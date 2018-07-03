«Россия, молодцы!»: как Шарапова готовилась к Уимблдону

Российская теннисистка Мария Шарапова готовится стартовать на третьем турнире «Большого шлема» в этом году — Уимблдоне. Спортсменка с разной степенью успешности принимала участие в двух предыдущих «мэйджорах» сезона-2018 — Australian Open и «Ролан Гаррос».

Реклама

На «континенте кенгуру» теннисистка не показала своей лучшей игры и вылетела уже после третьего круга. Стоит признать, что последней соперницей Шараповой стала немка Анжелика Кербер, которую никак нельзя назвать проходным оппонентом. Однако легкость, с которой россиянка сдалась ей, неприятно удивила — 1:6, 3:6. Встреча продлилась чуть больше часа.

Впоследствии оказалось, что Мария испытывала серьезные проблемы со здоровьем: болели рука и легкие, причем какое-то время из-за такого недомогания ей даже нельзя было летать на самолете.

Пройдя курс восстановления, спортсменка подошла к «Ролан Гаррос» в гораздо более убедительной форме и добралась сразу до четвертьфинала, по пути разгромив шестую на тот момент ракетку мира Каролину Плишкову (6:2, 6:1). Правда, затем силы оставили Марию, и она безвольно уступила Гарбинье Мугурусе (2:6, 1:6).

Чего же ожидать от россиянки на травяных кортах Уимблдона?

Никто не знает точно, в каких физических кондициях Шарапова пребывает на данный момент.

После «Ролан Гаррос», который она покинула 6 июня, спортсменка не провела ни одного официального матча. В рамках подготовки к Уимблдону она должна была сыграть на траве в Бирмингеме, однако неожиданно отказалась, объяснив свое решение несколько туманной формулировкой: «У меня хорошие воспоминания о Бирмингеме. Я расстроена, что не смогу сыграть в этом году. Мне необходимо заботиться о своем теле, иногда это вынуждает принимать такие решения».

Судя по всему, теннисистка намеренно взяла трехнедельную паузу, чтобы полностью восстановиться от изматывающего французского «мэйджора».

Примерно по такой же тактике действовала Серена Уильямс в преддверии «Ролан Гаррос», однако американке это не очень помогло: перед матчем 1/8 (как раз против Шараповой) она повредила руку и была вынуждена сняться с соревнований.

Остается надеяться, что Мария не повторит ошибок своей принципиальной соперницы и сможет подойти к турниру «Большого шлема» в своем лучшем физическом состоянии. А уж в психологическом равновесии россиянки сомневаться не приходится — она провела последние дни исключительно на позитиве.

Так, Шарапова устроила экскурсию по кортам Уимблдона для одного из лучших хоккеистов современности канадца Сидни Кросби,

который выступает бок о бок с Евгением Малкиным и три раза становился обладателем Кубка Стэнли.

Видимо, находясь под впечатлением от прогулки, спортсменка вскоре выложила свою сольную фотографию возле сетки одного из кортов с идеальным газоном, написав «Я люблю это место».

I this place. #wimbledon Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 28 Июн 2018 в 4:30 PDT

У Марии также нашлось время, чтобы в прямом эфире посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией. Подопечные Станислава Черчесова сумели удержать счет 1:1 на протяжении всего основного и дополнительного времени встречи, а затем оказались сильнее в серии пенальти (4:3).

По такому случаю Шарапова даже выложила в своем твиттере специальное видео:

в кадре виднеется телевизор с включенной трансляцией матча, на экране футболисты сборной России сбиваются в кучу-малу, а на фоне всего этого слышен радостный смех теннисистки и ее восторженные крики. Подпись к этому видеофрагменту гласит: «Ура! Молодцы!»

В комментариях к этому посту появилось немало слов на испанском языке, большинство из которых оказались позитивными: фанаты отправляли Марии эмодзи сердечек и писали «Она счастлива!».

Помимо развлечений, теннисистка решила немного поддержать форму и приняла участие в выставочном турнире, на котором сумела одолеть свою соотечественницу Наталью Вихлянцеву.

В первом круге Уимблдона Шарапову также ожидает встреча с россиянкой Виталией Дьяченко.

27-летняя спортсменка занимает только 132-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и вряд ли может оказать серьезное сопротивление своей более статусной оппонентке (если та, конечно, продемонстрирует свой привычный уровень интенсивности).

А вот далее по сетке Марии будет непросто. В третьем круге ее, вероятно, будет ожидать прошлогодняя победительница «Ролан Гаррос» Елена Остапенко (12-я ракетка мира), а в четвертом — Петра Квитова (7). Впрочем, до этих стадий еще нужно дойти.

Как сказала в интервью Evening Standard 18-кратная чемпионка «мэйджоров» Мартина Навратилова,

«соперницы теперь знают, что Шарапова уязвима; она утратила свой прежний авторитет».

«В настоящее время все, кто играет против Марии, верят, что способны ее одолеть, так что стартовые раунды станут для россиянки еще сложнее, чем раньше», — добавила прославленная теннисистка.

Свою роль может сыграть и то, что Шарапова впервые участвует в Уимблдоне с 2015 года. После этого она дважды пропустила розыгрыш турнира из-за дисквалификации и травмы. Остается надеяться, что спортсменка сможет справиться со своими нервами. А может, ей даже удастся вспомнить свои 17 лет и снова победить на этом турнире? Тогда она тоже немало волновалась, но уверенно одолела в финале Серену Уильямс.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча Шараповой на турнире.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице тенниса, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».