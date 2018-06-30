Головин в огне: символическая сборная и трансфер в «Челси»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.45 X–3.1 П2–3.35
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.9 X–2.9 П2–2.75
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–4 П2–6.6
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.3 П2–7.9
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Йерри Мина
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Джон Стоунс
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Вахби Хазри
3
2
12
Луис Суарес
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Эден Азар
2
2
15
Мохамед Салах
2
2
16
Лука Модрич
3
2
17
Андреас Гранквист
3
2
18
Майл Единак
3
2
19
Юссеф Эн-Несири
1
1
20
Фелипе Балой
1
1
21
Йосип Дрмич
2
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Аднан Янузай
1
1
25
Кендаль Уостон
1
1
26
Милан Бадель
1
1
27
Хосе Игнасио Начо
1
1
28
Рикарду Куарежма
2
1
29
Миши Батшуайи
2
1
30
Дилан Бронн
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
Дрис Мертенс
3
1
37
Килиан Мбаппе
3
1
38
Александр Головин
2
1
39
Маркос Рохо
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Юрий Газинский
3
1
53
Ирвин Лосано
3
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
М'Байе Ньянг
3
1
56
Блерим Джемаили
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гжегож Крыховяк
3
1
67
Гранит Джака
3
1
68
Ким Юнь Квон
3
1
69
Кристиан Эриксен
3
1
70
Лионель Месси
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Тьяго Силва
3
1
76
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
77
Хавьер Эрнандес
3
1
78
Эдинсон Кавани
3
1
79
Синдзи Кагава
2
1
80
Карим Ансарифард
3
1
81
Фержани Сасси
3
1
82
Антуан Гризманн
3
1
83
Карлос Вела
3
1
84
Виктор Мозес
3
1
85
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
86
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Головин в огне: символическая сборная и трансфер в «Челси»

Головин попал в символическую сборную ЧМ-2018

Лондонский «Челси» лидирует в борьбе за полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, опережая итальянский «Ювентус». Футболист сборной России попал в несколько символических сборных группового этапа, включая авторитетную версию The Guardian.

Лидер сборной России по футболу, полузащитник московского ЦСКА Александр Головин остается главным ньюсмейкером российского футбола.

Авторитетное британское издание The Guardian включило хавбека в число одиннадцати игроков, попавших в символическую сборную группового этапа мундиаля.

Кроме Головина в команду вошли голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд, крайние защитники из Швейцарии и Англии Мануэль Аканджи и Киран Триппьер и столпы обороны Уругвая и Швеции Диего Годин и Андреас Гранквист, до нынешнего лета выступавший за «Краснодар».

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В полузащите компанию хорватам Луке Модричу, Ивану Ракитичу и Головину составил испанец Иско, который выйдет 1 июля на поле «Лужников» в матче 1/8 финала против сборной России.

В качестве нападающих издание выбрало лучшего бомбардира турнира Гарри Кейна из сборной Англии, отличившегося пять раз в первых двух турах и отдыхавшего против Бельгии, и бельгийца Ромелу Лукаку, за те же две игры забившего четыре мяча и проведшего на скамейке запасных встречу с англичанами.

Игра Головина сделала его еще до чемпионата мира объектом интереса солидных европейских команд, а действия игрока в футболке национальной сборной только усилили ажиотаж и дали возможность ЦСКА повысить ценник.

Перед стартом мирового форума интерес к Александру проявлял «Монако», а главным претендентом на осуществление сделки с армейцами считался туринский «Ювентус».

Однако руководство «старой синьоры» уже по ходу мундиаля, по информации итальянской прессы, подняло свое предложение с €17 млн только до €21 млн, предлагая также ЦСКА процент прибыли от будущей продажи стремительно взошедшей российской звездочки.

Что до президента ЦСКА Евгения Гинера, то он увеличил цену на своего ключевого футболиста с €25 млн до €30 млн.

Теперь фаворитом в гонке за Головиным является лондонский «Челси», известный хорошими взаимоотношениями с армейским клубом.

Ранее из ЦСКА на «Стэмфорд Бридж» уже переезжали Юрий Жирков и Иржи Ярошик, а теперь клуб российского миллиардера Романа Абрамовича вроде бы предлагает за полузащитника армейцев 27 млн фунтов, требуемые вице-чемпионами России.

При этом «Челси» исключает возможность аренды Головина в другом клубе и рассчитывает на хавбека уже в новом сезоне.

«Для меня Головин – номер один. Он заметно сильнее всех футболистов сборной России, абсолютно лучший игрок, — цитирует «Спорт-Экспресс» бывшего полузащитника сборной Франции и лондонского «Арсенала» Робера Пиреса.

— Головин – это совершенный игрок, русский Модрич. Ему ведь всего 22, так что будущее отличное.

Ему точно надо уехать в Европу, я уверен, что такой качественный футболист усилит любую команду. Это готовый футболист для топ-клуба Английской премьер-лиги».

Напомним, что 22-летний Головин провел уже четыре сезона в профессиональном футболе и дважды становился в составе ЦСКА чемпионом России.

В прошлом сезоне на счету Головина было пять мячей и четыре результативные передачи в РФПЛ, а также отличные голы в ворота французского «Лиона» и лондонского «Арсенала» (со штрафного) в плей-офф Лиги Европы.

На чемпионате мира Головин сыграл в первых двух мачтах групповой стадии, в игре с аравийцами забив со штрафного, а также сделав две голевые и одну предголевую передачи. В той встрече он также заработал необязательную желтую карточку в концовке, из-за чего против Уругвая Александр остался в запасе. Существовал риск получить еще одно предупреждение, которое означало бы пропуск лидером национальной команды игры 1/8 финала мундиаля с Испанией.

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