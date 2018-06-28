Гранды на поле: Бельгия и Англия покажут свою силу

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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30
01
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11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.6 X–3.2 П2–2.8
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.7 X–3 П2–3.1
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.3 X–3.75 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–3.8 П2–6.1
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Филиппе Коутиньо
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Сон Хын Мин
3
2
12
Эден Азар
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Лука Модрич
3
2
15
Андреас Гранквист
3
2
16
Майл Единак
3
2
17
Юссеф Эн-Несири
1
1
18
Фелипе Балой
1
1
19
Йосип Дрмич
2
1
20
Миши Батшуайи
1
1
21
Яго Аспас
2
1
22
Кейсуке Хонда
2
1
23
Йерри Мина
1
1
24
Кендаль Уостон
1
1
25
Милан Бадель
1
1
26
Хосе Игнасио Начо
1
1
27
Рикарду Куарежма
2
1
28
Дилан Бронн
2
1
29
Хуан Куадрадо
2
1
30
Хуан Кинтеро
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
М'Байе Ньянг
2
1
37
Радамель Фалькао
2
1
38
Дрис Мертенс
2
1
39
Вахби Хазри
2
1
40
Юйа Осако
2
1
41
Такаси Инуи
2
1
42
Килиан Мбаппе
3
1
43
Александр Головин
2
1
44
Гжегож Крыховяк
2
1
45
Маркос Рохо
2
1
46
Мусса Ваг
2
1
47
Садио Мане
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Хосе Мария Хименес
2
1
50
Иван Ракитич
3
1
51
Паулиньо
3
1
52
Хосе Паоло Герреро
3
1
53
Марко Ройс
3
1
54
Юрий Газинский
3
1
55
Ирвин Лосано
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гранит Джака
3
1
67
Ким Юнь Квон
3
1
68
Кристиан Эриксен
3
1
69
Лионель Месси
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Салем Аль-Доссари
3
1
72
Тони Кроос
3
1
73
Тьяго Силва
3
1
74
Хавьер Эрнандес
3
1
75
Эдинсон Кавани
3
1
76
Синдзи Кагава
2
1
77
Фержани Сасси
2
1
78
Карим Ансарифард
3
1
79
Антуан Гризманн
3
1
80
Карлос Вела
3
1
81
Виктор Мозес
3
1
82
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
83
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Гранды на поле: Бельгия и Англия покажут свою силу

Бекхэм приехал в Калининград на матч ЧМ-2018 между Англией и Бельгией

Сборные Англии и Бельгии проведут в Калининграде один из самых захватывающих матчей групповой стадии чемпионата мира, а японцы, сенегальцы и колумбийцы определят третьего лишнего в группе H.

Англия — Бельгия («Канининград», 21:00 мск)

Крупно повезло тем, кто сможет наблюдать за игрой вживую. Бельгия против Англии — это зрелище обещает быть чуть более чем крутым. По состоянию на текущий момент из числа состоявшихся матчей ЧМ-2018 по уровню футбола, антуражу и резонансу явно выделяются два: Португалия – Испания (3:3) и Хорватия – Аргентина (3:0). У бельгийцев с англичанами появится прекрасный шанс расширить золотой фонд лучших встреч групповой стадии до трех.

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Требуется всего ничего: много бегать, создавать, отдавать и забивать.

У «красных дьяволов» – гениальное поколение и чудесная атака, что «три льва» могут парировать Гарри Кейном.

Капитан английской команды много забивает, причем порой ему везет, как на последних секундах игры с Тунисом (1:2).

Наверное, обе сборные не стремятся во что бы то ни стало занять именно первое место в группе. Тем интереснее, оптимальные ли составы Роберто Мартинес и Гарет Саутгейт бросят в бой с первых минут. Вообще в первых двух турах сегодняшние соперники будто вели заочную дуэль.

На вымученную победу Англии над тунисцами Бельгия ответила разгромом (5:2). Зато меньше раз огорчила главного аутсайдера Панаму – 3:0 против 6:1. Сложилось впечатление, что оборона — не сильная сторона англичан. Однако и у бельгийцев есть проблемы в этой линии. По всему выходит, нас ждет результативный матч.

С 1921 года соперники успели провести 21 игру. Невероятно, но факт: лишь однажды победу праздновали «красные дьяволы». Случилось это аж в 1936 году…

Как заявил Мартинес, против англичан все-таки не сыграет главная ударная сила Ромелу Лукаку. Ему необходим отдых, полагает наставник. Вообще по намекам можно сделать вывод, что в основе грядут значительные перемены.

