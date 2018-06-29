«Германии мстили души десятков миллионов жертв»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
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05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–2.9 П2–2.85
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–4 П2–6.6
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.1 П2–7.1
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Йерри Мина
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Джон Стоунс
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Вахби Хазри
3
2
12
Луис Суарес
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Эден Азар
2
2
15
Мохамед Салах
2
2
16
Лука Модрич
3
2
17
Андреас Гранквист
3
2
18
Майл Единак
3
2
19
Юссеф Эн-Несири
1
1
20
Фелипе Балой
1
1
21
Йосип Дрмич
2
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Аднан Янузай
1
1
25
Кендаль Уостон
1
1
26
Милан Бадель
1
1
27
Хосе Игнасио Начо
1
1
28
Рикарду Куарежма
2
1
29
Миши Батшуайи
2
1
30
Дилан Бронн
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
Дрис Мертенс
3
1
37
Килиан Мбаппе
3
1
38
Александр Головин
2
1
39
Маркос Рохо
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Юрий Газинский
3
1
53
Ирвин Лосано
3
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
М'Байе Ньянг
3
1
56
Блерим Джемаили
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гжегож Крыховяк
3
1
67
Гранит Джака
3
1
68
Ким Юнь Квон
3
1
69
Кристиан Эриксен
3
1
70
Лионель Месси
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Тьяго Силва
3
1
76
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
77
Хавьер Эрнандес
3
1
78
Эдинсон Кавани
3
1
79
Синдзи Кагава
2
1
80
Карим Ансарифард
3
1
81
Фержани Сасси
3
1
82
Антуан Гризманн
3
1
83
Карлос Вела
3
1
84
Виктор Мозес
3
1
85
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
86
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Германии мстили души десятков миллионов жертв»

Липецкий губернатор объяснил твит о вылете Германии с ЧМ-2018

29 июня в официальном твиттере губернатора Липецкой области Олега Королева появилось провокационное сообщение, в котором вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу – 2018 был назван позорным, а в качестве причины указывалась месть «десятков миллионов жертв» мировых войн. Позже твит был удален, а глава региона связал его появление со взломом аккаунта.

В твиттере главы администрации Липецкой области Олега Королева 29 июня было опубликовано сообщение, в котором автор связал вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу после группового этапа с последствиями мировых войн.

«Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались»,

— говорилось в тексте.

Сообщение губернатора вызвала бурю возмущения в социальных сетях среди российских пользователей и позже было удалено.

Сначала в твиттере Королева вместо первой публикации появились несколько сообщений нейтрального содержания, рассказывающие, например, о проблемах в регионе.

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«Сегодня проводим фестиваль по рыболовному спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Как приятно приносить этим людям радость общения, доступности возможностей. Теперь это стало традицией. Потянулись из других регионов. Поддержим...» – говорится в одном из них.

Однако позже чиновник отреагировал и на ситуацию с удаленным сообщением, заявив в своем же твиттере, что от его имени в аккаунте опубликовали пост некие злоумышленники.

«Кто-то опять мне в Твиттере наляпал... Теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно»,

— написал глава администрации Липецкой области.

При этом ни о том, как произошел взлом, ни о том, каким образом так быстро удалось вернуть доступ к аккаунту, губернатор не сообщил, а сама публикация про Германию и ее опровержение выдержаны в одинаковом пунктуационном стиле.

66-летний Олег Королев возглавляет администрацию Липецкой области с 12 апреля 1998 года и является вторым по продолжительности нахождения в должности среди действующих губернаторов после Евгения Савченко, бессменно возглавляющего Белгородскую область с 18 декабря 1993 года.

Отметим, что Первая мировая война началась с объявления Австро-Венгрии войны Сербии после убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, а Вторая мировая — с вторжения Германии в Польшу.

Сборная Германии заняла четвертое место в группе F, набрав три очка. Чемпионы мира 2014 года проиграли команде Мексики (0:1), затем одержали победу над Швецией (2:1), но в решающем матче уступили Южной Корее (0:2), пропустив оба мяча в добавленное ко второму тайму время.

Таким образом, Германия стала четвертой европейской сборной подряд, которая в статусе чемпиона мира не смогла выйти на следующем мундиале из группы.

В 2002 году это не удалось приехавшим в Японию и Корею в статусе лучшей команды планеты французам, через в 2010 году вылетели в ЮАР на групповой стадии чемпионы-2006 итальянцы, а четыре года назад не смогла преодолеть барьер первого этапа Испания.

Последней сборной, которой удавалось добиться выхода в плей-офф, будучи золотым медалистом предыдущего мирового форума, была Бразилия, сумевшая сделать это и в 1994 и в 2006 годах.

Интересно, что среди европейских команд последним сыгравшим в плей-офф действующим чемпионом мира была Германия, дошедшая на ЧМ-1994 до четвертьфинала, где сенсационно уступила болгарам (1:2).

Напомним, что в преддверии чемпионата мира в английской прессе шла кампания о том, что в России будет опасно для британских туристов, что даже привело к решению защитника сборной Данни Роуза запретить своим родственникам приехать на турнир.

Однако организация мундиаля существенно превзошла все ожидания скептиков. Болельщики из разных стран постоянно благодарят Россию, а Роуз уже заявил, что купил билеты своим близким на матчи плей-офф.

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