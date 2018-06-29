«Вернусь в Россию и женюсь на блондинке»

Шведский полицейский удивляется спокойствию в России

Шведское издание Sydsvenskan опубликовало статью о полицейском из Хельсингборга Андерсе Моллестаме, который работал в Екатеринбурге на чемпионате мира по футболу.

«Нас сюда выписала российская полиция. Наша главная задача — поддерживать связь между русскими полицейскими и шведскими болельщиками.

И, если что, прийти на выручку, помочь договориться, объяснить, что происходит и что делать», — приводит издание слова скандинавского стража порядка.

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Шведский журналист Томас Нильссон пишет о том, что однажды к Моллестаму обратились российские коллеги с просьбой объяснить шведским болельщикам, чтобы те не сидели на тротуаре и не мешали проходу. В остальном его миссия сводится к тому, чтобы фотографироваться с фанатами, среди которых немало русских.

«Пока что все было невероятно спокойно. Насколько я знаю, за все время лишь одного болельщика отправили в отдел полиции»,

— говорит Моллестам. У себя на родине он следит за порядком на спортивных соревнованиях.

Также издание отмечает, что значительная часть работы присланных в Россию шведских полицейских сводится к «тихой дипломатии».

Датский метатель пива заплатил штраф

Датский телеканал «ТВ 2» опубликовал материал об агрессивном фанате Мартине Брюле, который грозился кидаться банками с пивом во время матча с Францией в третьем туре группового этапа чемпионата мира.

Как пишет журналист Кельд Вро Андерсен, болельщик высказался в эфире о своей роли в беспорядках во время матча чемпионата между Данией и Австралией, которые стоили футбольному союзу скандинавской страны $20 тысяч.

Фанат признался, что во время матча с Австралией он «два или три раза» кидался пивными банками и заявил, что готов повторить свой «подвиг» во время поединка с французами.

«Если Дания забьет, пивные бутылки, конечно, полетят снова. Это спонтанная реакция. Когда наши забивают, машинально кидаешь все, что попадается под руку, будь то телефон или просто пиво», — объяснил свою позицию Брюль.

«Но до метания дело, впрочем, так и не дошло. Во-первых, Дания так и не забила (матч завершился со счетом 0:0 — «Газета.Ru»), а во-вторых — вмешалась российская полиция», — пишет издание.

Отмечается, что представители Датской футбольной ассоциации (DBU) заметили Брюля на стадионе и попросили российскую полицию удалить его.

Вскоре после задержания Мартина отпустили. Его оштрафовали на 300 крон (3 000 рублей) за нахождение в общественном месте в пьяном виде.

СМИ пишет, что Брюль связан с одной фанатских группировок страны. Ему закрыт вход на все матчи чемпионата Дании. Кроме того, в 2010-м году болельщик получил два с половиной года тюрьмы за наезд, который совершил на группу болельщиков команды противника после драки.

Несмотря на все это, фанату все равно удалось купить билеты на матчи с участием сборной Дании и получить паспорт болельщика.

Пожилой исландец хочет жениться на российской блондинке

Хорватское издание 100posto публикует серию материалов под названием «Дневник одного болельщика».

Очередная часть была посвящена пребыванию фаната в Ростове-на-Дону, где «шашечные» проводили матч третьего тура группового этапа чемпионата против Исландии.

«Говорят, что девушки из Ростова-на-Дону в России самые красивые. Сложно оценить это утверждение, по-моему, они красивые во всех городах, где я побывал. Однако одна картина почти выбила меня из колеи», — начинает свой рассказ болельщик.

«Около 17 часов, когда, наверное, закончилось рабочее время, вдруг на улицу — без преувеличения — вышло 50 девушек в летних платьях. Хорватские и исландские болельщики буквально таращились, встав посреди дороги, и были вознаграждены улыбками, а кому-то даже повезло услышать приветственное: «Хеллоу».

Один пожилой господин в темно-синей форме прилюдно пообещал: «Через четыре месяца, когда тут уже не будет туристов, я вернусь сюда и найду себе блондинку.

Третий брак должен быть удачным», — этими словами он вызвал аплодисменты как своих, так и хорватских болельщиков», — рассказывает автор статьи.

Сборная Хорватии обыграла Исландию со счетом 2:1. «Шашечные» одержали победы во всех трех матчах, набрали девять очков и вышли в плей-офф с первого места в группе. По словам фаната, успехи родной команды его разоряют.

«Я буду помнить еще одну победу, незабываемые волны на трибунах, после которых у меня чуть не улетела сумка с документами, веселые хорватские лица, а также одного исландского ребенка, который безутешно плакал.

Мой бюджет постепенно тает (если честно, то очень), и неизвестно, насколько далеко еще продвинется хорватская сборная. Я был пессимистично настроен и рассчитывал на эти три игры. Теперь же предстоит вернуться в Нижний Новгород, на стадион, где мы победили аргентинцев. Пусть так будет и на этот раз», — заключил фанат.

Сборная Хорватии в 1/8 финала встретится с национальной командой Дании. Эта встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 1 июля в 21.00 по московскому времени.

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