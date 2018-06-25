Помятый вагон, сексизм и мате: как фанаты едут на матч России

Поезд отправляется

Вереницы людей с чемоданами и баулами, кипяченый воздух, Казанский вокзал… На фоне будничной суеты мощного транспортного сердца со множеством пульсирующих путей-сосудов отбывающий поезд Москва — Самара казался гостем с платформы 9 ¾.

Реклама

Никакого напряжения: весь багаж у пассажиров ограничивается небольшим рюкзаком. На входе в вагон проводника больше интересует Fan ID и билет на футбольный матч, чем паспорт гражданина страны.

В окнах висят флаги России и Уругвая, подчас даже соседствуя, — и это никому не мешает.

Так выглядит бесплатный поезд для болельщиков и журналистов, организованный ФИФА на время чемпионата мира по футболу. В этот день весь интернационал едет на заключительный матч группы А, в котором решится, кто выйдет в 1/8 финала с первого места — Россия или Уругвай.

Сексизм — ради победы

Проходя мимо только что открывшегося вагона-ресторана, корреспондент «Газеты.Ru» решил опрометчиво приобрести прохладительный напиток.

— Нет-нет, девушка, пусть сначала молодой человек купит! — вмешалась продавщица, с надеждой глядя на идущего следом парня. В ответ на смущенные уверения гражданина в том, что он просто хотел пройти мимо, женщина отрезала: — У мужчины рука легче. Если первым купит он, то все пойдет хорошо.

— Тогда Россия победит? — уточняю. Продавщица не решается взять на себя роль оракула, мнется и по второму кругу объясняет про примету.

— Сексизм ради победы! — делает вывод мужчина. — Ну, ради такого я, пожалуй, что-нибудь куплю.

Ну, уж теперь Россия точно должна победить.

«Успокой ты меня!»

Чемпионат мира снова настигал неосторожных пассажиров не только в ресторане, но и прямо в коридорах вагонов. Стоило поезду тронуться, как группа инициативных молодых людей устроила в проходе массовые прыжки с криками «Россия!», причем грохот стоял такой, что выходить было явно опасно.

Вскоре однообразие им наскучило, и парни перешли на исполнение всех куплетов нетленной «Катюши», а затем и более подходящего по теме «Самары-городка».

На словах «Ах, Самара, городок, беспокойная я, да успокой ж ты меня» начался такой топот, что стало ясно: успокоить тут не сможет ни Самара, ни Лос-Анджелес.

Одновременно с исполнением финального куплета фанатское торнадо вихрем пронеслось по вагону, открывая все двери купе на своем пути. Проводники не вмешивались: видимо, были в курсе, как ведут себя футбольные болельщики.

«Черчесов красивый, пусть Россия победит»

Когда песни и пляски подошли к концу («Скучно здесь, пошли на другой конец поезда», — решили вокалисты самопровозглашенного ансамбля), корреспондент «Газеты.Ru» предпринял вторую попытку попасть в вагон-ресторан, чтобы приобрести что-то на ужин. Успехом это не увенчалось.

Спустя два вагона проход оказался перегорожен зажигательными латиноамериканскими болельщиками, которые перекрикивались с русскими соседями всего двумя словами «Россия!» и «Уругвай!».

В поезде Москва — Самара это заменяло у людей приветствие. Любопытно, что один из зарубежных любителей футбола почему-то щеголял в футболке «Ростова».

— Сборная Уругвая играла в Ростове-на-Дону против Саудовской Аравии. Там я и купил эту форму — коллекционирую футболки маленьких клубов из разных стран, — пояснил Рикардо.

— Станислав Черчесов! — тем временем подначивали его русские фанаты.

Уругвайский Черчесов в форме «Ростова» Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 24 Июн 2018 в 11:32 PDT

— Нет, Черчесов красивый, — смеялся в ответ обладатель внушительных «усов надежды». — Пусть Россия победит, либо будет ничья 1:1. Мы хотим, чтобы Уругвай занял второе место в группе после вас.

— Но почему? — удивляюсь.

— Потому что мы будем в Москве в то время, когда там состоится матч команды, занявшей второе место. А вот если Уругвай окажется на первом, то нам придется ехать в Сочи, а это слишком далеко, учитывая, что на следующий день у нас обратный самолет в Монтевидео из столицы России.

Мы потратили 5000 долларов на путешествие сюда, и пропускать такую игру не хочется.

— Но со второго места вы же попадете на первую команду из группы В! Скорее всего, это будет Испания.

— А нам все равно. Мы и испанцев, и португальцев можем обыграть, — беззаботно заявил Рикардо.

Оставалось только позавидовать фанатам, которые могут рассуждать подобным образом.

«Мы в Уругвае знаем о войне в Чечне»

Спустя пару минут разговора латиноамериканцы уже пригласили зайти к ним в купе и угоститься едой, которая оказалась на удивление «русской».

Курица, картошка, помидоры — было похоже, что уругвайцы просто завсегдатаи российских поездов.

— Эта еда на самом деле не наша, — пояснил в ответ на мой удивленный взгляд Густаво — еще один поклонник Луиса Суареса и Ко. — Все это нам принесли русские ребята из соседнего купе.

Честно говоря, мы просто в восторге от гостеприимства местных людей. В Уругвае такого бы не произошло. Эти парни даже повесили нам в купе российский флаг.

— Красота ночной Москвы и любезность россиян — вот что поразило меня больше всего в этой поездке, — добавил Рикардо. — Да и погода здесь хорошая. В Уругвае сейчас зима — всего десять градусов тепла, брр!..

