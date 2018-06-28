Капитуляция Англии: групповой этап завершился сенсациями

Группа H

Япония – Польша – 0:1

Сенегал – Колумбия – 0:1

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Это была ровная по классу участников группа, интрига в которой сохранялась вплоть до последних минут заключительных матчей. Неожиданно разочаровала Польша, имеющая в составе топ-исполнителей во главе с Робертом Левандовски. Снайпер мюнхенской «Баварии» не сумел отличиться на ЧМ ни разу. Единственное, на что хватило поляков после двух поражений – громко хлопнуть дверью в игре с японцами.

Впрочем, резонанса не вышло. Поверженная командой Адама Навалки Япония все равно идет дальше, в 1/8 финала, за счет дополнительных показателей.

Впервые в истории ЧМ судьбу путевки в плей-офф решило… количество желтых карточек!

Дело в том, что в параллельном матче отменно готовые физически сенегальцы уступили колумбийцам, у которых не жгли, а были тусклы и унылы звезды европейского футбола – Фалькао и Хамес Родригес, которого даже заменили в первом тайме.

Подопечные главного секс-символа мундиаля Алиу Сиссе исправно создавали моменты и наносили удары, однако с реализацией у них было туго. Особенно усердствовал Садио Мане. Однако и ему никак не удавалось поразить цель.

Возможно, сенегальцев надломил эпизод с назначением, а затем отменой пенальти. Автор решения – сербский судья Милорад Мажич. Способ – просмотр записи момента.

Колумбийцы добились успеха со «второго этажа» во время редкой угрозы чужим воротам. Впервые в истории «Львы Теранги» проиграли матч группового этапа ЧМ.

В итоге с шестью набранными очками команда Хосе Пекермана пробилась дальше с первого места. У Японии и Сенегала оказалось по четыре зачетных балла. Счет личной встречи – равный (2:2), общая сумма мячей – тоже (4:4). По новому регламенту, для определения сильнейшего пришлось задействовать коэффициент фэйр-плей – сколько штрафных карточек выписывали командам арбитры.

Удалений у соперников не было, а «горчичников» меньше получили японцы – четыре против шести. Зная счет в игре конкурента, хитрые азиаты при молчаливом согласии поляков (им было все равно) катали мяч поперек поля на последних минутах. И обошлись без наказаний, что гарантировало им проход в финальную пульку. Регламент есть регламент, каким бы странным он порой не казался…

«Таковы правила игры в футбол, мы не вышли в плей-офф из-за рейтинга фэйр-плей, — заявил расстроенный Сиссе. — Но я горжусь своей командой, хотя мы и не заслужили поражение. Мы – первая сборная, вылетевшая из-за рейтинга?

Мое мнение таково: если уж покидать турнир, то каким-то другим образом, но мы ничего не можем поделать. Я думаю, что мы могли забить в первом тайме.

А потом пенальти, который не был назначен. Я еще проанализирую этот эпизод. Если бы мы повели в счете, возможно, игра пошла бы по другому сценарию. Во втором тайме наша команда смотрелась получше, и мы контролировали ход матча. Однако реализовать свои моменты нам не удалось».

Группа G

Англия – Бельгия

Панама – Тунис

Англичане и бельгийцы потенциально могли провести матч – украшение группового этапа. Однако многочисленные замены в стартовых составах существенно снизили ценность игры. Без лучших форвардов – Гарри Кейна и Ромелу Лукаку – вывеска выглядело уже не так ярко.

Наверное, в целом действо на простившемся с ЧМ «Калининграде» разочаровало болельщиков. Первый тайм получился совсем не богатым на события. Хватало борьбы, усердия, — а вот с остротой имелись существенные проблемы.

Пожалуй, единственным светлым пятном на поле выглядел опорный полузащитник бельгийцев Маруан Феллайни.

Он буквально выжигал вверенный ему сектор поля, появлялся на многих его участках, в том числе в атаке. В общем, был исключительно полезен. И даже мог забить в добавленное время! Но судья зафиксировал нарушение правил.

Самый примечательный момент матча состоялся вскоре после перерыва.

На 51-й минуте мини-шедевр удался полузащитнику «красных дьяволов» косовско-албанского происхождения Аднану Янузаю.

Он обошел пару соперников и классным ударом по крутой дуге поразил дальний верхний угол. Отчаянный, но безуспешный прыжок вратаря Джордана Пикфорда лишь придал моменту красоты.

1:0 – все так и окончилось, несмотря даже на то, что в концовке англичане пытались спасти результат, и рядом замен усилили атаку. Все же без Кейна их нападение оказалось не таким грозным. Джейми Варди не удалось сыграть так, как от него ждал наставник Гарет Саутгейт.

Теперь англичане сразятся с колумбийцами, а бельгийцы протестируют японцев.

В другой встрече группы G Тунис одержал свою единственную победу, повергнув Панаму.

Ее очень заряженным на игру футболистам не хватало индивидуального мастерства, с чем у африканцев дела обстоят существенно лучше. Причем панамцы заставили своих противников отыгрываться.

Калининград и Саранск простились с ЧМ. В плей-офф список городов сузится до семи.

В пятницу, 29 июня на мундиале запланирован первый за две недели день отдыха. Матчи 1/8 финала стартуют с субботы, первые игры пройдут в Сочи (Уругвай – Португалия) и Казани (Франция – Аргентина).

Сборная России сыграет с Испанией 1 июля в «Лужниках». Начало запланировано на 17:00 мск. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию.

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