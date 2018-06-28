Звезды сошлись: Англия против Бельгии. LIVE

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Избитый жителем Екатеринбурга болельщик сборной Швеции улетел из города после того, как ему была оказана медицинская помощь.
«Бригадой скорой помощи болельщика доставили в одну из больниц города. Там ему зашили губу и полечили разбитый нос: к счастью, он оказался не сломан. Оставаться в больнице мужчина категорически не хотел — думал, что все это платно, и ему придется оплачивать свое лечение», — цитирует издание сотрудника медицинской службы.
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков заявил, что шведский болельщик получил всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что российский болельщик избил шведа в Екатеринбурге.
Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский негативно отозвался об игре голкипера Германии Мануэля Нойера в матче против Южной Кореи на чемпионате мира 2018 года.
«Я считаю его одним из лучших вратарей современности, но каждый должен заниматься своим делом.
Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал высокомерное отношение к своим партнерам и полное неуважение к сопернику», — написал Шовковский на своей странице в фейсбуке.
Нойер оказался в штрафной соперника и подключился к атаке своих партнеров после того, как Германия пропустила первый мяч.
«Своими действиями он просто унизил партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства. Это недопустимо для игрока такого уровня!» — добавил вратарь.
Тренер по физической подготовке сборной России по футболу Паулино Гранеро рассказал о состоянии ветеранов команды Юрия Жиркова, Александра Самедова и Сергея Игнашевича.
«Все они полностью отдают себя не только в матчах, но и во время подготовительных занятий. Они играют в крупнейших российских клубах, стабильно выступают в европейских турнирах — например, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это игроки высокого уровня. Они всегда стараются поддерживать форму, и у них это здорово получается. Могу лишь сказать, что они — большие профессионалы», — сказал Гранеро.
Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от противостояния сборной Португалии и команды Уругвая в 1/8 финала чемпионата мира — 2018.
Матч состоится 30 июня на стадионе «Фишт».
«Уругвай показывает очень качественную игру. Они играют в гораздо более организованный футбол, чем сборная Португалии. Наша команда пока далека от оптимальной формы и играет удовлетворительно.
У ребят Фернанду Сантуша нет агрессивности, скорости, очень тяжело дается переход из обороны в атаку. Полузащита пока явно недорабатывает и очень посредственно доводит мяч до нападающих. Для нас это будет очень тяжелый матч, шансы на выход в четвертьфинал более высокие у нашего соперника», — сказал агент.
Пресс-служба сборной Германии опубликовала в твиттере обращение к болельщикам после вылета с чемпионата мира 2018 года.
«Уважаемые болельщики! Мы также разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проводится каждые четыре года, и мы так много планировали», — написано в заявлении.
В сборной сожалеют, что команда не смогла сыграть на уровне чемпионов мира. Также представители национальной команды признают, что вылет с мирового первенства является закономерным.
«Ваша поддержка была великолепной, как в Германии, так и на стадионах. В Рио-2014 мы праздновали вместе. Но спорт включает в себя поражения и признание, когда противники были лучше», — отмечается в сообщении.
Немецкая сборная поздравила с выходом в плей-офф ЧМ-2018 сборные Мексики и Швеции, а также Южную Корею с победой в очной встрече.
«Благодарим Россию за гостеприимство!» — добавила пресс-служба немецкой команды.
Защитник сборной Бразилии Марсело рассказал о своем состоянии после матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Сербии.
«Спасибо всем за сообщения. Благодарен Богу, что ничего серьезного случилось. Совсем скоро я вернусь. Очень доволен победой», — написал Марсело в твиттере.
Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года в России.
«Был на многих чемпионатах мира, но такой организации, дружелюбия, гостеприимства, заботы и тепла не видел нигде. Большое спасибо, Россия. Это фантастический чемпионат мира с фантастической атмосферой», — написал Бонек в твиттере.
Бывший футболист сборной Южной Кореи Пак Джи Сун поделился мнением об игре полузащитника команды России Александра Головина.
«Мне понравился Головин в прошедшем еврокубковом сезоне в матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Поэтому я не удивлен его отличной игрой на чемпионате мира. У него есть огромный потенциал, чтобы заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ) и других крупных европейских национальных чемпионатах. Если Головин продолжит прогрессировать дальше, то у него все может получиться», — сказал легенда южнокорейского футбола.
Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев поделился мнением о невыходе сборной Германии в плей-офф чемпионата мира 2018 года.
«Вот это настоящая сенсация. Действующие чемпионы мира, непобедимая «немецкая машина», сборная Германии покидает чемпионат мира в России, не сумев пробиться в плей-офф. Вы все еще ругаете сборную России? Да наших ребят на руках носить надо!
Под красивым предлогом посещения футбольного матча с участием сборной Германии Ангела Меркель могла бы приехать в Россию и, естественно, встретиться с президентом Путиным. В этой встрече нуждаются обе стороны. А как теперь, необходимость во встрече осталась, а сборной Германии уже нет?» — написал Лебедев в твиттере.
Россияне стали меньше верить в победу сборной команды страны на чемпионате мира 2018 года.
По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое было проведено после матча заключительного тура группового этапа турнира Россия — Уругвай, ожидание победы российских футболистов на чемпионате мира снизилось с 14% до 8%.
23% опрошенных считают, что национальная команда России дойдет до четвертьфинала, 12% россиян видят национальную команду в полуфинале, 7% — в финале.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию предлагается онлайн-трансляция самых важных событий очередного игрового дня чемпионата мира — 2018. Сегодня завершается групповой этап мундиаля: сборная Англии сойдется в битве со звездной Бельгией, Панама сыграет с Тунисом, Япония — с Польшей, а Колумбия — с Сенегалом.