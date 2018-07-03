Самые меткие: Россия установила новый рекорд. LIVE

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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко оценил игру защитника сборной России по футболу Марио Фернандеса на чемпионате мира 2018 года.
«Идеальный пример натурализации игрока — это Марио Фернандес. Помимо того, что он великолепный футболист, бразилец правильно ведет себя в команде. Понимает, почему он находится здесь, за что играет, учит язык. Он становится частью нашей культуры, и это здорово. В баскетболе тоже были такие уникальные примеры — когда русский паспорт и возможность играть за сборную России получили Бэкки Хэммон и Джон Роберт Холден», — сказал Кириленко.
Нападающий сборной Англии Джейми Варди поделился эмоциями от победы национальной команды над Колумбией в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.
«Потрясающие парни! Горжусь каждым из них! Обращаясь к нашим фанатам: вы были невероятными!» — написал Варди в инстаграме.
Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич поделился мнением о выходе команды в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
«Я был уверен в себе перед серией пенальти с Данией. За день до матча я взял шесть пенальти на тренировке. Было трудно, давление было очень большим. Я не герой Хорватии, я лишь наслаждаюсь этими днями. Герой не я, а вся команда», — цитирует Субашича официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Также голкипер поделился ожиданиями от матча с командой России в четвертьфинале турнира.
«У сборной России сильная команда и сильные футболисты. К тому же она играет дома на глазах у тысяч болельщиков. Нам будет нелегко», — сказал вратарь.
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал выступление форварда команды Бразилии Неймара на чемпионате мира 2018 года.
«Всех игроков за что-то критикуют. Все знают о классе Неймара. Он замечательный впечатляющий форвард. А фолят на нем или нет — пусть судьи разбираются. Есть же еще VAR», — сказал Суарес.
Защитник сборной Колумбии Йерри Мина подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против команды Англии..
«Мы не заслуживали того, чтобы проиграть, мы сделали больше, чем Англия, и жаль, что мы не смогли решить исход матча до серии пенальти. Я благодарю бога, что он позволил мне забить такой важный мяч, и я действительно думал, что в дополнительное время мы сможем победить», — сказал после матча футболист.
Сборная России после 1/8 финала чемпионата мира по футболу является лучшей командой мундиаля по проценту ударов, которые завершились взятием ворот. По информации beIN Sports, россияне реализовали 35% ударов в створ. На втором месте расположилась Колумбия с 22% реализации моментов, а на третьем — Бельгия с 21%.
Доброе утро, уважаемые читатели! Приветствуем вас на онлайн-трансляции главных событий чемпионата мира по футболу, который проходит в России.