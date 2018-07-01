В ожидании чуда: Россия готова сразиться с Испанией. LIVE

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани рассказал о своем повреждении, из-за которого он вынужден был покинуть поле во втором тайме мата с Португалией.

«Что касается травмы, то я почувствовал боль в задней поверхности бедра. Надеюсь, ничего серьезного», — цитирует Кавани Football Italia.

Напоминаем, что Уругвай вышел в 1/4 финала мирового первенства, где встретится с командой Франции.