«Испания обыграет Россию и выйдет в финал»

Ныне 47-летний Хокан Мильд выступал в Европе за «Реал Сосьедад» и «Уимблдон», но его лучшие годы пришлись на сильный в ту пору шведский «Гетеборг» и национальную сборную. В начале похода за бронзой чемпионата мира — 1994 скандинавы разделались с российской командой. На текущем мундиале пути соперников, скорее всего, не пересекутся.

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— Сборная России 1 июля сразится с командой Испании в важнейшем матче за последние годы. Как оцениваете шансы сторон?

— Я однозначно ставлю на испанцев. Даже не сомневаюсь в их победе над хозяевами чемпионата. Больно уж разнится класс соперников. Более того, вижу команду Фернандо Йерро в финале.

Они показали фантастический футбол в стартовой встрече с португальцами, да и дальнейший турнирный путь «Красной фурии» видится мне достаточно комфортным.

В другой части сетки все уже не так очевидно. Там назвал бы фаворитами Бразилию и Францию. Все же предполагаю противниками испанцев именно подопечных Тите. Хорошо весь плей-офф разложили, не правда ли?

— Какие матчи групповой стадии считаете наиболее успешными?

— Ну, про Португалию с Испанией я уже сказал. Это бесспорно лучшая игра, просто вне конкуренции. Знаете, я до сих пор под впечатлением, хотя команда Криштиану Роналду уже завершила борьбу. На второе место определил бы Аргентину с Хорватией. Тоже отличный футбол. Ну а третье: Швеция — Мексика, уж извините. Разгромную победу своих соотечественников я обделить вниманием просто не могу. 1/8 финала — достойный результат для нас.

— Многие назвали групповой этап самым интересным в истории...

— Судить такими глобальными категориями не возьмусь. Но он и вправду получился интригующим. Было много хороших игр и неожиданных результатов. Думаю, скучно не было никому. Из тех, кто любит футбол, конечно.

— Ваша команда порядком удивила. Шведскую игровую модель называли «автобусом», однако именно подопечные Янне Андерссона пошли дальше, оставив позади Германию. Как удалось шагнуть из группы без Златана Ибрагимовича и очень уважаемого в России Понтуса Вернблума?

— Я верил в наших даже после досаднейшего поражения от немцев.

Было предчувствие, что обязательно обыграем мексиканцев. Команда прекрасно готова. Тренерский штаб проделал фантастическую работу.

— И все-таки — в чем секрет успеха?

— У нас очень надежная защита во главе с капитаном Андреасом Гранквистом. Вы его знаете по многолетним выступлениям за «Краснодар». Хороший исполнитель, верно? Сейчас ситуация такова, что многие в Швеции поверили в то, что этой команде по силам повторить достижение 1994 года и выйти в полуфинал. Если мы победим Швейцарию, то можем справиться и с Колумбией или Англией.

— При всем своем оптимизме вы употребляете слово «если». Что может помешать вслед за Мексикой «прихлопнуть» и швейцарцев?

— Эта игра будет совершенно не похожа на матчи с немцами и мексиканцами. Команды будут осторожничать. Сыграют в крайне оборонительный футбол. С оглядкой на свои ворота.

Большого количества голевых моментов при таком раскладе ждать не приходится. Я ставлю на победу Швеции в основное время со счетом 1:0.

— 24 года назад в США ваша сборная шокировала весь мир, сенсационно добравшись до бронзовых медалей. Часто вспоминаете лучший момент своей карьеры?

— Ох, давненько же это было. Я и остальные были молоды. Физически крепки и голодны до побед. Все — моложе тридцати. И только один старикан, наш замечательный вратарь Томас Равелли. Мы играли в озорной, задорный, лихой футбол. Это было так весело! Мы абсолютно не думали об ответственности, играли раскованно. Просто наслаждались футболом, ловили кайф.

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