Французская революция состоялась: Месси едет домой

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.95 X–2.95 П2–2.7
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–4 П2–6.6
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.3 П2–7.9
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 A1 - B2—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
Франция
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Серхио Агуэро
4
2
8
Йерри Мина
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Ахмед Муса
3
2
11
Джон Стоунс
3
2
12
Филиппе Коутиньо
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Луис Суарес
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Эден Азар
2
2
17
Мохамед Салах
2
2
18
Лука Модрич
3
2
19
Андреас Гранквист
3
2
20
Майл Единак
3
2
21
Антуан Гризманн
4
2
22
Юссеф Эн-Несири
1
1
23
Фелипе Балой
1
1
24
Йосип Дрмич
2
1
25
Яго Аспас
2
1
26
Кейсуке Хонда
2
1
27
Аднан Янузай
1
1
28
Кендаль Уостон
1
1
29
Милан Бадель
1
1
30
Хосе Игнасио Начо
1
1
31
Рикарду Куарежма
2
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Анте Ребич
2
1
35
Халид Бутаиб
2
1
36
Юссуф Поульсен
2
1
37
Джесси Лингард
2
1
38
Дрис Мертенс
3
1
39
Александр Головин
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Эдинсон Кавани
3
1
82
Лионель Месси
4
1
83
Синдзи Кагава
2
1
84
Карим Ансарифард
3
1
85
Фержани Сасси
3
1
86
Карлос Вела
3
1
87
Виктор Мозес
3
1
88
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
89
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Французская революция состоялась: Месси едет домой

Франция обыграла Аргентину и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу

Сборная Франции в блестящем стиле обыграла команду Аргентины в казанском матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018, отправив Лионеля Месси домой. Героем встречи стал юный талант Килиан Мбаппе.

Чемпионат мира, конечно, преобразил Россию. «Казань-Арену» в субботу было просто не узнать. В отличие от многих других стадионов, которые едва успели возвести к мундиалю, здешний объект уже, что называется, повидал виды. Казань принимала Универсиаду, ЧМ по плаванию и Кубок конфедераций. «Рубин» играл здесь с «Ливерпулем». Пожалуй, в рейтинге темпов развития городов страны этот точно будет среди лидеров.

Столица Татарстана хорошеет из года в год, а ведь еще несколько десятилетий назад это был закрытый и депрессивный город с самым высоким уровнем преступности во всем СССР.

Забитый аргентинцами в бело-голубых в полоску майках стадион выглядел футуристично. Наверное, совсем как где-нибудь в Росарио, где ультрас местного «Сентраля» сделают шоу из любого, пусть даже серенького и скучного, матча. Минут за 40 до начала арена бурлила так, словно в котелке готовилась национальная похлебка пучеро.

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Аргентинцы пели и плясали, вскидывая руки в небеса. Этот жест, как уже известно, очень не любят проводники поездов.

Там энергичные болельщики порой забывают о наличии потолка и оставляют железнодорожникам вмятины «на добрую память».

Так вот, на этот раз адепты «альбиселесте» устраивали движуху как-то особенно яростно. Каждый прекрасно понимал, что, вероятно, они гуляют в России последний раз. Нельзя было забывать о силе Франции, тогда как Аргентина протиснулась в финальную пульку с большим трудом. И обладай нигерийский вихрь Ахмед Муса не только инопланетной скоростью, но еще и культурой паса хотя бы на уровне Джей-Джей Окочи, не видать Лионелю Месси Казани, как собственных ушей.

Когда-то «Рубин» бился здесь с «Ливерпулем» при морозе градусов в 10, если не ниже. Было темно и уныло. Ноябрь. Тоска. На играх чемпионата на центральной трибуне легко прочитать слово «Казань». Интерес к клубу в городе такой, что народ не заманишь даже бесплатными билетами. Аудитория матчей нередко составляет несколько тысяч.

Видя, как умеют «шизить» аргентинцы, отчетливо осознаешь, почему их соотечественники, приезжая в Россию, часто тускнеют, теряя то, за что их боготворили на родине.

Хорошему футболу необходимо соответствующее сопровождение. Спортсменам должно быть приятно играть.

Французов в Казани было от силы несколько сотен. Они вели себя тихо и скромно. Казались чуть ли не забитыми. На трибунах «трехцветные» образовали три маленьких островка. В общем, это не была игра для Франции. Франция – не совсем своя на российском ЧМ.

В гуще событий можно было встретить флаги и других стран – как вылетевших, так и продолжающих борьбу. Сербы и мексиканцы, россияне и египтяне не остались в стороне от пиршества. Все иностранцы были за Аргентину. Французы разгневали нейтральных болельщиков безобразным матчем с датчанами, где 90 минут перекатывали мяч на устраивавшие обе команды 0:0.

«Франция? Пусть вылетает за свои проделки!» — таким был всеобщий лейтмотив.

Конечно, теперь Дидье Дешам выпустил принципиально иной состав. Никаких Сидибе и Фекиров, только Погба, только хардкор.

Уже в дебюте фортель выкинул Килиан Мбаппе. Забрал мяч, от центра поля пронесся электричкой мимо аргентинцев так, что даже юный Валерий Рейнгольд бы позавидовал, и рухнул в штрафной. Это Маркос Рохо удружил, но хитрый француз того и ждал.

Антуан Гризманн пробил с «точки» по центру. А Франко Армани завалился в угол еще до удара.

Все хорошо было у Франции до конца тайма, пока Анхель Ди Мария влупил мяч в верхний угол. Без шансов для вратаря, принято добавлять в таких случаях.

После перерыва уже аргентинцы вышли вперед. Довольно комичным получилось взятие «рамки». Попытка Месси пробить, в сущности, провалилась. Однако мяч попал в ногу Габриэля Меркадо – и от нее в сетку.

Но и здесь недолго радовались его соратники. Счет 2:1 в пользу «альбиселесте» провисел лишь 10 минут, пока богатырский выстрел не удался Бенжамену Павару.

Примерно тогда и стало понятно, зачем Дешам выпускал резервистов с датчанами.

Его отдохнувшие бриллианты дождались усталости аргентинцев и принялись уничтожать вражескую оборону.

Два классных гола Мбаппе после стремительных прорывов и ляпов защиты «альбиселесте» вмиг вознесли молодого француза в ранг претендента на звание MVP чемпионата, хотя загадывать пока, разумеется, рано.

Гол Серхио Агуэро в добавленное время уже ничего не решал...

Что примечательно, голы обеих сторон их скамейки в полном составе встречали бурной радостью. Высыпали на поле. Ничего подобного на матчах групповой стадии не было и в помине. Прелюдии кончились, и только сейчас разворачивается настоящий мундиаль.

Итак, сборная Франции впервые в истории обыграла Аргентину на ЧМ. Две предыдущие встречи остались за южноамериканцами – 1:0 в 1930-м и 2:1 в 1978-м.

«Трехцветным» нужно срочно вызывать на подмогу фанатский десант, а то и в четвертьфинале им придется играть, как в гостях. А аргентинскую команду здесь, можно не сомневаться, ждут серьезные перемены. И уже де-факто отставленному Хорхе Сампаоли точно не «сносить головы».

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