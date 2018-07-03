«Никакого допинга»: в Германии защищают сборную России

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.35 X–3.25 П2–1.95
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.05 X–3.5 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.7 X–3 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Йерри Мина
3
3
7
Диего Коста
4
3
8
Эдинсон Кавани
4
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Серхио Агуэро
4
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Вахби Хазри
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Такаси Инуи
4
2
15
Джон Стоунс
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Бенжамен Павар
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Хосе Мария Хименес
3
1
68
Ян Вертонген
3
1
69
Джесси Лингард
3
1
70
Паулиньо
4
1
71
Марио Манджукич
3
1
72
Александр Головин
3
1
73
Иван Ракитич
4
1
74
Юйа Осако
4
1
75
Хуан Кинтеро
4
1
76
Ирвин Лосано
4
1
77
Блерим Джемаили
4
1
78
Хавьер Эрнандес
4
1
79
Хуан Куадрадо
4
1
80
Ола Тойвонен
4
1
81
Шердан Шакири
4
1
82
Эмиль Форсберг
4
1
83
Иван Перишич
4
1
84
Пепе
4
1
85
Гранит Джака
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
«Никакого допинга»: в Германии защищают сборную России

Врач сборной России объяснил след от укола на руке Дзюбы

Немецкие СМИ обсуждают связь сборной России по футболу с допингом, а испанские и украинские журналисты ищут причины поражения команды Испании и сенсационного выхода подопечных Станислава Черчесова в четвертьфинал мундиаля. «Газета.Ru» рассказывает, что пишут иностранные СМИ о чемпионате мира в России.

«Выход России в четвертьфинал — не случайность»

Немецкое издание Der Tagesspiegel приводит колонку российского защитника турецкого «Фенербахче» Романа Нойштедтера, который не попал в окончательную заявку национальной сборной на чемпионат мира — 2018.

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В заметке рассказывается о победе россиян над испанцами в матче 1/8 финала мундиаля, а также ее выступлении на турнире в целом.

«Выход сборной России в четвертьфинал не является случайностью. Конечно, победа над Испанией добыта во многом из-за везения, но основой такого результата стала двухлетняя подготовка», — пишет Нойштедтер.

Также он отмечает хорошую физическую подготовку подопечных Станислава Черчесова, которые, как указано в заметке, способны проделывать большой объем беговой работы, а также сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

«Допинг даже не обсуждается»

Немецкие СМИ не смогли обойти вниманием предположения о связи российских спортсменов с допингом. Однако в статье Der Tagesspiegel отмечается, что футболисты сборной России находились под тотальным контролем Международной федерации футбола (ФИФА), а также международных антидопинговых агентств. В связи с этим употребление россиянами допинга было исключено.

А вот англичане заподозрили российского нападающего Артема Дзюбу в нарушении антидопинговых правил. Сначала английский пользователь социальной сети Twitter разместил фотографию, на которой на руке форварда виден след от укола.

Затем издание Caught Offside опубликовало статью, авторы которой, основываясь на этом фото, убеждают читателей, что российские футболисты будто бы употребляют допинг.

«Не секрет, что в России на самом высоком уровне есть коррупция в спорте, футбол — не исключение. Посмотрим, сможет ли кто-то раздобыть комментарий Дзюбы», — написано в заметке.

Позже в комментарии российскому изданию «Чемпионат.com» врач сборной России Эдуард Безуглов отверг подобные обвинения, объяснив появление следа от укола у Дзюбы тем, что у российского нападающего просто взяли кровь «для контроля функционального состояния».

«Хорватия сильно отличается от Испании»

Нойштедтер в своей колонке также поделился ожиданиями от предстоящей встречи россиян с хорватами в четвертьфинале. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Хорватия вместе с Бельгией пока произвела на меня самое стабильное впечатление из всех команд на чемпионате. Мне уже доводилось играть против Луки Модрича. Он перемещается по всему полю. Важно не давать ему поднимать голову, когда он получает мяч», — пишет Нойштедтер.

В статье также говорится, что российским футболистам предстоит столкнуться с более серьезными проблемами, чем в матче с Испанией. Единственное, что может помочь команде Черчесова выйти в полуфинал, «самоотдача и тактическая дисциплина», считает игрок.

В Испании до сих пор негодуют

Испанское издание El Mundo продолжает анализировать выступление родной сборной, вылетевшей из розыгрыша чемпионата мира в первом же раунде плей-офф.

«Наша сборная сказала «прощай» мундиалю намного раньше ожидаемого, проиграв значительно более слабой команде», — написано в заметке.

Авторы статьи рассматривают сразу несколько причин оглушительного фиаско. Первой и одной из основных является неожиданное увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной всего за день до начала турнира.

«Скрупулезный до крайности Лопетеги предусмотрел все: выбрал нужных ему игроков, составил расписание тренировок, отдыха, изучил соперников по группе, организовал индивидуальную систему питания, подстроив ее под каждого футболиста. Глупо отрицать тот факт, что его увольнение отрицательно сказалось на команде», — утверждают журналисты.

Помимо замены Лопетеги на Фернандо Йерро накануне чемпионата авторы заметки привели и другие причины поражения своей национальной сборной. Правда, они несколько противоречат первой — плохая физическая форма, короткая скамейка запасных, слабый уровень подготовки голкипера Давида Де Хеа — за все это, как уже писали испанские коллеги, отвечал именно Лопетеги.

В чем нельзя не согласиться с авторами статьи, так это в отношении к исполняющему обязанности главного тренера Йерро. 50-летний специалист, по мнению журналистов, так и не смог вписать в игровую схему футболистов, которыми он располагал.

«Сборная Испании в свой «золотой» период имела одних и тех же игроков, но использовала разные варианты их взаимодействия. Красота, функциональная надежность и стиль игры сборной в лучшие времена основывались на постоянных перемещениях игроков, приеме и передаче мяча. Это полностью не соответствует тому, что мы увидели в матче с Россией. Тысяча передач из стороны в сторону ни к чему опасному у ворот россиян не привели», — пишет El Mundo.

«В победу России верили только самые отъявленные фанаты»

Украинские журналисты издания «Вести.ua» также не стали молчать по поводу выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата мира. Авторы заметки представили десять причин, по которым испанцы уступили россиянам. В частности, украинцы утверждают, что команде Черчесова «немного повезло».

«Без везения на этом турнире никуда. К слову, повезло России совсем немного, поскольку Испания была пассивной, но без руки Пике и попадания мяча в ногу улетающего в угол Акинфеева этой победы могло и не быть», — пишут авторы заметки, отмечая, что испанской команде, наоборот, не везет на мундиале с 2010 года, когда «Красная фурия» стала чемпионом.

Украинские журналисты также отметили, что в выход сборной России в 1/4 финала турнира не верили ни они, ни даже российские болельщики.

«Многие скажут, что наши соседи одержали сенсационную победу и будут правы. В выход России в четвертьфинал верили только самые отъявленные фанаты сборной или же любители поставить на сенсационный исход.

После поражения от Уругвая со счетом 0:3 скептики в России считали, что их команда способна играть только с медленными коллективами наподобие Египта и Саудовской Аравии, а в матче с более мастеровитыми испанцами ловить нечего. Оказалось, что Россия еще может кое-что предложить своим соперникам на чемпионате мира»,

— говорится в статье.

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