«Выложились в матче с Португалией так же, как против России»

Сборная Уругвая одержала победу над командой Португалии (2:1) во главе с обладателем пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата мира.

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При 44 287 зрителях, пришедших на сочинский стадион Фишт» (даже на матче Испания — Португалия было меньше фанатов; 43 866), отлично проявил себя уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, который забил два мяча в ворота опытного Руя Патрисиу.

Однако были в составе сборной Уругвая и другие футболисты, которые играли на поле не менее важную роль, даже если это и не очень бросалось в глаза.

В число таких исполнителей, безусловно, вошел полузащитник Лукас Торрейра, который весь матч активно мешал Роналду и добился своего, — португальский гений не сумел забить ни одного мяча.

В южноамериканской части всемирной сети уже начали появляться мемы, на которых Криштиану с возмущенным лицом кричит судье: «Арбитр! Этот пацаненок не дает мне играть!», в то время как невысокий коренастый Лукас стоит на заднем плане.

Что касается фанатов лондонского «Арсенала», куда полузащитник в ближайшее время должен перейти, то они остались под особым впечатлением от фола Торрейры на Роналду. «Кажется, мы подписали классного игрока», — заявил один из болельщиков «канониров», прикрепив в своем твиттере видео силового приема уругвайца.

Корреспонденту «Газеты.Ru» удалось задать внезапно ставшему мемом Торрейре несколько вопросов вскоре после финального свистка.

— Для сборной Уругвая это четвертая победа на турнире подряд и только первый пропущенный мяч...

— Да, мы провели очень интенсивную игру и, к счастью, сумели сохранить победный счет до самого конца. Это очень красивый момент, и я постараюсь как следует насладиться им, несмотря на очень большую усталость сейчас.

— Прошлую игру вы провели против сборной России (3:0). Как перестроились на встречу с Португалией? Ее стиль игры сильно отличается от российского?

— Да, это очень разные команды. В составе сборной Португалии выступают лучшие игроки мира, например, Криштиану Роналду. В этом матче мы уделяли ему много внимания: я действовал в центре поля, но всегда был готов прийти на помощь защитникам. Нам было сложно все 90 минут.

При этом могу заверить, что Уругвай выкладывается подобным образом, по максимуму, в каждом матче. Так же мы действовали и против России.

— Как вам удалось почти полностью ликвидировать нападающего такого высокого уровня, как Криштиану?

— Мы не давали ему много владеть мячом. Было очевидно, что Роналду станет самым важным футболистом в составе соперника, — он мог быть опасен в любом эпизоде.

— Уже видели мемы с собой и Роналду, возмущенным вашей жесткой игрой?

— Друзья отправили мне несколько, да (улыбается). Приятно встречаться с игроками такого уровня на чемпионате мира. Теперь после хорошей работы нам нужно отдохнуть.

— Но времени почти нет: впереди — противостояние с Францией, которая в 1/8 финала одолела сборную Аргентины во главе с Лионелем Месси (4:3)...

— Да, эта команда очень сильна — особенно в атаке. Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе — это великие игроки, которые провели отличный матч против Аргентины. Хотя должен признать, что видел эту игру совсем немного, потому что мы были заняты подготовкой к своему матчу, который начинался несколько часов спустя. Так что подробнее разберем соперника позже.

— Поединок с французами состоится в Нижнем Новгороде, где сборная Уругвая тренировалась весь групповой этап. Это может как-то помочь вам психологически?

— Да, я очень рад, что мы вернемся в Нижний. Сборная уже провела там очень много дней во время матчей в группе, и это было просто превосходно.

Местные жители относятся к нам самым лучшим образом. Это отличный город для нас.

— Сочи — уже четвертый город в России, в котором играла сборная Уругвая. Чем он отличается от всех предыдущих?

— Сочи — это курорт с морем, и это чувствуется по местному климату. Так что он сильно отличается от других городов, в которых мы раньше играли. Очень близко от нашей гостиницы находится олимпийская площадь — меня она впечатлила. В целом город очень красивый и, я бы даже сказал, удивительный.

Моя семья тоже находится в Сочи, в том числе и моя девушка. Я очень счастлив, что все они были здесь на матче.

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