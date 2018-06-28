«Не забудем отношения России к нам»

— Сербия покидает чемпионат мира после трех матчей. Объективно говоря, у вашей сборной были шансы одолеть звездных бразильцев?

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— Мы сделали все, что было в наших силах. При этом нужно понимать, что вышли против одного из главных фаворитов мундиаля. Мало кто имеет столь высокие шансы на итоговую победу, как бразильцы. Должно было случиться нечто невероятное, чтобы исход сложился в нашу пользу.

— Однако добрую половину второго тайма сербы, можно сказать, «висели» на воротах Алисона, много били и создавали остроту. Почему не удалось распечатать ворота?

— У наших парней осталось мало сил и энергии. Это была третья игра – многие уже устали.

Очень сложно рассчитывать на позитивных результат, если вы не готовы к матчу на 100% в физическом плане. Против Бразилии – особенно.

Такую техничную команду можно только перебегать – других способов завоевать успех просто нет. Хотя в отдельные периоды игры у нас действительно были перспективные шансы.

— Один только Александар Митрович сколько не забил…



— Вы правы, при 0:1 мы имели три или даже четыре хорошие возможности. Забей мы тогда, — и психологическая уверенность могла проснуться в игроках. Тогда бы и результат мог получиться иным… Тем не менее, язык не повернется назвать итог кампании провальным для нас. Нет, выступление среднее, но никак не плохое.

Все же мы отобрались на форум из очень сложной группы. А сильные Австрия с Уэльсом в Россию не поехали.

Плюс финишировавшая вслед за нами Ирландия не пробилась через стыки. Для нас было очень важно получить опыт игры на чемпионате, все-таки Сербия пропустила турнир 2014 года. У нас есть семь-восемь молодых и достаточно молодых исполнителей, на которых мы очень рассчитываем в будущем.

— Особенно понравился Сергей Милинкович-Савич. Он был частью молодежной сборной Сербии, которая выиграла ЧМ-2015…

— …Одолев в финале именно бразильцев. Что ж, взрослой команде не удалось повторить тот подвиг. Но чего посыпать голову пеплом… Повторюсь, надежды связаны с новой генерацией. Ее время наступает. В рамках отбора к Евро-2020 мы можем спокойно заняться сменой поколений. У нас же и чемпионов континента среди юношей 2013 года хватает.

Теперь они должны добиться тех же показателей и на взрослом уровне. Таков наш приоритет.

— Неймар и его партнеры произвели на вас впечатление, достойны они борьбы за титул?

— Думаю, еще прибавят. Мы поздравляем Бразилию и желаем ей побед в четырех оставшихся матчах.

— Капитан сербской дружины Александар Коларов называл встречу с бразильцами финалом своей карьеры. Значит ли это, что он, а также другой именитый ветеран Бранислав Иванович покинут сборную?

— Не знаю. На мой взгляд, оба еще способны принести нашей команде много пользы, несмотря на возраст.

Они обладают способностями для выступления на высшем уровне еще несколько сезонов.

В любом случае, решение принимать им самим. Не стану прогнозировать – лучше спросить Коларова и Ивановича.

— Когда-то вы забили гол, принесший казанскому «Рубину» первое звание чемпиона России в истории. Каково было вернуться в нашу страну?

— В первую очередь, хотелось бы поблагодарить российский народ за феноменальное гостеприимство. Каждый аспект вплоть до мелочей – все было в полнейшем порядке! Феноменальная организация, серьезные меры безопасности, волонтеры – думаю, это один из лучших чемпионатов в истории. Искренне от всего сердца поздравляю россиян и Россию с большим успехом.

— Некоторые могут счесть ваши слова дежурным комплиментом стране – организатору…

— Что вы! Мы, сербы, чувствуем себя братьями с русскими. Поэтому мне особенно приятно видеть, что все идет феноменально. Без скандалов и эксцессов. Особо хотелось бы поблагодарить за поддержку, оказанную сербской команде.

Российские болельщики переживали за нас в каждом матче. Мы не забудем такого отношения.

Историческая дружба между русскими и сербами вновь была подтверждена здесь, в России!

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