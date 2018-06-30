Французская революция состоялась: Месси едет домой

Чемпионат мира, конечно, преобразил Россию. «Казань-Арену» в субботу было просто не узнать. В отличие от многих других стадионов, которые едва успели возвести к мундиалю, здешний объект уже, что называется, повидал виды. Казань принимала Универсиаду, ЧМ по плаванию и Кубок конфедераций. «Рубин» играл здесь с «Ливерпулем». Пожалуй, в рейтинге темпов развития городов страны этот точно будет среди лидеров.

Столица Татарстана хорошеет из года в год, а ведь еще несколько десятилетий назад это был закрытый и депрессивный город с самым высоким уровнем преступности во всем СССР.

Забитый аргентинцами в бело-голубых в полоску майках стадион выглядел футуристично. Наверное, совсем как где-нибудь в Росарио, где ультрас местного «Сентраля» сделают шоу из любого, пусть даже серенького и скучного, матча. Минут за 40 до начала арена бурлила так, словно в котелке готовилась национальная похлебка пучеро.

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Аргентинцы пели и плясали, вскидывая руки в небеса. Этот жест, как уже известно, очень не любят проводники поездов.

Там энергичные болельщики порой забывают о наличии потолка и оставляют железнодорожникам вмятины «на добрую память».

Так вот, на этот раз адепты «альбиселесте» устраивали движуху как-то особенно яростно. Каждый прекрасно понимал, что, вероятно, они гуляют в России последний раз. Нельзя было забывать о силе Франции, тогда как Аргентина протиснулась в финальную пульку с большим трудом. И обладай нигерийский вихрь Ахмед Муса не только инопланетной скоростью, но еще и культурой паса хотя бы на уровне Джей-Джей Окочи, не видать Лионелю Месси Казани, как собственных ушей.

Когда-то «Рубин» бился здесь с «Ливерпулем» при морозе градусов в 10, если не ниже. Было темно и уныло. Ноябрь. Тоска. На играх чемпионата на центральной трибуне легко прочитать слово «Казань». Интерес к клубу в городе такой, что народ не заманишь даже бесплатными билетами. Аудитория матчей нередко составляет несколько тысяч.

Видя, как умеют «шизить» аргентинцы, отчетливо осознаешь, почему их соотечественники, приезжая в Россию, часто тускнеют, теряя то, за что их боготворили на родине.

Хорошему футболу необходимо соответствующее сопровождение. Спортсменам должно быть приятно играть.

Французов в Казани было от силы несколько сотен. Они вели себя тихо и скромно. Казались чуть ли не забитыми. На трибунах «трехцветные» образовали три маленьких островка. В общем, это не была игра для Франции. Франция – не совсем своя на российском ЧМ.

В гуще событий можно было встретить флаги и других стран – как вылетевших, так и продолжающих борьбу. Сербы и мексиканцы, россияне и египтяне не остались в стороне от пиршества. Все иностранцы были за Аргентину. Французы разгневали нейтральных болельщиков безобразным матчем с датчанами, где 90 минут перекатывали мяч на устраивавшие обе команды 0:0.

«Франция? Пусть вылетает за свои проделки!» — таким был всеобщий лейтмотив.

Конечно, теперь Дидье Дешам выпустил принципиально иной состав. Никаких Сидибе и Фекиров, только Погба, только хардкор.

Уже в дебюте фортель выкинул Килиан Мбаппе. Забрал мяч, от центра поля пронесся электричкой мимо аргентинцев так, что даже юный Валерий Рейнгольд бы позавидовал, и рухнул в штрафной. Это Маркос Рохо удружил, но хитрый француз того и ждал.

Антуан Гризманн пробил с «точки» по центру. А Франко Армани завалился в угол еще до удара.

Все хорошо было у Франции до конца тайма, пока Анхель Ди Мария влупил мяч в верхний угол. Без шансов для вратаря, принято добавлять в таких случаях.

После перерыва уже аргентинцы вышли вперед. Довольно комичным получилось взятие «рамки». Попытка Месси пробить, в сущности, провалилась. Однако мяч попал в ногу Габриэля Меркадо – и от нее в сетку.

Но и здесь недолго радовались его соратники. Счет 2:1 в пользу «альбиселесте» провисел лишь 10 минут, пока богатырский выстрел не удался Бенжамену Павару.

Примерно тогда и стало понятно, зачем Дешам выпускал резервистов с датчанами.

Его отдохнувшие бриллианты дождались усталости аргентинцев и принялись уничтожать вражескую оборону.

Два классных гола Мбаппе после стремительных прорывов и ляпов защиты «альбиселесте» вмиг вознесли молодого француза в ранг претендента на звание MVP чемпионата, хотя загадывать пока, разумеется, рано.

Гол Серхио Агуэро в добавленное время уже ничего не решал...

Что примечательно, голы обеих сторон их скамейки в полном составе встречали бурной радостью. Высыпали на поле. Ничего подобного на матчах групповой стадии не было и в помине. Прелюдии кончились, и только сейчас разворачивается настоящий мундиаль.

Итак, сборная Франции впервые в истории обыграла Аргентину на ЧМ. Две предыдущие встречи остались за южноамериканцами – 1:0 в 1930-м и 2:1 в 1978-м.

«Трехцветным» нужно срочно вызывать на подмогу фанатский десант, а то и в четвертьфинале им придется играть, как в гостях. А аргентинскую команду здесь, можно не сомневаться, ждут серьезные перемены. И уже де-факто отставленному Хорхе Сампаоли точно не «сносить головы».

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