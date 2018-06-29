ЧМ-2018: провал Германии, подвиг России и мощь Хорватии

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.53 X–4 П2–6.8
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Йерри Мина
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Джон Стоунс
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Вахби Хазри
3
2
12
Луис Суарес
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Эден Азар
2
2
15
Мохамед Салах
2
2
16
Лука Модрич
3
2
17
Андреас Гранквист
3
2
18
Майл Единак
3
2
19
Юссеф Эн-Несири
1
1
20
Фелипе Балой
1
1
21
Йосип Дрмич
2
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Аднан Янузай
1
1
25
Кендаль Уостон
1
1
26
Милан Бадель
1
1
27
Хосе Игнасио Начо
1
1
28
Рикарду Куарежма
2
1
29
Миши Батшуайи
2
1
30
Дилан Бронн
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
Дрис Мертенс
3
1
37
Килиан Мбаппе
3
1
38
Александр Головин
2
1
39
Маркос Рохо
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Юрий Газинский
3
1
53
Ирвин Лосано
3
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
М'Байе Ньянг
3
1
56
Блерим Джемаили
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гжегож Крыховяк
3
1
67
Гранит Джака
3
1
68
Ким Юнь Квон
3
1
69
Кристиан Эриксен
3
1
70
Лионель Месси
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Тьяго Силва
3
1
76
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
77
Хавьер Эрнандес
3
1
78
Эдинсон Кавани
3
1
79
Синдзи Кагава
2
1
80
Карим Ансарифард
3
1
81
Фержани Сасси
3
1
82
Антуан Гризманн
3
1
83
Карлос Вела
3
1
84
Виктор Мозес
3
1
85
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
86
Сальман Аль-Фаридж
3
1
ЧМ-2018: провал Германии, подвиг России и мощь Хорватии

Определились все пары плей-офф чемпионата мира — 2018

Исторический выход сборной России в 1/8 финала, досрочный вылет чемпионов мира из Германии, сила Хорватии и Бельгии, слабость Аргентины — «Газета.Ru» подводит итоги группового этапа чемпионата мира – 2018.

Группа А

Уругвай – 9, Россия – 6, Саудовская Аравия – 3, Египет – 0

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Расклад в «нашей» группе получился, наверное, даже более благоприятным, чем предполагали изначально 148 млн россиян. Отечественной сборной отдавали не слишком много шансов на выход в 1/8 финала. При анализе будущего выступления учитывались и предыдущие кампании, и место в рейтинге ФИФА, и нынешний эмоциональный фон после затяжной безвыигрышной серии в контрольных матчах.

Подопечные Станислава Черчесова, однако, решили задачу досрочно, последовательно обыграв саудовцев и египтян с общим счетом 8:1.

И пусть уругвайцам они затем уступили, что называется, по всем статьям, особенно убиваться по поводу случившегося в Самаре никто не стал. Во-первых, в этой игре наставник разумно предпочел предоставить отдых ключевым футболистам. Во-вторых, здесь еще бабка надвое сказала, на кого было лучше выходить в плей-офф – на Португалию с Криштиану Роналду или Испанию с начинающим тренером Фернандо Йерро.

Локальное достижение установили саудовцы. Им удалось добыть третью в своей истории и первую после ЧМ-1994 победу. В Египте сочли российскую миссию напрочь проваленной. Парламент страны обвинил в случившемся Чечню, где команду якобы отвлекали от подготовки. Ее лидер Мохамед Салах даже вроде бы собрался завершить международную карьеру.

Группа В

Испания – 5, Португалия – 5, Иран – 4, Марокко – 1

Мини-турнир в этом квартете получился одним из самых зрелищных. Уже на старте борьбы испанцы и португальцы подарили мундиалю лучший матч групповой стадии – с обилием ошибок, но и классных голов, головокружительных финтов и хет-триком Роналду. Это был тренерский дебют Йерро.

Вопрос о путевках в плей-офф оставался открытым до последних минут заключительных матчей. Серьезную конкуренцию признанным грандам с Пиренейского полуострова навязал Иран. Ему удалось обставить примерно равную по классу команду Марокко (1:0), а затем завязать соперничество с лидерами. И пусть игры с Испанией (0:1) и Португалией (1:1) все-таки сложились не в пользу иранцев, крови они соперникам попили изрядно.

А потом так переживали досрочный вылет, что 23-летний нападающий из «Рубина» Сердар Азмун в сердцах объявил об уходе из сборной.

Даже звездный и недовольный Салах оказался менее категоричен.

Хорошее впечатление оставили марокканцы, от поражения в матче с которыми Испания в третьем туре ушла в дополнительное время.

Группа С

Франция – 7, Дания – 5, Перу – 3, Австралия – 1

По составу французы – одни из лучших на форуме, поэтому не могли позволить себе не преодолеть групповой барьер. Хотя в последнем матче с датчанами изрядно разочаровали. Вместо искрометной игры в переполненных «Лужниках» народ лицезрел унылое действо на 0:0, которое устраивало обе стороны. При таком исходе сборная Дании могла не оглядываться на результат параллельного поединка.

Многочисленные звезды «трехцветных» пока еще не заиграли в полную силу. Определяющим для фаворита станет встреча 1/8 финала с ожившей Аргентиной.

Выход датчан менее прогнозировался, но они проявили себя испытанным кубковым бойцом. Прошли турнирную дистанцию без срывов и потрясений. Симпатичным перуанцам явно не хватило опыта, зато их болельщики собрали всеобщие симпатии и были в России-2018 одними из самых шумных и веселых. Австралийцы же выступили в свою силу.

