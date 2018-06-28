Гранды на поле: Бельгия и Англия покажут свою силу

Англия — Бельгия («Канининград», 21:00 мск)

Крупно повезло тем, кто сможет наблюдать за игрой вживую. Бельгия против Англии — это зрелище обещает быть чуть более чем крутым. По состоянию на текущий момент из числа состоявшихся матчей ЧМ-2018 по уровню футбола, антуражу и резонансу явно выделяются два: Португалия – Испания (3:3) и Хорватия – Аргентина (3:0). У бельгийцев с англичанами появится прекрасный шанс расширить золотой фонд лучших встреч групповой стадии до трех.

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Требуется всего ничего: много бегать, создавать, отдавать и забивать.

У «красных дьяволов» – гениальное поколение и чудесная атака, что «три льва» могут парировать Гарри Кейном.

Капитан английской команды много забивает, причем порой ему везет, как на последних секундах игры с Тунисом (1:2).

Наверное, обе сборные не стремятся во что бы то ни стало занять именно первое место в группе. Тем интереснее, оптимальные ли составы Роберто Мартинес и Гарет Саутгейт бросят в бой с первых минут. Вообще в первых двух турах сегодняшние соперники будто вели заочную дуэль.

На вымученную победу Англии над тунисцами Бельгия ответила разгромом (5:2). Зато меньше раз огорчила главного аутсайдера Панаму – 3:0 против 6:1. Сложилось впечатление, что оборона — не сильная сторона англичан. Однако и у бельгийцев есть проблемы в этой линии. По всему выходит, нас ждет результативный матч.

С 1921 года соперники успели провести 21 игру. Невероятно, но факт: лишь однажды победу праздновали «красные дьяволы». Случилось это аж в 1936 году…

Как заявил Мартинес, против англичан все-таки не сыграет главная ударная сила Ромелу Лукаку. Ему необходим отдых, полагает наставник. Вообще по намекам можно сделать вывод, что в основе грядут значительные перемены.

«Главное, показать хороший футбол, — объявил специалист. — Если мы победим — это будет прекрасно, но наш приоритет — показать качественную игру.

Мы знаем, что у нас талантливый состав, знаем, что способны на многое в России. Бельгия должна гордиться нынешним поколением футболистов, особенно если учесть, что в стране проживает всего 11 миллионов человек».

Саутгейт на предматчевом общении с прессой предпочел обойтись общими фразами.

«Мы довольны нашим выступлением, но мы все еще та команда, которая должна совершенствоваться, — сказал рулевой англичан. — Мы та команда, которая хочет серьезно совершенствоваться. Но что очень важно, мы играем с уверенностью в себе. В любой команде характер во время соревнования критически важен, и я всегда думаю об этом.

Позитив – лучшая характеристика нашего общего выступления в последних играх и тот фактор, который нам нужен далее на турнире».

Панама – Тунис («Мордовия Арена», 21:00)

Над вывеской этой игры принялись шутить сразу после жеребьевки, считая ее самой невзрачной во всей программе группового этапа. Действительно, соперникам будет сложно собрать аншлаг на вместительном саранском стадионе. Матч не имеет какого-либо турнирного значения. Единственный стимул участников – опередить оппонента, заняв третье место в квартете.

Слабая мотивация, конечно, хотя для панамцев она может сгодиться. Пока что у них удручающая суммарная разница мячей – 1:9.

Есть возможность поправить положение. При этом если Тунис сыграет хотя бы на уровне матча с Бельгией, все устремления представителей Центральной Африки окажутся сложно выполнимыми.

Оба стадиона этими матчами прощаются с мундиалем.

Япония – Польша («Волгоград Арена», 17:00)

Матч исключительно важен только для японцев, которые возглавляют группу с четырьмя очками. Поляки после двух поражений уже лишились всех шансов на продолжение борьбы в плей-офф, став одним из главных разочарований первого раунда ЧМ.

Для спокойного выхода в 1/8 финала подопечным Акиры Нисино необходима только победа. Любой другой исход грозит досрочным завершением выступления в России, так что расслабляться и варьировать состав, как делают другие, ни в коем случае нельзя.

По словам Нисино, японцы объективно оценивают нынешние возможности двух сборных.

«Мы постараемся владеть мячом и показать японский стиль футбола, — подчеркнул он. –

Не считаем, что сборная Польши – непобедимая команда, и ее оборону нельзя разбить. Будет влажная и жаркая погода, поэтому нам надо быть эффективными».

Поляки собираются тренироваться в день матча. Сразу после игры Роберт Левандовски и К могут отправляться на родину.

«Что касается результата, то мы отдаем себе отчет в том, что не оправдали надежд болельщиков, — сказал Навалка. --Тем не менее, мы будем играть ответственно, это будет игра чести и доблести для нас».

Волгоград примет последнюю игру ЧМ.

Сенегал – Колумбия («Самара Арена», 17:00)

Соперников (имеют четыре и три очка соответственно) устроит и ничья, если японцы уступят Польше. Впрочем, на такой царский подарок рассчитывать не приходится, а потому каждой стороне придется приложить максимум усилий для продления себе российских гастролей. У африканской дружины более приоритетное положение. Команде Алиу Сиссе, которого все признают одним из самых красивых тренеров на ЧМ, хватит и дележки очков.

Колумбийцам же необходимо побеждать в любом случае. Это будет малопредсказуемый матч, я пока ясно лишь одно: встречи Азии и Южной Америки практически всегда получаются крайне интересными.

«Мы можем победить, настроены мы хорошо. Для нас сейчас единственный вариант для выхода в 1/8 финала – это победа над Колумбией, — констатировал Сиссе. — Они доставят нам проблемы, но у нас тоже есть козыри в рукавах, и мы их разыграем.

У них есть хорошие игроки в центре поля, а у нас — футболисты, которые могут им противостоять. Думаю, все решится в середине поля».

Наставник сборной Колумбии Хосе Пекерман считает шансы команд на успех абсолютно равными.

«Нас ждет очень важная игра за последнее время, потому что она определяет будущее команды на турнире, поэтому матч будет судьбоносным, – рассудил аргентинец. – Наша группа является очень ровной, в ней нет фаворитов, все должны бороться за результат, который позволит выйти в плей-офф.

Мы должны найти слабые места сенегальцев, это будет сложная игра, потому что есть много давления на нас, но у нас очень сильный дух. Сенегал – очень сильная команда, игроки хороши как физически, так и технически, они играют как европейцы».

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