«Главное, показать хороший футбол, — объявил специалист. — Если мы победим — это будет прекрасно, но наш приоритет — показать качественную игру.

Мы знаем, что у нас талантливый состав, знаем, что способны на многое в России. Бельгия должна гордиться нынешним поколением футболистов, особенно если учесть, что в стране проживает всего 11 миллионов человек».

Саутгейт на предматчевом общении с прессой предпочел обойтись общими фразами.

«Мы довольны нашим выступлением, но мы все еще та команда, которая должна совершенствоваться, — сказал рулевой англичан. — Мы та команда, которая хочет серьезно совершенствоваться. Но что очень важно, мы играем с уверенностью в себе. В любой команде характер во время соревнования критически важен, и я всегда думаю об этом.

Позитив – лучшая характеристика нашего общего выступления в последних играх и тот фактор, который нам нужен далее на турнире».

Панама – Тунис («Мордовия Арена», 21:00)

Над вывеской этой игры принялись шутить сразу после жеребьевки, считая ее самой невзрачной во всей программе группового этапа. Действительно, соперникам будет сложно собрать аншлаг на вместительном саранском стадионе. Матч не имеет какого-либо турнирного значения. Единственный стимул участников – опередить оппонента, заняв третье место в квартете.

Слабая мотивация, конечно, хотя для панамцев она может сгодиться. Пока что у них удручающая суммарная разница мячей – 1:9.

Есть возможность поправить положение. При этом если Тунис сыграет хотя бы на уровне матча с Бельгией, все устремления представителей Центральной Африки окажутся сложно выполнимыми.

Оба стадиона этими матчами прощаются с мундиалем.

Япония – Польша («Волгоград Арена», 17:00)

Матч исключительно важен только для японцев, которые возглавляют группу с четырьмя очками. Поляки после двух поражений уже лишились всех шансов на продолжение борьбы в плей-офф, став одним из главных разочарований первого раунда ЧМ.

Для спокойного выхода в 1/8 финала подопечным Акиры Нисино необходима только победа. Любой другой исход грозит досрочным завершением выступления в России, так что расслабляться и варьировать состав, как делают другие, ни в коем случае нельзя.

По словам Нисино, японцы объективно оценивают нынешние возможности двух сборных.

«Мы постараемся владеть мячом и показать японский стиль футбола, — подчеркнул он. –

Не считаем, что сборная Польши – непобедимая команда, и ее оборону нельзя разбить. Будет влажная и жаркая погода, поэтому нам надо быть эффективными».

Поляки собираются тренироваться в день матча. Сразу после игры Роберт Левандовски и К могут отправляться на родину.

«Что касается результата, то мы отдаем себе отчет в том, что не оправдали надежд болельщиков, — сказал Навалка. --Тем не менее, мы будем играть ответственно, это будет игра чести и доблести для нас».

Волгоград примет последнюю игру ЧМ.

Сенегал – Колумбия («Самара Арена», 17:00)

Соперников (имеют четыре и три очка соответственно) устроит и ничья, если японцы уступят Польше. Впрочем, на такой царский подарок рассчитывать не приходится, а потому каждой стороне придется приложить максимум усилий для продления себе российских гастролей. У африканской дружины более приоритетное положение. Команде Алиу Сиссе, которого все признают одним из самых красивых тренеров на ЧМ, хватит и дележки очков.

Колумбийцам же необходимо побеждать в любом случае. Это будет малопредсказуемый матч, я пока ясно лишь одно: встречи Азии и Южной Америки практически всегда получаются крайне интересными.

«Мы можем победить, настроены мы хорошо. Для нас сейчас единственный вариант для выхода в 1/8 финала – это победа над Колумбией, — констатировал Сиссе. — Они доставят нам проблемы, но у нас тоже есть козыри в рукавах, и мы их разыграем.

У них есть хорошие игроки в центре поля, а у нас — футболисты, которые могут им противостоять. Думаю, все решится в середине поля».

Наставник сборной Колумбии Хосе Пекерман считает шансы команд на успех абсолютно равными.

«Нас ждет очень важная игра за последнее время, потому что она определяет будущее команды на турнире, поэтому матч будет судьбоносным, – рассудил аргентинец. – Наша группа является очень ровной, в ней нет фаворитов, все должны бороться за результат, который позволит выйти в плей-офф.

Мы должны найти слабые места сенегальцев, это будет сложная игра, потому что есть много давления на нас, но у нас очень сильный дух. Сенегал – очень сильная команда, игроки хороши как физически, так и технически, они играют как европейцы».

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