«Никакого допинга»: в Германии защищают сборную России

«Выход России в четвертьфинал — не случайность»

Немецкое издание Der Tagesspiegel приводит колонку российского защитника турецкого «Фенербахче» Романа Нойштедтера, который не попал в окончательную заявку национальной сборной на чемпионат мира — 2018.

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В заметке рассказывается о победе россиян над испанцами в матче 1/8 финала мундиаля, а также ее выступлении на турнире в целом.

«Выход сборной России в четвертьфинал не является случайностью. Конечно, победа над Испанией добыта во многом из-за везения, но основой такого результата стала двухлетняя подготовка», — пишет Нойштедтер.

Также он отмечает хорошую физическую подготовку подопечных Станислава Черчесова, которые, как указано в заметке, способны проделывать большой объем беговой работы, а также сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

«Допинг даже не обсуждается»

Немецкие СМИ не смогли обойти вниманием предположения о связи российских спортсменов с допингом. Однако в статье Der Tagesspiegel отмечается, что футболисты сборной России находились под тотальным контролем Международной федерации футбола (ФИФА), а также международных антидопинговых агентств. В связи с этим употребление россиянами допинга было исключено.

А вот англичане заподозрили российского нападающего Артема Дзюбу в нарушении антидопинговых правил. Сначала английский пользователь социальной сети Twitter разместил фотографию, на которой на руке форварда виден след от укола.

Inject that into my veins like Russia's state sponsored doping pic.twitter.com/f5ZeEFWuph — Tom Wade (@tomwade1999) 1 июля 2018 г.

Затем издание Caught Offside опубликовало статью, авторы которой, основываясь на этом фото, убеждают читателей, что российские футболисты будто бы употребляют допинг.

«Не секрет, что в России на самом высоком уровне есть коррупция в спорте, футбол — не исключение. Посмотрим, сможет ли кто-то раздобыть комментарий Дзюбы», — написано в заметке.

Позже в комментарии российскому изданию «Чемпионат.com» врач сборной России Эдуард Безуглов отверг подобные обвинения, объяснив появление следа от укола у Дзюбы тем, что у российского нападающего просто взяли кровь «для контроля функционального состояния».

«Хорватия сильно отличается от Испании»

Нойштедтер в своей колонке также поделился ожиданиями от предстоящей встречи россиян с хорватами в четвертьфинале. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Хорватия вместе с Бельгией пока произвела на меня самое стабильное впечатление из всех команд на чемпионате. Мне уже доводилось играть против Луки Модрича. Он перемещается по всему полю. Важно не давать ему поднимать голову, когда он получает мяч», — пишет Нойштедтер.

В статье также говорится, что российским футболистам предстоит столкнуться с более серьезными проблемами, чем в матче с Испанией. Единственное, что может помочь команде Черчесова выйти в полуфинал, «самоотдача и тактическая дисциплина», считает игрок.

В Испании до сих пор негодуют

Испанское издание El Mundo продолжает анализировать выступление родной сборной, вылетевшей из розыгрыша чемпионата мира в первом же раунде плей-офф.

«Наша сборная сказала «прощай» мундиалю намного раньше ожидаемого, проиграв значительно более слабой команде», — написано в заметке.

Авторы статьи рассматривают сразу несколько причин оглушительного фиаско. Первой и одной из основных является неожиданное увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной всего за день до начала турнира.

«Скрупулезный до крайности Лопетеги предусмотрел все: выбрал нужных ему игроков, составил расписание тренировок, отдыха, изучил соперников по группе, организовал индивидуальную систему питания, подстроив ее под каждого футболиста. Глупо отрицать тот факт, что его увольнение отрицательно сказалось на команде», — утверждают журналисты.

Помимо замены Лопетеги на Фернандо Йерро накануне чемпионата авторы заметки привели и другие причины поражения своей национальной сборной. Правда, они несколько противоречат первой — плохая физическая форма, короткая скамейка запасных, слабый уровень подготовки голкипера Давида Де Хеа — за все это, как уже писали испанские коллеги, отвечал именно Лопетеги.

В чем нельзя не согласиться с авторами статьи, так это в отношении к исполняющему обязанности главного тренера Йерро. 50-летний специалист, по мнению журналистов, так и не смог вписать в игровую схему футболистов, которыми он располагал.

«Сборная Испании в свой «золотой» период имела одних и тех же игроков, но использовала разные варианты их взаимодействия. Красота, функциональная надежность и стиль игры сборной в лучшие времена основывались на постоянных перемещениях игроков, приеме и передаче мяча. Это полностью не соответствует тому, что мы увидели в матче с Россией. Тысяча передач из стороны в сторону ни к чему опасному у ворот россиян не привели», — пишет El Mundo.

«В победу России верили только самые отъявленные фанаты»

Украинские журналисты издания «Вести.ua» также не стали молчать по поводу выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата мира. Авторы заметки представили десять причин, по которым испанцы уступили россиянам. В частности, украинцы утверждают, что команде Черчесова «немного повезло».

«Без везения на этом турнире никуда. К слову, повезло России совсем немного, поскольку Испания была пассивной, но без руки Пике и попадания мяча в ногу улетающего в угол Акинфеева этой победы могло и не быть», — пишут авторы заметки, отмечая, что испанской команде, наоборот, не везет на мундиале с 2010 года, когда «Красная фурия» стала чемпионом.

Украинские журналисты также отметили, что в выход сборной России в 1/4 финала турнира не верили ни они, ни даже российские болельщики.

«Многие скажут, что наши соседи одержали сенсационную победу и будут правы. В выход России в четвертьфинал верили только самые отъявленные фанаты сборной или же любители поставить на сенсационный исход.

После поражения от Уругвая со счетом 0:3 скептики в России считали, что их команда способна играть только с медленными коллективами наподобие Египта и Саудовской Аравии, а в матче с более мастеровитыми испанцами ловить нечего. Оказалось, что Россия еще может кое-что предложить своим соперникам на чемпионате мира»,

— говорится в статье.

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