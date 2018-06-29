ЧМ-2018: провал Германии, подвиг России и мощь Хорватии

Группа А

Уругвай – 9, Россия – 6, Саудовская Аравия – 3, Египет – 0

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Расклад в «нашей» группе получился, наверное, даже более благоприятным, чем предполагали изначально 148 млн россиян. Отечественной сборной отдавали не слишком много шансов на выход в 1/8 финала. При анализе будущего выступления учитывались и предыдущие кампании, и место в рейтинге ФИФА, и нынешний эмоциональный фон после затяжной безвыигрышной серии в контрольных матчах.

Подопечные Станислава Черчесова, однако, решили задачу досрочно, последовательно обыграв саудовцев и египтян с общим счетом 8:1.

И пусть уругвайцам они затем уступили, что называется, по всем статьям, особенно убиваться по поводу случившегося в Самаре никто не стал. Во-первых, в этой игре наставник разумно предпочел предоставить отдых ключевым футболистам. Во-вторых, здесь еще бабка надвое сказала, на кого было лучше выходить в плей-офф – на Португалию с Криштиану Роналду или Испанию с начинающим тренером Фернандо Йерро.

Локальное достижение установили саудовцы. Им удалось добыть третью в своей истории и первую после ЧМ-1994 победу. В Египте сочли российскую миссию напрочь проваленной. Парламент страны обвинил в случившемся Чечню, где команду якобы отвлекали от подготовки. Ее лидер Мохамед Салах даже вроде бы собрался завершить международную карьеру.

Группа В

Испания – 5, Португалия – 5, Иран – 4, Марокко – 1

Мини-турнир в этом квартете получился одним из самых зрелищных. Уже на старте борьбы испанцы и португальцы подарили мундиалю лучший матч групповой стадии – с обилием ошибок, но и классных голов, головокружительных финтов и хет-триком Роналду. Это был тренерский дебют Йерро.

Вопрос о путевках в плей-офф оставался открытым до последних минут заключительных матчей. Серьезную конкуренцию признанным грандам с Пиренейского полуострова навязал Иран. Ему удалось обставить примерно равную по классу команду Марокко (1:0), а затем завязать соперничество с лидерами. И пусть игры с Испанией (0:1) и Португалией (1:1) все-таки сложились не в пользу иранцев, крови они соперникам попили изрядно.

А потом так переживали досрочный вылет, что 23-летний нападающий из «Рубина» Сердар Азмун в сердцах объявил об уходе из сборной.

Даже звездный и недовольный Салах оказался менее категоричен.

Хорошее впечатление оставили марокканцы, от поражения в матче с которыми Испания в третьем туре ушла в дополнительное время.

Группа С

Франция – 7, Дания – 5, Перу – 3, Австралия – 1

По составу французы – одни из лучших на форуме, поэтому не могли позволить себе не преодолеть групповой барьер. Хотя в последнем матче с датчанами изрядно разочаровали. Вместо искрометной игры в переполненных «Лужниках» народ лицезрел унылое действо на 0:0, которое устраивало обе стороны. При таком исходе сборная Дании могла не оглядываться на результат параллельного поединка.

Многочисленные звезды «трехцветных» пока еще не заиграли в полную силу. Определяющим для фаворита станет встреча 1/8 финала с ожившей Аргентиной.

Выход датчан менее прогнозировался, но они проявили себя испытанным кубковым бойцом. Прошли турнирную дистанцию без срывов и потрясений. Симпатичным перуанцам явно не хватило опыта, зато их болельщики собрали всеобщие симпатии и были в России-2018 одними из самых шумных и веселых. Австралийцы же выступили в свою силу.

Группа D

Хорватия – 9, Аргентина – 4, Нигерия – 3, Исландия – 1

Хорватия стала одной из двух сборных, не потерявших очки на групповой стадии. Подопечные Златко Далича произвели на всех мощное впечатление, став «теневым» фаворитом мундиаля. В их рядах классно смотрятся Лука Модрич и Иван Ракитич. В историю уже вошел разгром аргентинцев в Нижнем Новгороде (3:0). Причем класс «шашечных» настолько высок, что симпатичных исландцев в последнем матче они победили полурезервным составом (2:1).

Вице-чемпионы мира из Аргентины сначала поставили себя на грань провала, набрав одно очко в двух играх, и поразив внутренней распрей.

После схватки с хорватами команда объявила вотум недоверия наставнику Хорхе Сампаоли и была поддержана федерацией.

На решающий поединок с нигерийцами (2:1) стартовый состав определял Лионель Месси. Он же давал установку на поле и наконец-то забил свой первый мяч на ЧМ.

Нигерия с огненным Ахмедом Мусой, наверное, самым быстрым игроком форума, смотрелась очень прилично. Но кто-то должен был остаться вне плей-офф.

