Звезды сошлись: Англия против Бельгии. LIVE

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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30
01
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.6 X–3.2 П2–2.8
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.7 X–3 П2–3.1
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.3 X–3.75 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–3.8 П2–6.1
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Филиппе Коутиньо
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Сон Хын Мин
3
2
12
Эден Азар
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Лука Модрич
3
2
15
Андреас Гранквист
3
2
16
Майл Единак
3
2
17
Юссеф Эн-Несири
1
1
18
Фелипе Балой
1
1
19
Йосип Дрмич
2
1
20
Миши Батшуайи
1
1
21
Яго Аспас
2
1
22
Кейсуке Хонда
2
1
23
Йерри Мина
1
1
24
Кендаль Уостон
1
1
25
Милан Бадель
1
1
26
Хосе Игнасио Начо
1
1
27
Рикарду Куарежма
2
1
28
Дилан Бронн
2
1
29
Хуан Куадрадо
2
1
30
Хуан Кинтеро
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
М'Байе Ньянг
2
1
37
Радамель Фалькао
2
1
38
Дрис Мертенс
2
1
39
Вахби Хазри
2
1
40
Юйа Осако
2
1
41
Такаси Инуи
2
1
42
Килиан Мбаппе
3
1
43
Александр Головин
2
1
44
Гжегож Крыховяк
2
1
45
Маркос Рохо
2
1
46
Мусса Ваг
2
1
47
Садио Мане
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Хосе Мария Хименес
2
1
50
Иван Ракитич
3
1
51
Паулиньо
3
1
52
Хосе Паоло Герреро
3
1
53
Марко Ройс
3
1
54
Юрий Газинский
3
1
55
Ирвин Лосано
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гранит Джака
3
1
67
Ким Юнь Квон
3
1
68
Кристиан Эриксен
3
1
69
Лионель Месси
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Салем Аль-Доссари
3
1
72
Тони Кроос
3
1
73
Тьяго Силва
3
1
74
Хавьер Эрнандес
3
1
75
Эдинсон Кавани
3
1
76
Синдзи Кагава
2
1
77
Фержани Сасси
2
1
78
Карим Ансарифард
3
1
79
Антуан Гризманн
3
1
80
Карлос Вела
3
1
81
Виктор Мозес
3
1
82
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
83
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Звезды сошлись: Англия против Бельгии. LIVE

Онлайн-трансляция 15-го игрового дня чемпионата мира — 2018

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В 15-й игровой день чемпионата мира — 2018 завершается групповой этап, между собой встречаются команды квартетов G и H. Сборная Англии сойдется в битве со звездной Бельгией, Панама сыграет с Тунисом, Япония — с Польшей, а Колумбия — с Сенегалом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых важных событий дня.
Видео дня
Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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10:35

Избитый жителем Екатеринбурга болельщик сборной Швеции улетел из города после того, как ему была оказана медицинская помощь.

«Бригадой скорой помощи болельщика доставили в одну из больниц города. Там ему зашили губу и полечили разбитый нос: к счастью, он оказался не сломан. Оставаться в больнице мужчина категорически не хотел — думал, что все это платно, и ему придется оплачивать свое лечение», — цитирует издание сотрудника медицинской службы.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков заявил, что шведский болельщик получил всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что российский болельщик избил шведа в Екатеринбурге.

СТОК Скорая помощь Медики Врачи 6
Артем Сизов/"Газета.Ru"
10:25

Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский негативно отозвался об игре голкипера Германии Мануэля Нойера в матче против Южной Кореи на чемпионате мира 2018 года.

«Я считаю его одним из лучших вратарей современности, но каждый должен заниматься своим делом.

Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал высокомерное отношение к своим партнерам и полное неуважение к сопернику», — написал Шовковский на своей странице в фейсбуке.

Нойер оказался в штрафной соперника и подключился к атаке своих партнеров после того, как Германия пропустила первый мяч.

«Своими действиями он просто унизил партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства. Это недопустимо для игрока такого уровня!» — добавил вратарь.

Нойер
Reuters
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер
10:10

Тренер по физической подготовке сборной России по футболу Паулино Гранеро рассказал о состоянии ветеранов команды Юрия Жиркова, Александра Самедова и Сергея Игнашевича.

«Все они полностью отдают себя не только в матчах, но и во время подготовительных занятий. Они играют в крупнейших российских клубах, стабильно выступают в европейских турнирах — например, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это игроки высокого уровня. Они всегда стараются поддерживать форму, и у них это здорово получается. Могу лишь сказать, что они — большие профессионалы», — сказал Гранеро.

