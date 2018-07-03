Забег темных лошадок: кто возьмет легкую путевку в финал

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.9 П2–2.67
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.3 X–3.15 П2–2
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.45 X–3.25 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Андреас Гранквист
3
2
23
Майл Единак
3
2
24
Антуан Гризманн
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Йосип Дрмич
2
1
28
Роберто Фирмино
3
1
29
Кейсуке Хонда
3
1
30
Яго Аспас
3
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Джесси Лингард
2
1
41
Хосе Игнасио Начо
2
1
42
Стивен Цубер
2
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Хосе Паоло Герреро
3
1
45
Марко Ройс
3
1
46
Хуан Куадрадо
3
1
47
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
48
Хуан Кинтеро
3
1
49
Ян Беднарек
3
1
50
Маркос Рохо
3
1
51
Юрий Газинский
3
1
52
Анхель Ди Мария
3
1
53
Дрис Мертенс
4
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
Генки Харагуси
3
1
56
М'Байе Ньянг
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Анте Ребич
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Александр Митрович
3
1
64
Юссуф Поульсен
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Бенжамен Павар
3
1
67
Габриэль Меркадо
3
1
68
Гжегож Крыховяк
3
1
69
Гранит Джака
3
1
70
Ким Юнь Квон
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
76
Хосе Мария Хименес
3
1
77
Ян Вертонген
3
1
78
Паулиньо
4
1
79
Марио Манджукич
3
1
80
Александр Головин
3
1
81
Иван Ракитич
4
1
82
Юйа Осако
4
1
83
Ирвин Лосано
4
1
84
Хавьер Эрнандес
4
1
85
Иван Перишич
4
1
86
Пепе
4
1
87
Лионель Месси
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Иско
4
1
90
Кристиан Эриксен
4
1
91
Карим Ансарифард
3
1
92
Фержани Сасси
3
1
93
Синдзи Кагава
3
1
94
Виктор Мозес
3
1
95
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
96
Сальман Аль-Фаридж
3
1
97
Карлос Вела
4
1
Забег темных лошадок: кто возьмет легкую путевку в финал

Англия встретится с Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2018

3 июля на чемпионате мира по футболу в России будут сыграны заключительные матчи 1/8 финала: Англия встретится с Колумбией, а Швеция сразится со Швейцарией. «Газета.Ru» представляет две последние битвы за восьмерку сильнейших.

Чемпионат мира — 2018 полон неожиданностей

Главная сенсация соревнований — одна из команд в финале не будет относиться к числу признанных футбольных грандов, что для решающих матчей мундиалей большая редкость. Судите сами, в нижней части сетки остались Хорватия, Россия, Швеция, Швейцария, Англия и Колумбия.

В финале из них до этого играли только британцы да скандинавы. И те, и другие — очень давно. Шведы остались в шаге титула на домашнем мундиале в 1958 году. Англичане исторического успеха тоже добились у себя на родине, выиграв золото в 1966-м.

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При этом в верхней части турнирной сетки обосновались Бразилия, Уругвай и Франция, выигравшие восемь чемпионских титулов на троих, а также Бельгия, которая медалей никогда не брала, но на этом чемпионате обладает чуть ли не самым звездным составом среди всех участников.

3 июля список претендентов на финальное место в нижней части сетки сократится в полтора раза. Санкт-Петербург и Москва примут заключительные матчи 1/8 финала.

Швеция — Швейцария («Санкт-Петербург», 17:00 мск)

Игровой день откроет ремейк прошедшего полтора месяца назад финала чемпионата мира по хоккею. Однако здесь, в отличие от игры с шайбой, шансы команд на успех будут примерно равными.

Четвертьфинал станет для обеих сборных сказкой. Шведы в последний раз были в восьмерке сильнейших в 1994 году, швейцарцы — в 1954-м.

«Тре крунур» в нынешнем цикле славятся своей дисциплиной и железобетонной обороной. Скандинавы на отборочном этапе выбили Нидерланды и Италию, а уже в России умудрились занять первое место в группе с Германией.

