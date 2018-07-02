Сменили образ: дуэль причесок сложилась в пользу Бразилии

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.36 X–4.85 П2–9.5
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.9 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.3 X–3.15 П2–2
21:00 Бразилия—G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.45 X–3.25 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Филиппе Коутиньо
4
2
16
Неймар
4
2
17
Луис Суарес
4
2
18
Эден Азар
2
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Лука Модрич
4
2
21
Андреас Гранквист
3
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Юссеф Эн-Несири
1
1
25
Фелипе Балой
1
1
26
Йосип Дрмич
2
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
2
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Миши Батшуайи
2
1
34
Дилан Бронн
2
1
35
Рикарду Куарежма
3
1
36
Халид Бутаиб
2
1
37
Джесси Лингард
2
1
38
Хосе Игнасио Начо
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Такаси Инуи
3
1
43
Хосе Паоло Герреро
3
1
44
Марко Ройс
3
1
45
Хуан Куадрадо
3
1
46
Юйа Осако
3
1
47
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
48
Хуан Кинтеро
3
1
49
Ян Беднарек
3
1
50
Маркос Рохо
3
1
51
Юрий Газинский
3
1
52
Анхель Ди Мария
3
1
53
Ола Тойвонен
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Блерим Джемаили
3
1
56
Анте Ребич
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Альфред Финнбогасон
3
1
61
Александр Митрович
3
1
62
Юссуф Поульсен
3
1
63
Александар Коларов
3
1
64
Бенжамен Павар
3
1
65
Габриэль Меркадо
3
1
66
Гжегож Крыховяк
3
1
67
Гранит Джака
3
1
68
Ким Юнь Квон
3
1
69
Людвиг Аугустинсон
3
1
70
Садио Мане
3
1
71
Салем Аль-Доссари
3
1
72
Тони Кроос
3
1
73
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
74
Хосе Мария Хименес
3
1
75
Паулиньо
4
1
76
Марио Манджукич
3
1
77
Александр Головин
3
1
78
Иван Ракитич
4
1
79
Ирвин Лосано
4
1
80
Хавьер Эрнандес
4
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Тьяго Силва
4
1
85
Иско
4
1
86
Кристиан Эриксен
4
1
87
Синдзи Кагава
2
1
88
Карим Ансарифард
3
1
89
Фержани Сасси
3
1
90
Виктор Мозес
3
1
91
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
92
Сальман Аль-Фаридж
3
1
93
Карлос Вела
4
1
Сменили образ: дуэль причесок сложилась в пользу Бразилии

Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Бразилии одержала победу над командой Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в России. Отличную игру в стане триумфаторов показали Виллиан и Неймар. Пентакампеоны вышли в четвертьфинал мундиаля в седьмой раз подряд.

Очередной матч 1/8 финала чемпионата мира в России подарил любителям футбола отличную вывеску: один из фаворитов мундиаля сборная Бразилии встречалась с командой Мексики — автором сенсационной победы над действующими чемпионами мира немцами. Матч, который состоялся на стадионе в Самаре, также именуемом «Космос Арена», стал поистине космическим и богатым на события.

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В последних десяти встречах мексиканцы одержали четыре победы, в том числе в товарищеском матче 2012 года. В активе сборной Бразилии было на одну победу больше.

За день до игры главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио выделил у соперников полузащитника Филиппе Коутиньо, который, по мнению специалиста, является лучшим игроком сборной Бразилии.

«Во время жеребьевки я общался с Тите, и он спросил меня, кого я считаю лучшим игроком сборной Бразилии. Я сказал ему, что на мой взгляд Коутиньо лучше остальных, потому что он может играть где угодно в полузащите и атаке. За ним мы будем пристально следить», — сказал Осорио.

При этом он отметил, что главная звезда «селесао» Неймар является не менее талантливым игроком. К слову, форвард «ПСЖ» перед матчем с Мексикой решил сменить образ и убрал «лапшу» со своей головы, за которую бразильца часто высмеивали на этом чемпионате.

Возможно, Неймар осознал, что данная прическа не приносит ему той удачи, которая была присуща легендарному Роналдо на чемпионате мира — 2002. Тогда «зубастик», забив восемь мячей, стал лучшим бомбардиром турнира и привел свою команду к пятому чемпионству.

Сменил образ и визави Неймара, мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито. Он перед игрой покрасился в блондина.

Поначалу Чичарито новый стиль помогал куда больше, чем бразильцу: с первых же минут матча мексиканская сборная прижала «селесао» к воротам и усилиями Эрнандеса сумела создать несколько опасных моментов в течение первых 15 минут. Неймар же за этот период не оказался с мячом на чужой половине поля ни разу.

