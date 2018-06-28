«Не забудем отношения России к нам»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 2 тайм
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 2 тайм
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.1 П2–7.3
21:00 G1—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
Япония
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Йерри Мина
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Луис Суарес
3
2
12
Сон Хын Мин
3
2
13
Эден Азар
2
2
14
Мохамед Салах
2
2
15
Лука Модрич
3
2
16
Андреас Гранквист
3
2
17
Майл Единак
3
2
18
Юссеф Эн-Несири
1
1
19
Фелипе Балой
1
1
20
Йосип Дрмич
2
1
21
Миши Батшуайи
1
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Кендаль Уостон
1
1
25
Милан Бадель
1
1
26
Хосе Игнасио Начо
1
1
27
Рикарду Куарежма
2
1
28
Дилан Бронн
2
1
29
Анте Ребич
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
Дрис Мертенс
2
1
35
Вахби Хазри
2
1
36
Килиан Мбаппе
3
1
37
Александр Головин
2
1
38
Маркос Рохо
2
1
39
Стивен Цубер
2
1
40
Хосе Мария Хименес
2
1
41
Иван Ракитич
3
1
42
Мусса Ваг
3
1
43
Паулиньо
3
1
44
Такаси Инуи
3
1
45
Хосе Паоло Герреро
3
1
46
Марко Ройс
3
1
47
Хуан Куадрадо
3
1
48
Юйа Осако
3
1
49
Хуан Кинтеро
3
1
50
Ян Беднарек
3
1
51
Юрий Газинский
3
1
52
Ирвин Лосано
3
1
53
Ола Тойвонен
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Блерим Джемаили
3
1
56
Радамель Фалькао
3
1
57
Андре Каррильо
3
1
58
Шердан Шакири
3
1
59
Иван Перишич
3
1
60
Альфред Финнбогасон
3
1
61
Александр Митрович
3
1
62
Иско
3
1
63
Неймар
3
1
64
Александар Коларов
3
1
65
Гжегож Крыховяк
3
1
66
Гранит Джака
3
1
67
Ким Юнь Квон
3
1
68
Кристиан Эриксен
3
1
69
Лионель Месси
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Садио Мане
3
1
72
Салем Аль-Доссари
3
1
73
Тони Кроос
3
1
74
Тьяго Силва
3
1
75
Хавьер Эрнандес
3
1
76
Эдинсон Кавани
3
1
77
Синдзи Кагава
2
1
78
Фержани Сасси
2
1
79
Карим Ансарифард
3
1
80
Антуан Гризманн
3
1
81
Карлос Вела
3
1
82
Виктор Мозес
3
1
83
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
84
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Не забудем отношения России к нам»

Сборная Сербии покинула ЧМ-2018, уступив Бразилии

Знаменитый в прошлом футболист сборной Югославии, чемпион России в составе «Рубина», а ныне вице-президент Федерации футбола Сербии Саво Милошевич в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» подвел итог выступлению своей сборной на чемпионате мира – 2018, а также похвалил Россию за организацию мундиаля.

— Сербия покидает чемпионат мира после трех матчей. Объективно говоря, у вашей сборной были шансы одолеть звездных бразильцев?

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— Мы сделали все, что было в наших силах. При этом нужно понимать, что вышли против одного из главных фаворитов мундиаля. Мало кто имеет столь высокие шансы на итоговую победу, как бразильцы. Должно было случиться нечто невероятное, чтобы исход сложился в нашу пользу.

— Однако добрую половину второго тайма сербы, можно сказать, «висели» на воротах Алисона, много били и создавали остроту. Почему не удалось распечатать ворота?

— У наших парней осталось мало сил и энергии. Это была третья игра – многие уже устали.

Очень сложно рассчитывать на позитивных результат, если вы не готовы к матчу на 100% в физическом плане. Против Бразилии – особенно.

Такую техничную команду можно только перебегать – других способов завоевать успех просто нет. Хотя в отдельные периоды игры у нас действительно были перспективные шансы.

— Один только Александар Митрович сколько не забил…

— Вы правы, при 0:1 мы имели три или даже четыре хорошие возможности. Забей мы тогда, — и психологическая уверенность могла проснуться в игроках. Тогда бы и результат мог получиться иным… Тем не менее, язык не повернется назвать итог кампании провальным для нас. Нет, выступление среднее, но никак не плохое.

Все же мы отобрались на форум из очень сложной группы. А сильные Австрия с Уэльсом в Россию не поехали.

Плюс финишировавшая вслед за нами Ирландия не пробилась через стыки. Для нас было очень важно получить опыт игры на чемпионате, все-таки Сербия пропустила турнир 2014 года. У нас есть семь-восемь молодых и достаточно молодых исполнителей, на которых мы очень рассчитываем в будущем.

— Особенно понравился Сергей Милинкович-Савич. Он был частью молодежной сборной Сербии, которая выиграла ЧМ-2015…

— …Одолев в финале именно бразильцев. Что ж, взрослой команде не удалось повторить тот подвиг. Но чего посыпать голову пеплом… Повторюсь, надежды связаны с новой генерацией. Ее время наступает. В рамках отбора к Евро-2020 мы можем спокойно заняться сменой поколений. У нас же и чемпионов континента среди юношей 2013 года хватает.

Теперь они должны добиться тех же показателей и на взрослом уровне. Таков наш приоритет.

— Неймар и его партнеры произвели на вас впечатление, достойны они борьбы за титул?

— Думаю, еще прибавят. Мы поздравляем Бразилию и желаем ей побед в четырех оставшихся матчах.

— Капитан сербской дружины Александар Коларов называл встречу с бразильцами финалом своей карьеры. Значит ли это, что он, а также другой именитый ветеран Бранислав Иванович покинут сборную?

— Не знаю. На мой взгляд, оба еще способны принести нашей команде много пользы, несмотря на возраст.

Они обладают способностями для выступления на высшем уровне еще несколько сезонов.

В любом случае, решение принимать им самим. Не стану прогнозировать – лучше спросить Коларова и Ивановича.

— Когда-то вы забили гол, принесший казанскому «Рубину» первое звание чемпиона России в истории. Каково было вернуться в нашу страну?

— В первую очередь, хотелось бы поблагодарить российский народ за феноменальное гостеприимство. Каждый аспект вплоть до мелочей – все было в полнейшем порядке! Феноменальная организация, серьезные меры безопасности, волонтеры – думаю, это один из лучших чемпионатов в истории. Искренне от всего сердца поздравляю россиян и Россию с большим успехом.

— Некоторые могут счесть ваши слова дежурным комплиментом стране – организатору…

— Что вы! Мы, сербы, чувствуем себя братьями с русскими. Поэтому мне особенно приятно видеть, что все идет феноменально. Без скандалов и эксцессов. Особо хотелось бы поблагодарить за поддержку, оказанную сербской команде.

Российские болельщики переживали за нас в каждом матче. Мы не забудем такого отношения.

Историческая дружба между русскими и сербами вновь была подтверждена здесь, в России!

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