Швейцарцы сдаваться своим соперниками, естественно, не планируют. На нынешнем чемпионате они выдали феерическую концовку в матче против Сербии во втором туре мундиаля, вырвав у балканской сборной победу на последних секундах. Именно эти три очка стали решающими в споре за выход в плей-офф.

Вероятно, на ходе матча скажутся дисквалификации. Команда Владимира Петковича окажется без ключевых защитников Фабиана Шера и капитана Стефана Лихтштайнера, а «Тре крунур» придется смириться с отсутствием на поле Себастьяна Ларссона.

«Мы смотрели видео матчей сборной Швейцарии, скауты бывали на играх соперника и дали нам определенную информацию. Мы уже донесли все необходимое до футболистов, провели хорошую аналитическую работу. Мы знаем, как мы будем действовать против швейцарцев, но рассказывать об этом я не буду, это информация для внутреннего пользования», — цитирует ТАСС главного тренера шведов Янне Андерсона.

Его коллега отметил, что в обороне скандинавов будет тяжело найти лазейки.

«Со вчерашнего дня мы интенсивно готовимся к матчу. У нас два дисквалифицированных игрока, все остальные готовы. Если честно, не очень много думаю о величии момента. Главное — победить Швецию, именно это наша цель. Нам предстоит серьезно обороняться, но нам понадобится и очень активно действовать в атаке, чтобы добиваться опасных моментов. Не думаю, что у нас появится много пространства. Предстоит искать лазейки, чтобы чего-то добиться в нападении, это непросто», — заявил Петкович.

Колумбия — Англия («Спартак», 21:00)

Одно из самых интригующих противостояний 1/8 финала. Победитель этой пары будет фаворитом в своем четвертьфинале, где ему предстоит сыграть либо со швейцарцами, либо со шведами.

Несмотря на то что британцы заняли у себя в группе второе место, а латиноамериканцы — первое, именно родоначальники футбола в предматчевых раскладах смотрятся чуть-чуть предпочтительнее.

Англия обеспечила себе место в плей-офф уже после двух туров, обыграв Панаму и Тунис, а в последнем матче не особенно старалась против бельгийцев, возможно, как раз чтобы оказаться в более слабой нижней части сетки.

Колумбия, наоборот, в первом туре уступила японцам и только благодаря героическим победам над Польшей и Сенегалом вырвалась в лидеры группы, хотя могла и вовсе остаться без плей-офф.

Не в пользу латиноамериканской команды говорят еще два факта. Во-первых, Колумбия еще ни разу в своей истории не выигрывала у Англии. Последний раз соперники встречались в 1/8 финала чемпионата мира — 1998, и тогда европейцы взяли верх со счетом 2:0.

Во-вторых, один из лучших колумбийских игроков Хамес Родригес получил травму в последнем матче и рискует не сыграть против британцев. По крайней мере, накануне поединка с англичанами он тренировался по индивидуальной программе.

Что касается Англии, то для нее это будет первым серьезным испытанием на чемпионате. Все-таки Панама и Тунис ниже уровнем, а встреча с бельгийцами превратилась в товарищескую.

Нападающий «трех львов» Гарри Кейн с пятью голами пока занимает первую строчку в споре лучших бомбардиров чемпионата мира. О силе форварда «Тоттенхэма» лишний раз напомнил главный тренер колумбийской сборной Хосе Пекерман.

«Кейн — великий, замечательный игрок. Он отлично провел сезон в «Тоттенхэме». Он бомбардир, много забивает, играет хорошо.

Это один из тех футболистов, которые забивают больше всех в мире. Нам надо следить за ним внимательнее. Такого форварда остановить очень сложно», — отметил наставник латиноамериканцев.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт в свою очередь заявил, что вылет Германии, Испании, Аргентины и других сильных команд не влияет на его коллектив.

«То, что турнир покинули сильные сборные, фавориты, никак не влияет на нас. Мы продолжаем двигаться к нашей цели. Мы уважаем колумбийцев, знаем, что в их составе есть настоящие звезды», — сказал наставник англичан.

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