Футбол. Товарищеский матч. Россия - Турция 10
РИА Новости
Защитник сборной России Юрий Жирков и полузащитник команды Турции Дженгиз Ундер
10:00

Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от противостояния сборной Португалии и команды Уругвая в 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

Матч состоится 30 июня на стадионе «Фишт».

«Уругвай показывает очень качественную игру. Они играют в гораздо более организованный футбол, чем сборная Португалии. Наша команда пока далека от оптимальной формы и играет удовлетворительно.

У ребят Фернанду Сантуша нет агрессивности, скорости, очень тяжело дается переход из обороны в атаку. Полузащита пока явно недорабатывает и очень посредственно доводит мяч до нападающих. Для нас это будет очень тяжелый матч, шансы на выход в четвертьфинал более высокие у нашего соперника», — сказал агент.

Рикарду Куарежма (Португалия), Седрик Суареш (Португалия) и Жозе Фонте (Португалия)
РИА "Новости"
09:45

Пресс-служба сборной Германии опубликовала в твиттере обращение к болельщикам после вылета с чемпионата мира 2018 года.

«Уважаемые болельщики! Мы также разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проводится каждые четыре года, и мы так много планировали», — написано в заявлении.

В сборной сожалеют, что команда не смогла сыграть на уровне чемпионов мира. Также представители национальной команды признают, что вылет с мирового первенства является закономерным.

«Ваша поддержка была великолепной, как в Германии, так и на стадионах. В Рио-2014 мы праздновали вместе. Но спорт включает в себя поражения и признание, когда противники были лучше», — отмечается в сообщении.

Немецкая сборная поздравила с выходом в плей-офф ЧМ-2018 сборные Мексики и Швеции, а также Южную Корею с победой в очной встрече.

«Благодарим Россию за гостеприимство!» — добавила пресс-служба немецкой команды.

09:24

Защитник сборной Бразилии Марсело рассказал о своем состоянии после матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Сербии.

«Спасибо всем за сообщения. Благодарен Богу, что ничего серьезного случилось. Совсем скоро я вернусь. Очень доволен победой», — написал Марсело в твиттере.

09:10

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года в России.

«Был на многих чемпионатах мира, но такой организации, дружелюбия, гостеприимства, заботы и тепла не видел нигде. Большое спасибо, Россия. Это фантастический чемпионат мира с фантастической атмосферой», — написал Бонек в твиттере.

польские фанаты
"Газета.Ru"
Фанаты сборной Польши
09:00

Бывший футболист сборной Южной Кореи Пак Джи Сун поделился мнением об игре полузащитника команды России Александра Головина.

«Мне понравился Головин в прошедшем еврокубковом сезоне в матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Поэтому я не удивлен его отличной игрой на чемпионате мира. У него есть огромный потенциал, чтобы заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ) и других крупных европейских национальных чемпионатах. Если Головин продолжит прогрессировать дальше, то у него все может получиться», — сказал легенда южнокорейского футбола.

а
РИА Новости
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин близок к переходу в "Ювентус"
08:50

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев поделился мнением о невыходе сборной Германии в плей-офф чемпионата мира 2018 года.

«Вот это настоящая сенсация. Действующие чемпионы мира, непобедимая «немецкая машина», сборная Германии покидает чемпионат мира в России, не сумев пробиться в плей-офф. Вы все еще ругаете сборную России? Да наших ребят на руках носить надо!

Под красивым предлогом посещения футбольного матча с участием сборной Германии Ангела Меркель могла бы приехать в Россию и, естественно, встретиться с президентом Путиным. В этой встрече нуждаются обе стороны. А как теперь, необходимость во встрече осталась, а сборной Германии уже нет?» — написал Лебедев в твиттере.

08:40

Россияне стали меньше верить в победу сборной команды страны на чемпионате мира 2018 года.

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое было проведено после матча заключительного тура группового этапа турнира Россия — Уругвай, ожидание победы российских футболистов на чемпионате мира снизилось с 14% до 8%.

23% опрошенных считают, что национальная команда России дойдет до четвертьфинала, 12% россиян видят национальную команду в полуфинале, 7% — в финале.

Болельщики сборной России
Александр Вильф/РИА "Новости"
08:30

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию предлагается онлайн-трансляция самых важных событий очередного игрового дня чемпионата мира — 2018. Сегодня завершается групповой этап мундиаля: сборная Англии сойдется в битве со звездной Бельгией, Панама сыграет с Тунисом, Япония — с Польшей, а Колумбия — с Сенегалом.