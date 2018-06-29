«Германии мстили души десятков миллионов жертв»

В твиттере главы администрации Липецкой области Олега Королева 29 июня было опубликовано сообщение, в котором автор связал вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу после группового этапа с последствиями мировых войн.

«Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались»,

— говорилось в тексте.

Высокопоставленный чиновник из Липецка -- о вылете сборной Германии с ЧМ-2018. pic.twitter.com/tOFxawiqkd — Киса и Ося (@titojiv) 29 июня 2018 г.

Сообщение губернатора вызвала бурю возмущения в социальных сетях среди российских пользователей и позже было удалено.

Сначала в твиттере Королева вместо первой публикации появились несколько сообщений нейтрального содержания, рассказывающие, например, о проблемах в регионе.

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«Сегодня проводим фестиваль по рыболовному спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Как приятно приносить этим людям радость общения, доступности возможностей. Теперь это стало традицией. Потянулись из других регионов. Поддержим...» – говорится в одном из них.

Однако позже чиновник отреагировал и на ситуацию с удаленным сообщением, заявив в своем же твиттере, что от его имени в аккаунте опубликовали пост некие злоумышленники.

«Кто-то опять мне в Твиттере наляпал... Теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно»,

— написал глава администрации Липецкой области.

При этом ни о том, как произошел взлом, ни о том, каким образом так быстро удалось вернуть доступ к аккаунту, губернатор не сообщил, а сама публикация про Германию и ее опровержение выдержаны в одинаковом пунктуационном стиле.

66-летний Олег Королев возглавляет администрацию Липецкой области с 12 апреля 1998 года и является вторым по продолжительности нахождения в должности среди действующих губернаторов после Евгения Савченко, бессменно возглавляющего Белгородскую область с 18 декабря 1993 года.

Отметим, что Первая мировая война началась с объявления Австро-Венгрии войны Сербии после убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, а Вторая мировая — с вторжения Германии в Польшу.

Сборная Германии заняла четвертое место в группе F, набрав три очка. Чемпионы мира 2014 года проиграли команде Мексики (0:1), затем одержали победу над Швецией (2:1), но в решающем матче уступили Южной Корее (0:2), пропустив оба мяча в добавленное ко второму тайму время.

Таким образом, Германия стала четвертой европейской сборной подряд, которая в статусе чемпиона мира не смогла выйти на следующем мундиале из группы.

В 2002 году это не удалось приехавшим в Японию и Корею в статусе лучшей команды планеты французам, через в 2010 году вылетели в ЮАР на групповой стадии чемпионы-2006 итальянцы, а четыре года назад не смогла преодолеть барьер первого этапа Испания.

Последней сборной, которой удавалось добиться выхода в плей-офф, будучи золотым медалистом предыдущего мирового форума, была Бразилия, сумевшая сделать это и в 1994 и в 2006 годах.

Интересно, что среди европейских команд последним сыгравшим в плей-офф действующим чемпионом мира была Германия, дошедшая на ЧМ-1994 до четвертьфинала, где сенсационно уступила болгарам (1:2).

Напомним, что в преддверии чемпионата мира в английской прессе шла кампания о том, что в России будет опасно для британских туристов, что даже привело к решению защитника сборной Данни Роуза запретить своим родственникам приехать на турнир.

Однако организация мундиаля существенно превзошла все ожидания скептиков. Болельщики из разных стран постоянно благодарят Россию, а Роуз уже заявил, что купил билеты своим близким на матчи плей-офф.

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