Группа E

Бразилия – 7, Швейцария – 5, Сербия – 3, Коста-Рика – 1

Разборки украсила дуэль примерно равных по уровню европейских команд. Сербия имела все возможности обыграть швейцарцев, но вместо этого уступила, пропустив мяч на последней минуте (1:2). Одновременно матч стал самым скандальным. Игроки сборной Швейцарии албанского происхождения Гранит Джака и Шердан Шакири отметили свои голы провокационными жестами на политическую тему, чем очень обидели сербов.

От ФИФА ждали дисквалификацию игроков, однако дело ограничилось штрафами в 10 тыс. франков.

Бразильцы прошли группу вяло. Правда, и игры в полноги хватило им для первого места. При этом порядочно разочаровал Неймар. В России он не показывает и половины той игры, которую от него ждут как от одного из лучших исполнителей планеты.

Скромные костариканцы завоевали со Швейцарией одно очко на последних секундах и предоставили Панаме право считаться худшей командой чемпионата.

Группа F

Швеция – 6, Мексика – 6, Корея – 3, Германия – 3

Главная сенсация грянула в этом квартете. Действующие чемпионы мира досрочно сложили полномочия, не сумев выйти в плей-офф! В очередной раз сработало проклятье обладателей титула из Европы, которые неизменно проваливаются на следующем ЧМ. Ранее подобную участь пришлось разделить Франции (2002), Италии (2010) и Испании (2014). Мощнейшая Германия финишировала четвертой.

Все могло сложиться еще хуже, не забей Марко Ройс шведам в добавленное время (2:1). Те, впрочем, хоть и получили тонну критику за «автобусный» стиль игры, стали первыми с шестью очками.

В третьем туре им удалось разгромить симпатичных мексиканцев, которые с таким же количеством зачетных баллов рисковали остаться вне 1/8 финала.

И тут на помощь «ацтекам» пришла Корея. Потерявшему все шансы аутсайдеру неожиданно удалось прихлопнуть чемпионов. 2:0 – Германия подписывает капитуляцию, а для корейцев этот матч, безусловно, войдет в историю как один из величайших.

В благодарность за помощь мексиканцы буквально залили корейцев пивом. В плей-офф эта команда может неплохо пошуметь. А вот перспективы шведов оцениваются скептически.

Группа G

Бельгия – 9, Англия – 6, Тунис – 3, Панама – 0

Своей игрой бельгийцы заставили говорить о себе как о претендентах на Кубок мира. Их состав ломится от громких имен, которые под руководством Роберто Мартинеса набрали отличную форму. Очень хорош в России-2018 Ромелу Лукаку. Тем не менее, даже без него в последнем туре «красные дьяволы» повергли в уныние английских фанатов, обыграв их команду усилиями дублеров (1:0).

Кажется, Бельгия еще не включила полную скорость. Страшно подумать, как она будет выглядеть на пике.

Англичане слишком зависимы от своего капитана и голеадора Гарри Кейна. Нет его – и атака хромает на выдумку. Многое в плей-офф будет зависеть от того, сумеют ли противники прикрыть главную звезду «трех львов».

В этой же группе состоялся самый ожидаемый, как шутили интернет-приколисты, матч ЧМ-2018. Тунис обыграл в Саранске Панаму, сделав ее безоговорочно худшей командой группового этапа.

0 очков и общая разница мячей 2:11: представители Центральной Америки оказались явно лишними на смотре лучших футбольных сил мира.

На ЧМ-2026 таких сборных будет намного больше – число участников расширится с сегодняшних 32 до 48.

Группа H

Колумбия – 6, Япония – 4, Сенегал – 4, Польша – 3

Это была ровная по классу участников группа, интрига в которой сохранялась вплоть до последних минут заключительных матчей. Неожиданно разочаровала Польша, имеющая в составе топ-исполнителей во главе с Робертом Левандовски. Снайпер мюнхенской «Баварии» не сумел отличиться на ЧМ ни разу. Единственное, на что хватило поляков после двух поражений – громко хлопнуть дверью в игре с японцами.

Впрочем, резонанса не вышло. Поверженная командой Адама Навалки Япония все равно идет дальше, в 1/8 финала, за счет дополнительных показателей.

Впервые в истории ЧМ судьбу путевки в плей-офф решило… количество желтых карточек!

Колумбия с шестью набранными очками пробилась дальше с первого места. У Японии и Сенегала оказалось по четыре зачетных балла. Счет личной встречи – равный (2:2), общая сумма мячей – тоже (4:4). По новому регламенту, для определения сильнейшего пришлось задействовать коэффициент фэйр-плей – сколько штрафных карточек выписывали командам арбитры. Удалений у соперников не было, а «горчичников» меньше получили японцы – четыре против шести.%

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