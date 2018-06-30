Головин в огне: символическая сборная и трансфер в «Челси»

Лидер сборной России по футболу, полузащитник московского ЦСКА Александр Головин остается главным ньюсмейкером российского футбола.

Авторитетное британское издание The Guardian включило хавбека в число одиннадцати игроков, попавших в символическую сборную группового этапа мундиаля.

Кроме Головина в команду вошли голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд, крайние защитники из Швейцарии и Англии Мануэль Аканджи и Киран Триппьер и столпы обороны Уругвая и Швеции Диего Годин и Андреас Гранквист, до нынешнего лета выступавший за «Краснодар».

Реклама

В полузащите компанию хорватам Луке Модричу, Ивану Ракитичу и Головину составил испанец Иско, который выйдет 1 июля на поле «Лужников» в матче 1/8 финала против сборной России.

В качестве нападающих издание выбрало лучшего бомбардира турнира Гарри Кейна из сборной Англии, отличившегося пять раз в первых двух турах и отдыхавшего против Бельгии, и бельгийца Ромелу Лукаку, за те же две игры забившего четыре мяча и проведшего на скамейке запасных встречу с англичанами.

Игра Головина сделала его еще до чемпионата мира объектом интереса солидных европейских команд, а действия игрока в футболке национальной сборной только усилили ажиотаж и дали возможность ЦСКА повысить ценник.

Перед стартом мирового форума интерес к Александру проявлял «Монако», а главным претендентом на осуществление сделки с армейцами считался туринский «Ювентус».

Однако руководство «старой синьоры» уже по ходу мундиаля, по информации итальянской прессы, подняло свое предложение с €17 млн только до €21 млн, предлагая также ЦСКА процент прибыли от будущей продажи стремительно взошедшей российской звездочки.

Что до президента ЦСКА Евгения Гинера, то он увеличил цену на своего ключевого футболиста с €25 млн до €30 млн.

Теперь фаворитом в гонке за Головиным является лондонский «Челси», известный хорошими взаимоотношениями с армейским клубом.

Ранее из ЦСКА на «Стэмфорд Бридж» уже переезжали Юрий Жирков и Иржи Ярошик, а теперь клуб российского миллиардера Романа Абрамовича вроде бы предлагает за полузащитника армейцев 27 млн фунтов, требуемые вице-чемпионами России.

При этом «Челси» исключает возможность аренды Головина в другом клубе и рассчитывает на хавбека уже в новом сезоне.

«Для меня Головин – номер один. Он заметно сильнее всех футболистов сборной России, абсолютно лучший игрок, — цитирует «Спорт-Экспресс» бывшего полузащитника сборной Франции и лондонского «Арсенала» Робера Пиреса.

— Головин – это совершенный игрок, русский Модрич. Ему ведь всего 22, так что будущее отличное.

Ему точно надо уехать в Европу, я уверен, что такой качественный футболист усилит любую команду. Это готовый футболист для топ-клуба Английской премьер-лиги».

Напомним, что 22-летний Головин провел уже четыре сезона в профессиональном футболе и дважды становился в составе ЦСКА чемпионом России.

В прошлом сезоне на счету Головина было пять мячей и четыре результативные передачи в РФПЛ, а также отличные голы в ворота французского «Лиона» и лондонского «Арсенала» (со штрафного) в плей-офф Лиги Европы.

На чемпионате мира Головин сыграл в первых двух мачтах групповой стадии, в игре с аравийцами забив со штрафного, а также сделав две голевые и одну предголевую передачи. В той встрече он также заработал необязательную желтую карточку в концовке, из-за чего против Уругвая Александр остался в запасе. Существовал риск получить еще одно предупреждение, которое означало бы пропуск лидером национальной команды игры 1/8 финала мундиаля с Испанией.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».