В частности, Чичарито мог открыть счет после отличного прохода Ирвина Лосано по правому флангу и последующего прострела во вратарскую зону. Мексиканскому нападающему не хватило пары метров, чтобы дотянуться до мяча и замкнуть передачу.

Кстати, о Лосано: именно 22-й номер сборной Мексики стал ключевой фигурой своей команды в первом тайме, раз за разом создавая опасность у чужих ворот. В этом смысле очень не повезло крайнему защитнику Бразилии Филипе Луису, который вышел на поле во многом вынужденно, нежели запланировано: в матче заключительного тура группового этапа против Сербии травму получил капитан пентакампеонов Марсело.

Активизировались бразильцы только в середине тайма: на 25-й минуте встречи Неймар ворвался в штрафную, на замахе легко убрал Эдсона Альвареса и пробил в ближний угол ворот, но Гильермо Очоа отразил удар.

Еще один голевой момент случился минутой позже, когда после подачи со «стандарта» Габриэл Жезус мог открыть счет, но попал в ногу защитнику.

После этого бразильские футболисты в прямом смысле проснулись и стали нагнетать ситуацию у чужих ворот: еще по голевому моменту создали Коутиньо и Жезус, но всякий раз на пути мяча оказывался Очоа, продемонстрировавший на этом турнире потрясающую игру.

Первая желтая карточка была показана итальянским рефери Джанлукой Рокки на 38-й минуте. Обладателем «горчичника» стал Альварес, который играл против Неймара. Как раз на «десятке» сборной Бразилии мексиканский защитник и сфолил.

Примечательно, что еще до матча вице-капитан команды Мексики Андрес Гуардадо обратил внимание на стиль игры Неймара, который зарабатывает на себе большую часть штрафных.

«Нам известно, кто такой Неймар, но не мне осуждать его, как и не сборной Мексики. Оценивать игру футболиста должны судьи. Они должны смотреть на его стиль и принимать решение, как бороться с этим. Знаем, что Неймар постоянно падает, но это его манера. Это должен пресекать рефери, а не мы», — высказался Гуардадо.

В матче с Мексикой форвард своей манере не изменил.

Вторая половина встречи началась под диктовку Бразилии: в течение нескольких минут шанс отличиться имели все те же Жезус и Коутиньо, но каждый их удар был заблокирован. Давление бразильцев на ворота Мексики сказалось уже на 50-й минуте: Коутиньо получил мяч перед штрафной, сделал пас пяткой на Виллиана, который ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу.

Передачу замкнул Неймар, записавший на свой счет второй гол на этом турнире.

Шанс сравнять счет мексиканцы имели уже в следующей же атаке, но Карлос Вела вместо того, чтобы нанести удар с угла вратарской, невероятно долго подбирал мяч под левую ногу, и в итоге момент был упущен.

Через несколько минут подопечные Тите могли удвоить свое преимущество: Виллиан отдал передачу на Фагнера, тот вошел в штрафную и прострелил в сторону 11-метровой отметки, где дежурил одинокий Паулиньо. Бразильский полузащитник «Барселоны» нанес удар в касание, но в прыжке его отразил Очоа, подтвердив статус одного из лучших голкиперов этого чемпионата.

Если в первом тайме Чичарито на фоне Неймара явно блистал, то после перерыва ситуация резко изменилась. В результате Эрнандес был заменен на 60-й минуте встречи.

Бразилец же спустя некоторое время едва не оформил дубль: после шикарного прохода Виллиана, сместившегося с левого фланга в центр, мяч нашел Неймара в штрафной площади. Десятый номер мгновенно пробил в угол, но мяч задел защитника и прошел рядом со штангой.

На 70-й минуте Неймар вновь вышел на передний план, но уже благодаря не своим игровым качествам, а актерскому мастерству. Бразилец завалился на газон и после того, как Лаюн отобрал мяч у него из рук, резко схватился за ногу и стал изображать сильную боль.

В последнюю треть второго тайма мексиканцы пошли большими силами на ворота Алисона Бекера, организуя настоящий навал с намерением сравнять счет. В дело включился Тите, который произвел очередную грамотную замену, выпустив Роберто Фирмино вместо Коутиньо. Нападающий «Ливерпуля» отличился уже через две минуты после выхода на поле: бразильцы ушли в контратаку, Неймар сблизился с Очоа и попытался покатить мяч в дальний угол, однако попал во вратаря.

От мексиканца мяч отскочил к Фирмино, который расстрелял пустые ворота и установил окончательный счет встречи.

Таким образом, сборная Бразилии продлила беспроигрышную серию в противостоянии с Мексикой, а также вышла в четвертьфинал чемпионата мира в седьмой раз подряд.

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