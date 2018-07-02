«Игорь-Игорь Акинфеев»: как гуляла Москва

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.3 П2–8
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.35 X–5 П2–9
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.95 X–2.95 П2–2.7
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.3 X–3.15 П2–2
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.45 X–3.25 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1(3:2)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1(3:4)
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
4
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Кейсуке Хонда
2
1
27
Яго Аспас
3
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
2
1
31
Миши Батшуайи
2
1
32
Дилан Бронн
2
1
33
Рикарду Куарежма
3
1
34
Халид Бутаиб
2
1
35
Джесси Лингард
2
1
36
Хосе Игнасио Начо
2
1
37
Дрис Мертенс
3
1
38
Стивен Цубер
2
1
39
Мусса Ваг
3
1
40
Паулиньо
3
1
41
Такаси Инуи
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Хуан Куадрадо
3
1
45
Юйа Осако
3
1
46
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
47
Хуан Кинтеро
3
1
48
Ян Беднарек
3
1
49
Маркос Рохо
3
1
50
Юрий Газинский
3
1
51
Ирвин Лосано
3
1
52
Анхель Ди Мария
3
1
53
Ола Тойвонен
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Блерим Джемаили
3
1
56
Анте Ребич
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Альфред Финнбогасон
3
1
61
Александр Митрович
3
1
62
Юссуф Поульсен
3
1
63
Неймар
3
1
64
Александар Коларов
3
1
65
Бенжамен Павар
3
1
66
Габриэль Меркадо
3
1
67
Гжегож Крыховяк
3
1
68
Гранит Джака
3
1
69
Ким Юнь Квон
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Садио Мане
3
1
72
Салем Аль-Доссари
3
1
73
Тони Кроос
3
1
74
Тьяго Силва
3
1
75
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
76
Хавьер Эрнандес
3
1
77
Хосе Мария Хименес
3
1
78
Марио Манджукич
3
1
79
Александр Головин
3
1
80
Иван Ракитич
4
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Иско
4
1
85
Кристиан Эриксен
4
1
86
Синдзи Кагава
2
1
87
Карим Ансарифард
3
1
88
Фержани Сасси
3
1
89
Карлос Вела
3
1
90
Виктор Мозес
3
1
91
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
92
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Игорь-Игорь Акинфеев»: как гуляла Москва

Определился соперник сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018

Зажигательные танцы, лежащая на Красной площади толпа людей и кричалки в поддержку Игоря Акинфеева — победа сборной России над Испанией свела Москву с ума. «Газета.Ru» рассказывает, что творилось ночью на улицах столицы.

Сборная России по футболу одержала историческую победу в 1/8 финала чемпионата мира. После того, как игроки отечественной команды одолели испанцев, толпы людей вышли на улицу. Присоединившийся к всеобщему ликованию корреспондент «Газеты.Ru» рассказывает, что кричали и как праздновали россияне.

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«Россия! Россия!»

Естественно, это было самым популярным лозунгом московских улиц. Болельщики взяли с собой флаги, окрасили лица в триколор и отправились в центр столицы. Радостный экстаз начинался с метро.

«Не могу поверить своему счастью. Голова совсем не соображает. Хочется просто плакать и кричать от счастья. Они победили чемпионов мира! Фаворитов!» — признался корреспонденту «Газеты.Ru» попутчик по подземке.

Поднявшись наверх, народ направлялся на Никольскую улицу, которая с самого начала чемпионата мира стала центром тусовки болельщиков.

Стоит признать, что в последнюю неделю она немного потеряла свой шарм, устав от сломанных скамеек и тысяч литров пролитого пива, обзавелась рамками для досмотра и лишилась части жгучих фанатов, чьи сборные вылетели с чемпионата мира.

Победа команды Станислава Черчесова вернула прежнюю Никольскую. В отличие от старта мундиаля, там зажигали не иностранцы, а россияне. Похоже, ребята из-за рубежа, а главным образом из Латинской Америки, научили нас искренне болеть.

Вместе с криками: «Россия! Россия», на улице можно было услышать «Русские вперед!», а также строчки государственного гимна.

«Кричите громче! Такого никогда больше не будет. Наши дети и внуки такого не увидят. Да что там, никто не увидит!» — призывала разгоряченная болельщица.

«Игорь-Игорь Акинфеев, хей-хей»

Лучшим игроком матча с испанцами был признан вратарь сборной России Игорь Акинфеев. Голкипер не раз выручал свою команду по ходу основного и дополнительного времени поединка, а также дважды отбил удары соперника в послематчевой серии пенальти.

Хорошо играла вся команда. Но заслуга голкипера в этом успехе огромна. Болельщики на улицах без устали скандировали «Игорь-Игорь Акинфеев, хей-хей». Раньше подобную кричалку можно было услышать только на матчах ЦСКА.

«Это просто лучший вратарь на планете. Хочется передать привет всем, кто его оскорблял. Да, у него была неудача в матче Кубка конфедераций против Мексики. Но сейчас он искупил свою вину на сто матчей вперед. Если хорваты трижды забьют ему между ног, все равно не перестану любить его», — рассказал фанат сборной России.

«Прервал неудачную серию в Лиге чемпионов, затащил Россию в четвертьфинал чемпионата мира. Похоже, у Игоря действительно удачный год», — заявил его товарищ.

«Испания едет домо-о-ой»

Сборная Россию обыграла Испанию, которая с 2008 по 2012 годы выиграла два чемпионата Европы и мировое первенство подряд. На прошлом мундиале, как и подобает действующему обладателю золотых медалей, «Красная фурия» не вышла из группы. В России она была полна решимости искупить свою вину, но поход за титулом завершился на матче с хозяевами турнира.

«Испания едет домо-о-ой», — пели фанаты, прогоняя очередного провалившегося фаворита.

«Я шокирован. Россияне заслужили такую радость. Но вашей сборной откровенно повезло. Не понимаю, как можно 120 минут сидеть в обороне. Это же скучно!» — сказал корреспонденту «Газеты.Ru» расстроенный болельщик «Красной фурии».

Но испанцев было очень мало. Гораздо больше ночью на улицы Москвы вышло фанатов других сборных, которые с удовольствием примкнули к всеобщему экстазу.

Королями вечеринки автоматически становились те, кто брал с собой портативные колонки. Вокруг этих людей образовывалось что-то вроде клуба под открытым небом.

Те, кто уставал от танцев, ложились на Красную площадь и отдыхали. Но всеобщая эйфория не давала находиться в состоянии покоя.

Фанаты пытались сделать что-то вроде волны. Лежа исполнить это было достаточно сложно.

Болельщики не расходились долго. Многие шутили, что на следующий день не пойдут на работу, и надеялись на понимание начальства. Все-таки хорошо, что четвертьфинальный матч сборная России проведет в субботу.

Во встрече за выход в полуфинал хозяева турнира сыграют с национальной командой Хорватии. Этот поединок пройдет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Матч начнется в 21.00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий в нем в текстовой онлайн-трансляции.

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