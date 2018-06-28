Звезды сошлись: Англия против Бельгии. LIVE

Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский негативно отозвался об игре голкипера Германии Мануэля Нойера в матче против Южной Кореи на чемпионате мира 2018 года.

«Я считаю его одним из лучших вратарей современности, но каждый должен заниматься своим делом.

Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал высокомерное отношение к своим партнерам и полное неуважение к сопернику», — написал Шовковский на своей странице в фейсбуке.

Нойер оказался в штрафной соперника и подключился к атаке своих партнеров после того, как Германия пропустила первый мяч.

«Своими действиями он просто унизил партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства. Это недопустимо для игрока такого уровня!» — добавил вратарь.