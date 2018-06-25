«Поражению от Уругвая никто не расстроится»

— Как, по-вашему, будет развиваться борьба в группах А и В?

А. М.: В нашем квартете все решится раньше, чем на поле выйдут команды из перекрестной группы В. Зная исход, Португалия, Испания и Иран будут стараться подобрать себе соперника. Конечно, если захотят. Сборная России уже выполнила свою стратегическую задачу — вышла из группы. Получится обыграть еще и Уругвай — хорошо. Нет, — думаю, никто не расстроится.

Уругвайцы никогда не подстраиваются под соперника. Всегда действуют одинаково. Там семь игроков уделяют огромное внимание обороне и два феноменальных нападающих, Суарес и Кавани.

Каждый может в одиночку решить исход игры. Не исключено, Оскар Табарес решит приберечь кого-то из своих лидеров. Матч не имеет первостепенного значения, но есть риск получить травму или ненужную карточку.

Реклама

В. П.: Начнем с того, что еще совсем недавно сборную России нещадно критиковали. Все мы помним то безобразие, что творилось на футбольном поле. Критика была по делу. Чудесное преображение сборной? Думаю, дело в командном движении.

Как только начинают разыгрывать мяч назад или поперек поля — все, футбол закончился. Признаться, больше всего боюсь этого в матче с Уругваем. Наши могут подустать, ведь на них выпала большая нагрузка.

Я удивился, как двигались хорваты в игре с Аргентиной. Это вообще невообразимо — какую карусель они устроили! Смогут наши действовать в таком же темпе, все будет нормально. Очень легко растерять ту игру, которую поймали подопечные Станислава Черчесова. Кураж не длится вечно...

— Уругвайцы — соперник серьезнее саудовцев и египтян. Но и у них есть слабые стороны, согласны?

В. П.: Абсолютно. Повторюсь, Россия победит, если сможет перебегать противников.

— У них серьезная атака: Суарес и Кавани очень опасны...

В. П.: Здесь надо как в чемпионате СССР: играть поплотнее. Не давать названным форвардам получать мяч, добиться, чтобы они заскучали. Был когда-то такой футболист в тбилисском «Динамо» Михаил Месхи, очень техничный и тактически грамотный.

Дашь ему разыграться, и больше его не поймаешь. А прижмешь — тот зачахнет и никаких проблем не создаст. Сдержать Суареса — сложно, но реально.

— Есть мнение, что матчем с Уругваем можно пожертвовать и провести ротацию. А то ведь и у нас ведущие игроки «висят» на предупреждениях...

А. М.: Все-таки чемпионат мира — не место для экспериментов. Сюда два года отбираются, приезжают — а уже через две недели сидят с чемоданами в аэропорту. Даже Германия была в шаге от того, чтобы разделить подобную участь.

— Кого бы хотели увидеть оппонентом России в 1/8 финала?

В. П.:В целом — все равно. Португальцы всем составом играют на Роналду, он забивает все мячи. Я уверен, его можно разменять на одного нашего. Обязательно должна присутствовать персональная опека. Почему Месси ничего не показывает? У него окружение не соответствует его уровню. Короля делает свита.

Испания? Игра на игру не приходится. И с ней можно сражаться.

А. М.: Думаю, никто не хочет попасть на хозяев турнира. Они всегда имеют некоторое преимущество. Свои болельщики, свои стены...

Испанию считаю более серьезной командой. У нее много классных игроков. А Португалию считаю похожей на Уругвай.

С ней будет играть полегче, даже несмотря на фактор Роналду. Одного-двух футболистов закрыть намного проще, чем четверых-пятерых.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».