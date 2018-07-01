В ожидании чуда: Россия готова сразиться с Испанией. LIVE

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Сборная Португалии обратилась к болельщикам после своего вылета с чемпионата мира — 2018.
«Мы отдали все, что могли, до последней секунды, но пройти дальше оказалось невозможно.
Спасибо вам за невероятную поддержку на протяжении всего турнира.
Мы являемся одной большой семьей и продолжим прикладывать все силы ради Португалии!» — говорится в сообщении команды в твиттере.
Чемпионы Европы покинули мировое первенство.
Сборная Бразилии уже в Самаре!
Полузащитник сборной Уругвая Лукас Торрейра в интервью «Газете.Ru» рассказал, как ему удалось ликвидировать опасность, исходившую от Криштиану Роналду, сравнил сборную Португалии с Россией и поделился радостью от того, что девушка приехала к нему в Сочи.
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани рассказал о своем повреждении, из-за которого он вынужден был покинуть поле во втором тайме мата с Португалией.
«Что касается травмы, то я почувствовал боль в задней поверхности бедра. Надеюсь, ничего серьезного», — цитирует Кавани Football Italia.
Напоминаем, что Уругвай вышел в 1/4 финала мирового первенства, где встретится с командой Франции.
Сочинский дельфин-предсказатель Ванда выбрала команду, которая победит в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России.
Из двух футбольных мячей с надписями стран-соперниц Ванда выбрала и принесла тренеру мячи с названием команды-хозяйки мирового первенства.
Футболист сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в матче открытия чемпионата мира по футболу против команды Саудовской Аравии, сможет выйти на поле в игре 1/8 финала с командой Испании, если не в стартовом составе, то на замену. Об этом сообщил отец спортсмена Тарел Дзагоев.
«Алан сейчас чувствует себя хорошо, я только прилетел с Москвы, виделся с ним. Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену», — цитирует Дзагоева ТАСС.
Он отметил, что Алан сейчас «находится в хорошем расположении духа и очень хочет играть».
Тем временем защитник сборной Испании Жерар Пике получил травму на тренировке перед матчем с Россией. Степень тяжести повреждения в СМИ не уточняется, но испанец рискует пропустить встречу.
Напомним, что встреча между россиянами и «Красной фурией» начнется в 17.00 мск. Кроме того, в сегодняшней программе значится еще один матч 1/8 финала, в котором сойдутся хорваты и датчане. Эта игра стартует в 21.00 мск.
Доброе утро, уважаемые читатели. Сегодня сборная России по футболу встретится с командой Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2018. «Газета.Ru» следит за главными событиями очередного игрового дня мундиаля.