Группа D

Хорватия – 9, Аргентина – 4, Нигерия – 3, Исландия – 1

Хорватия стала одной из двух сборных, не потерявших очки на групповой стадии. Подопечные Златко Далича произвели на всех мощное впечатление, став «теневым» фаворитом мундиаля. В их рядах классно смотрятся Лука Модрич и Иван Ракитич. В историю уже вошел разгром аргентинцев в Нижнем Новгороде (3:0). Причем класс «шашечных» настолько высок, что симпатичных исландцев в последнем матче они победили полурезервным составом (2:1).

Вице-чемпионы мира из Аргентины сначала поставили себя на грань провала, набрав одно очко в двух играх, и поразив внутренней распрей.

После схватки с хорватами команда объявила вотум недоверия наставнику Хорхе Сампаоли и была поддержана федерацией.

На решающий поединок с нигерийцами (2:1) стартовый состав определял Лионель Месси. Он же давал установку на поле и наконец-то забил свой первый мяч на ЧМ.

Нигерия с огненным Ахмедом Мусой, наверное, самым быстрым игроком форума, смотрелась очень прилично. Но кто-то должен был остаться вне плей-офф.

Группа E

Бразилия – 7, Швейцария – 5, Сербия – 3, Коста-Рика – 1

Разборки украсила дуэль примерно равных по уровню европейских команд. Сербия имела все возможности обыграть швейцарцев, но вместо этого уступила, пропустив мяч на последней минуте (1:2). Одновременно матч стал самым скандальным. Игроки сборной Швейцарии албанского происхождения Гранит Джака и Шердан Шакири отметили свои голы провокационными жестами на политическую тему, чем очень обидели сербов.

От ФИФА ждали дисквалификацию игроков, однако дело ограничилось штрафами в 10 тыс. франков.

Бразильцы прошли группу вяло. Правда, и игры в полноги хватило им для первого места. При этом порядочно разочаровал Неймар. В России он не показывает и половины той игры, которую от него ждут как от одного из лучших исполнителей планеты.

Скромные костариканцы завоевали со Швейцарией одно очко на последних секундах и предоставили Панаме право считаться худшей командой чемпионата.

Группа F

Швеция – 6, Мексика – 6, Корея – 3, Германия – 3

Главная сенсация грянула в этом квартете. Действующие чемпионы мира досрочно сложили полномочия, не сумев выйти в плей-офф! В очередной раз сработало проклятье обладателей титула из Европы, которые неизменно проваливаются на следующем ЧМ. Ранее подобную участь пришлось разделить Франции (2002), Италии (2010) и Испании (2014). Мощнейшая Германия финишировала четвертой.

Все могло сложиться еще хуже, не забей Марко Ройс шведам в добавленное время (2:1). Те, впрочем, хоть и получили тонну критику за «автобусный» стиль игры, стали первыми с шестью очками.

В третьем туре им удалось разгромить симпатичных мексиканцев, которые с таким же количеством зачетных баллов рисковали остаться вне 1/8 финала.

И тут на помощь «ацтекам» пришла Корея. Потерявшему все шансы аутсайдеру неожиданно удалось прихлопнуть чемпионов. 2:0 – Германия подписывает капитуляцию, а для корейцев этот матч, безусловно, войдет в историю как один из величайших.

В благодарность за помощь мексиканцы буквально залили корейцев пивом. В плей-офф эта команда может неплохо пошуметь. А вот перспективы шведов оцениваются скептически.

Группа G

Бельгия – 9, Англия – 6, Тунис – 3, Панама – 0

Своей игрой бельгийцы заставили говорить о себе как о претендентах на Кубок мира. Их состав ломится от громких имен, которые под руководством Роберто Мартинеса набрали отличную форму. Очень хорош в России-2018 Ромелу Лукаку. Тем не менее, даже без него в последнем туре «красные дьяволы» повергли в уныние английских фанатов, обыграв их команду усилиями дублеров (1:0).

Кажется, Бельгия еще не включила полную скорость. Страшно подумать, как она будет выглядеть на пике.

Англичане слишком зависимы от своего капитана и голеадора Гарри Кейна. Нет его – и атака хромает на выдумку. Многое в плей-офф будет зависеть от того, сумеют ли противники прикрыть главную звезду «трех львов».

В этой же группе состоялся самый ожидаемый, как шутили интернет-приколисты, матч ЧМ-2018. Тунис обыграл в Саранске Панаму, сделав ее безоговорочно худшей командой группового этапа.

0 очков и общая разница мячей 2:11: представители Центральной Америки оказались явно лишними на смотре лучших футбольных сил мира.

На ЧМ-2026 таких сборных будет намного больше – число участников расширится с сегодняшних 32 до 48.

Группа H

Колумбия – 6, Япония – 4, Сенегал – 4, Польша – 3

Это была ровная по классу участников группа, интрига в которой сохранялась вплоть до последних минут заключительных матчей. Неожиданно разочаровала Польша, имеющая в составе топ-исполнителей во главе с Робертом Левандовски. Снайпер мюнхенской «Баварии» не сумел отличиться на ЧМ ни разу. Единственное, на что хватило поляков после двух поражений – громко хлопнуть дверью в игре с японцами.

Впрочем, резонанса не вышло. Поверженная командой Адама Навалки Япония все равно идет дальше, в 1/8 финала, за счет дополнительных показателей.

Впервые в истории ЧМ судьбу путевки в плей-офф решило… количество желтых карточек!

Колумбия с шестью набранными очками пробилась дальше с первого места. У Японии и Сенегала оказалось по четыре зачетных балла. Счет личной встречи – равный (2:2), общая сумма мячей – тоже (4:4). По новому регламенту, для определения сильнейшего пришлось задействовать коэффициент фэйр-плей – сколько штрафных карточек выписывали командам арбитры. Удалений у соперников не было, а «горчичников» меньше получили японцы – четыре против шести.%

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