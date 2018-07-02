«Игорь-Игорь Акинфеев»: как гуляла Москва

Сборная России по футболу одержала историческую победу в 1/8 финала чемпионата мира. После того, как игроки отечественной команды одолели испанцев, толпы людей вышли на улицу. Присоединившийся к всеобщему ликованию корреспондент «Газеты.Ru» рассказывает, что кричали и как праздновали россияне.

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«Россия! Россия!»

Естественно, это было самым популярным лозунгом московских улиц. Болельщики взяли с собой флаги, окрасили лица в триколор и отправились в центр столицы. Радостный экстаз начинался с метро.

Метро после победы над Испанией pic.twitter.com/JAbXlWWEBn — Лесик Константин (@kostyalesik) 2 июля 2018 г.

«Не могу поверить своему счастью. Голова совсем не соображает. Хочется просто плакать и кричать от счастья. Они победили чемпионов мира! Фаворитов!» — признался корреспонденту «Газеты.Ru» попутчик по подземке.

Поднявшись наверх, народ направлялся на Никольскую улицу, которая с самого начала чемпионата мира стала центром тусовки болельщиков.

Стоит признать, что в последнюю неделю она немного потеряла свой шарм, устав от сломанных скамеек и тысяч литров пролитого пива, обзавелась рамками для досмотра и лишилась части жгучих фанатов, чьи сборные вылетели с чемпионата мира.

Победа команды Станислава Черчесова вернула прежнюю Никольскую. В отличие от старта мундиаля, там зажигали не иностранцы, а россияне. Похоже, ребята из-за рубежа, а главным образом из Латинской Америки, научили нас искренне болеть.

Никольская в час ночи pic.twitter.com/qnnyRb77DV — Лесик Константин (@kostyalesik) 2 июля 2018 г.

Вместе с криками: «Россия! Россия», на улице можно было услышать «Русские вперед!», а также строчки государственного гимна.

«Кричите громче! Такого никогда больше не будет. Наши дети и внуки такого не увидят. Да что там, никто не увидит!» — призывала разгоряченная болельщица.

«Игорь-Игорь Акинфеев, хей-хей»

Лучшим игроком матча с испанцами был признан вратарь сборной России Игорь Акинфеев. Голкипер не раз выручал свою команду по ходу основного и дополнительного времени поединка, а также дважды отбил удары соперника в послематчевой серии пенальти.

Хорошо играла вся команда. Но заслуга голкипера в этом успехе огромна. Болельщики на улицах без устали скандировали «Игорь-Игорь Акинфеев, хей-хей». Раньше подобную кричалку можно было услышать только на матчах ЦСКА.

«Это просто лучший вратарь на планете. Хочется передать привет всем, кто его оскорблял. Да, у него была неудача в матче Кубка конфедераций против Мексики. Но сейчас он искупил свою вину на сто матчей вперед. Если хорваты трижды забьют ему между ног, все равно не перестану любить его», — рассказал фанат сборной России.

«Прервал неудачную серию в Лиге чемпионов, затащил Россию в четвертьфинал чемпионата мира. Похоже, у Игоря действительно удачный год», — заявил его товарищ.

«Испания едет домо-о-ой»

Сборная Россию обыграла Испанию, которая с 2008 по 2012 годы выиграла два чемпионата Европы и мировое первенство подряд. На прошлом мундиале, как и подобает действующему обладателю золотых медалей, «Красная фурия» не вышла из группы. В России она была полна решимости искупить свою вину, но поход за титулом завершился на матче с хозяевами турнира.

«Испания едет домо-о-ой», — пели фанаты, прогоняя очередного провалившегося фаворита.

«Я шокирован. Россияне заслужили такую радость. Но вашей сборной откровенно повезло. Не понимаю, как можно 120 минут сидеть в обороне. Это же скучно!» — сказал корреспонденту «Газеты.Ru» расстроенный болельщик «Красной фурии».

Но испанцев было очень мало. Гораздо больше ночью на улицы Москвы вышло фанатов других сборных, которые с удовольствием примкнули к всеобщему экстазу.

Королями вечеринки автоматически становились те, кто брал с собой портативные колонки. Вокруг этих людей образовывалось что-то вроде клуба под открытым небом.

Танцы на Красной площади pic.twitter.com/28ponIdhV1 — Лесик Константин (@kostyalesik) 2 июля 2018 г.

Те, кто уставал от танцев, ложились на Красную площадь и отдыхали. Но всеобщая эйфория не давала находиться в состоянии покоя.

Фанаты пытались сделать что-то вроде волны. Лежа исполнить это было достаточно сложно.

Фанаты на Красной площади после победы над Испанией pic.twitter.com/R4Owg34tCp — Лесик Константин (@kostyalesik) 2 июля 2018 г.

Болельщики не расходились долго. Многие шутили, что на следующий день не пойдут на работу, и надеялись на понимание начальства. Все-таки хорошо, что четвертьфинальный матч сборная России проведет в субботу.

Во встрече за выход в полуфинал хозяева турнира сыграют с национальной командой Хорватии. Этот поединок пройдет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Матч начнется в 21.00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий в нем в текстовой онлайн-трансляции.

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