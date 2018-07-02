Сменили образ: дуэль причесок сложилась в пользу Бразилии

Очередной матч 1/8 финала чемпионата мира в России подарил любителям футбола отличную вывеску: один из фаворитов мундиаля сборная Бразилии встречалась с командой Мексики — автором сенсационной победы над действующими чемпионами мира немцами. Матч, который состоялся на стадионе в Самаре, также именуемом «Космос Арена», стал поистине космическим и богатым на события.

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В последних десяти встречах мексиканцы одержали четыре победы, в том числе в товарищеском матче 2012 года. В активе сборной Бразилии было на одну победу больше.

За день до игры главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио выделил у соперников полузащитника Филиппе Коутиньо, который, по мнению специалиста, является лучшим игроком сборной Бразилии.

«Во время жеребьевки я общался с Тите, и он спросил меня, кого я считаю лучшим игроком сборной Бразилии. Я сказал ему, что на мой взгляд Коутиньо лучше остальных, потому что он может играть где угодно в полузащите и атаке. За ним мы будем пристально следить», — сказал Осорио.

При этом он отметил, что главная звезда «селесао» Неймар является не менее талантливым игроком. К слову, форвард «ПСЖ» перед матчем с Мексикой решил сменить образ и убрал «лапшу» со своей головы, за которую бразильца часто высмеивали на этом чемпионате.

Возможно, Неймар осознал, что данная прическа не приносит ему той удачи, которая была присуща легендарному Роналдо на чемпионате мира — 2002. Тогда «зубастик», забив восемь мячей, стал лучшим бомбардиром турнира и привел свою команду к пятому чемпионству.

Сменил образ и визави Неймара, мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито. Он перед игрой покрасился в блондина.

Поначалу Чичарито новый стиль помогал куда больше, чем бразильцу: с первых же минут матча мексиканская сборная прижала «селесао» к воротам и усилиями Эрнандеса сумела создать несколько опасных моментов в течение первых 15 минут. Неймар же за этот период не оказался с мячом на чужой половине поля ни разу.

В частности, Чичарито мог открыть счет после отличного прохода Ирвина Лосано по правому флангу и последующего прострела во вратарскую зону. Мексиканскому нападающему не хватило пары метров, чтобы дотянуться до мяча и замкнуть передачу.

Кстати, о Лосано: именно 22-й номер сборной Мексики стал ключевой фигурой своей команды в первом тайме, раз за разом создавая опасность у чужих ворот. В этом смысле очень не повезло крайнему защитнику Бразилии Филипе Луису, который вышел на поле во многом вынужденно, нежели запланировано: в матче заключительного тура группового этапа против Сербии травму получил капитан пентакампеонов Марсело.

Активизировались бразильцы только в середине тайма: на 25-й минуте встречи Неймар ворвался в штрафную, на замахе легко убрал Эдсона Альвареса и пробил в ближний угол ворот, но Гильермо Очоа отразил удар.

Еще один голевой момент случился минутой позже, когда после подачи со «стандарта» Габриэл Жезус мог открыть счет, но попал в ногу защитнику.

После этого бразильские футболисты в прямом смысле проснулись и стали нагнетать ситуацию у чужих ворот: еще по голевому моменту создали Коутиньо и Жезус, но всякий раз на пути мяча оказывался Очоа, продемонстрировавший на этом турнире потрясающую игру.

Первая желтая карточка была показана итальянским рефери Джанлукой Рокки на 38-й минуте. Обладателем «горчичника» стал Альварес, который играл против Неймара. Как раз на «десятке» сборной Бразилии мексиканский защитник и сфолил.

Примечательно, что еще до матча вице-капитан команды Мексики Андрес Гуардадо обратил внимание на стиль игры Неймара, который зарабатывает на себе большую часть штрафных.

«Нам известно, кто такой Неймар, но не мне осуждать его, как и не сборной Мексики. Оценивать игру футболиста должны судьи. Они должны смотреть на его стиль и принимать решение, как бороться с этим. Знаем, что Неймар постоянно падает, но это его манера. Это должен пресекать рефери, а не мы», — высказался Гуардадо.

В матче с Мексикой форвард своей манере не изменил.

Вторая половина встречи началась под диктовку Бразилии: в течение нескольких минут шанс отличиться имели все те же Жезус и Коутиньо, но каждый их удар был заблокирован. Давление бразильцев на ворота Мексики сказалось уже на 50-й минуте: Коутиньо получил мяч перед штрафной, сделал пас пяткой на Виллиана, который ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу.

Передачу замкнул Неймар, записавший на свой счет второй гол на этом турнире.

Шанс сравнять счет мексиканцы имели уже в следующей же атаке, но Карлос Вела вместо того, чтобы нанести удар с угла вратарской, невероятно долго подбирал мяч под левую ногу, и в итоге момент был упущен.

Через несколько минут подопечные Тите могли удвоить свое преимущество: Виллиан отдал передачу на Фагнера, тот вошел в штрафную и прострелил в сторону 11-метровой отметки, где дежурил одинокий Паулиньо. Бразильский полузащитник «Барселоны» нанес удар в касание, но в прыжке его отразил Очоа, подтвердив статус одного из лучших голкиперов этого чемпионата.

Если в первом тайме Чичарито на фоне Неймара явно блистал, то после перерыва ситуация резко изменилась. В результате Эрнандес был заменен на 60-й минуте встречи.

Бразилец же спустя некоторое время едва не оформил дубль: после шикарного прохода Виллиана, сместившегося с левого фланга в центр, мяч нашел Неймара в штрафной площади. Десятый номер мгновенно пробил в угол, но мяч задел защитника и прошел рядом со штангой.

На 70-й минуте Неймар вновь вышел на передний план, но уже благодаря не своим игровым качествам, а актерскому мастерству. Бразилец завалился на газон и после того, как Лаюн отобрал мяч у него из рук, резко схватился за ногу и стал изображать сильную боль.

В последнюю треть второго тайма мексиканцы пошли большими силами на ворота Алисона Бекера, организуя настоящий навал с намерением сравнять счет. В дело включился Тите, который произвел очередную грамотную замену, выпустив Роберто Фирмино вместо Коутиньо. Нападающий «Ливерпуля» отличился уже через две минуты после выхода на поле: бразильцы ушли в контратаку, Неймар сблизился с Очоа и попытался покатить мяч в дальний угол, однако попал во вратаря.

От мексиканца мяч отскочил к Фирмино, который расстрелял пустые ворота и установил окончательный счет встречи.

Таким образом, сборная Бразилии продлила беспроигрышную серию в противостоянии с Мексикой, а также вышла в четвертьфинал чемпионата мира в седьмой раз подряд.

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