Вскоре в купе подошли и новоиспеченные друзья уругвайцев — Александр и Дмитрий, которые принесли дополнительную нарезку из помидоров. Последовало предложение добавить еще и курицы, но в Рикардо и Густаво больше не лезло.

— Мы едем только на этот матч сборной России — на других не были, — рассказывал Дмитрий. — Весь год готовились только к этой игре.

Сами мы из Подмосковья, из Электростали. Увидели тут уругвайцев в вагоне, решили подойти, познакомиться, принесли немного еды. Думали, они не пойдут на контакт, но все получилось.

Контакт действительно был налажен в кратчайшие сроки — представители двух стран вскоре обсуждали промышленность, южноамериканскую говядину и даже войну в Чечне — уругвайцы оказались осведомлены об основных событиях новейшей истории России благодаря телевидению.

— В нашей маленькой стране с населением в 3,5 миллиона человек новостей не так уж много. Поэтому мы активно следим за международной жизнью и про войну в Чечне слышали, — пояснил Густаво.

Несмотря на широкую осведомленность по части политики, уругвайцы ничего не знали о сборной России, хотя довольно бойко перечисляли клубы — «Локомотив», «Спартак», «Динамо».

— Думаю, Россия может дойти до финала чемпионата мира, потому что вы играете у себя дома, — рассуждал Рикардо под ироничные улыбки Дмитрия и Александра.

Разговор продолжался довольно долго, пока в семь вечера Рикардо не объявил, что настало время мате — знаменитого латиноамериканского чая из трав.

Под молчаливый шок российских гостей он набил специальный сосуд зеленой заваркой почти до упора и залил небольшим количеством воды. Все по кругу начали попивать диковинный для российских поездов напиток, который выглядел особенно сюрреалистично на фоне пластиковой тарелки с картошкой.

Смешение традиций происходило в поезде Москва — Самара с невероятной скоростью.

Вагон-ресторан

В продолжение вечера русско-уругвайской компании все-таки удалось добраться до вагона-ресторана, который к девяти часам являл собой нечто среднее между переполненным баром и трибуной стадиона.

Протолкнуться и найти свободный столик было почти невозможно. Посреди вагона закручивалась воронка из фанатов, которые совместно исполняли негласный гимн этого чемпионата мира «Катюшу», либо просто кричали что-то нечленораздельное совместно с иностранными гостями.

Время от времени группы фанатов разных российских клубов («Спартак», «Динамо», ЦСКА) затевали словесную борьбу кричалками во славу любимой команды. Уругвайцы не понимали смысла и с радостью подхватывали любую активность, начиная хлопать и подвывать в такт.

В вагоне оказалась одна русская фанатка в кокошнике и весьма откровенном наряде, которая не постеснялась забраться ногами на сиденья и стала дирижировать оттуда творящейся внизу вакханалией.

— Ты скажи уругвайцам, что это позор. Что так у нас обычно не бывает, — настойчиво просил меня Александр, имея в виду откровенное поведение девушки.

Впрочем, заморских гостей ничего не смущало: они уже вовсю кричали «Россия! Россия!», напоминали всем, что желают ничьей своей команды, чтобы занять второе место в группе и играть в Москве, и иногда заряжали свои фанатские песни, к которым окружающие относились довольно благожелательно.

«Не хотим сербов в нашем поезде»

Помимо «Россия!», «Уругвай!» и «Спартак!», фанаты исполнили и дружественный клич в сторону не имеющих никакого отношения к грядущему матчу сербов:

«Косово — Сербия!», «Русские и сербы — братья навек!». В этот момент обслуживавший веселую ораву бармен заметно напрягся.

— Опасаетесь последствий? — был уточняющий вопрос.

— Нет, наши в целом ведут себя примерно, — последовал ответ. — Колумбийцы — тоже, хотя и пили. Вот австралийцы отличились с плохой стороны. Помяли нам потолок кулаками, которые выкидывали вверх в такт кричалок.

Но самые плохие — сербы! Те вообще продавили потолок.

Шумели, мешали всем, пьяные. Не хотим, чтобы они с нами ездили. Хорошо, что вылетают с чемпионата мира.

— А что же полицейских не позвали?

— Да приходили они, а что толку? Иностранцев во время чемпионата трогать настрого запрещено.

Поезд прибыл в Самару

В такой атмосфере прошла вся поездка. На ночной остановке (единственной, поскольку поезд был скорым) болельщики находили старых знакомых из вагона-ресторана и продолжали прерванные беседы. Большая цветочница в форме футбольного мяча неподалеку от путей напоминала о конечной цели этого путешествия.

Видеть такую скульптуру на станции Рузаевка было довольно необычно, ведь до чемпионата мира отсюда довольно далеко. Однако, как пояснили местные волонтеры, на этой станции осуществляется пересадка на поезда до Саранска, где тоже проходят матчи мундиаля, так что нужно быть во всеоружии.

Наутро болельщики, приведя себя в порядок, начали степенно выгружаться из вагонов. О ночных посиделках уже никто не вспоминал — все осталось в поезде.

Теперь все выглядели цивильно, общались официально и прощались со вчерашними собеседниками «до после матча, когда все будут тусить на набережной».

К счастью, о фанатской магии напомнили ребята из Электростали, которые организованно заказали себе футболки с названием родного города…

Электросталь - красавцы! Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 24 Июн 2018 в 11:42 PDT

… а на обратной стороне красовалась надпись «Нужен гол» с «усами надежды».

Сегодня Самару ждет большой день.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».