Самые меткие: Россия установила новый рекорд. LIVE

Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич поделился мнением о выходе команды в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

«Я был уверен в себе перед серией пенальти с Данией. За день до матча я взял шесть пенальти на тренировке. Было трудно, давление было очень большим. Я не герой Хорватии, я лишь наслаждаюсь этими днями. Герой не я, а вся команда», — цитирует Субашича официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Также голкипер поделился ожиданиями от матча с командой России в четвертьфинале турнира.

«У сборной России сильная команда и сильные футболисты. К тому же она играет дома на глазах у тысяч болельщиков. Нам будет нелегко», — сказал вратарь.