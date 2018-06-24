ЧМ на экваторе: английский рекорд и прощание славян

Англия – Панама – 6:1

После того как Бельгия разгромила накануне Тунис со счетом 5:2, победа над Панамой гарантированно выводила англичан и тех же бельгийцев в плей-офф. При этом европейские гранды встретятся в заключительном туре, где должны разыграть первое место.

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В победе команды Гарета Саутгейта особых сомнений не было – Панама только дебютирует на чемпионатах мира, но и является крайне скромной командой без звезд.

Сами футболисты не раз отмечали, что приехали в Россию, чтобы как минимум забить один гол на турнире. О борьбе с космическими бельгийцами и англичанами за выход из группы речи даже не шло.

И все же для Англии все сложилось как-то даже слишком просто. Уже на восьмой минуте британцы заработали угловой, Киран Триппьер выполнил уже ставшую фирменной на ЧМ-2018 подачу, а почему-то брошенный в центре вратарской центральный защитник «Ман Сити» Джон Стоунз головой забил свой первый мяч за национальную команду.

Учитывая, что оба своих гола в игре первого тура с Тунисом (2:1) Англия провела именно после угловых, этот вид стандартных положений принимает в исполнении «Трех львов» угрожающий вид.

Впрочем, в дальнейшем парни Саутгейта показали, что у них все в порядке с любыми видами стандартов.

На 22-й минуте защитник Панамы после подачи штрафного сбил Джесси Лингарда, и Гарри Кейн вонзил в левую от себя девятку мяч с пенальти.

Еще через 14 минут игровой перевес англичан трансформировался в филигранный удар Лингарда после перепасовки с Рахимом Стерлингом точно в дальнюю девятку.

Но на этом команда Саутгейта не остановилась и еще до перерыва дважды поразила панамские ворота. Сначала англичане показали, что очень тщательно тренировали штрафные удары, устроив очень сложный, эффектный и крайне эффективный розыгрыш.

Голевым должен был стать уже удар Стерлинга головой в упор, но с ним панамский голкипер справился, однако на добивании первым оказался все тот же Стоунз.

Ну а в добавленное время защитник «Манчестер Сити» еще и заработал пенальти, а Кейн словно записал римейк своего первого пенальти, ударив точно в то же место и с той же могучей силой.

5:0 к перерыву. Для Панамы это был приговор, а для Англии – самый результативный перфоманс в истории выступлений сборной на чемпионатах мира!

Вторая половина встречи получилась куда менее интересной. Уверенно ведя в счете, англичане сбросили темп, что дало сопернику возможность чувствовать себя на поле чуть комфортнее.

Чтобы обогнать сборную Бельгии в таблице перед последним туром, англичанам надо было забить еще раз. Гол состоялся уже на 62-й минуте и вышел курьезным.

Рубен Лофтус-Чик нанес удар из-за штрафной, попав в пятку Кейну, от которой снаряд отлетел в ворота, дезориентировав голкипера Панамы.

Показалось, что Кейн находился в небольшом офсайде, но просмотр эпизода с помощью системы VAR не выявил криминала, и мяч был засчитан.

Таким образом, форвард «Тоттенхэма» стал третьим англичанином и первым за последние 30 лет, кому удалось сделать хет-трик на мундиале, а заодно вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров этого турнира с пятью мячами.

Саутгейт тут же заменил своего капитана, выпустив Джейми Варди, а его команда совсем уж откровенно бросила играть.

В оставшееся время англичане, конечно, могли пару раз забить, но игровой перевес был у Панамы, и в итоге мяч Фелипе Балоя после подачи Рикардо Авилы со штрафного стал логичным итогом встречи.

Символично, что страну осчастливил 37-летний ветеран, проводивший свой 101-й матч за национальную команду. К слову, после выхода на замену Балой сразу получил капитанскую повязку от брутального Романа Торреса.

В итоге перед последним туром Англия и Бельгия имеют не только по шесть очков, но и полностью идентичную разницу забитых и пропущенных мячей – 8-2.

Это значит, что в случае их ничьей первое место будет отдано той из этих сборных, которая получит на групповой стадии меньше желтых (и красных) карточек.

Япония – Сенегал – 1:1

Япония и Сенегал стали открытиями первого тура. В группе Н фаворитами все же были изначально Колумбия и Польша, но в первом туре они были биты азиатами и африканцами соответственно с одинаковым счетом – 2:1.

Теперь очная встреча для команд Акиры Сисино и Алиу Сиссе была отличной возможностью практически гарантировать себе сенсационный выход в плей-офф.

Конечно, можно не выбраться из группы и с шестью очками, но этот расклад все же из разряда теоретических. При этом поражение не становилось критическим ни для одних, ни для других, оставляя им возможность решить все вопросы в свою пользу в последнем туре.

Так что вряд ли стоит удивляться, что зрители, собравшиеся на трибунах самого холодного города этого чемпионата мира, – Екатеринбурга – увидели яркий футбол, в котором атака, в том числе из-за специфики участников матча, превалировала над обороной.

В первом туре обе сборные отметились мощным дебютом. На этот раз лучше встречу начали сенегальцы. Они давили на японские ворота, и в итоге это трансформировалось в их взятие на 11-й минуте.

Массированная атака посеяла панику в японской штрафной, и в итоге левый защитник Юссуф Сабали бил без сопротивления. Эйдзи Кавасима подставил под выстрел руки, но неудачно и мяч отскочил в Садьо Мане, от которого и срикошетил в сетку.

Сенегал, воодушевленный началом, хотел забить второй мяч, но постепенно инициатива перешла к старательным и демонстрировавшим вполне качественную игру японцам.

У ворот африканской сборной становилось все жарче и жарче, и в итоге стремительная атака «самураев» на 34-й минуте взорвалась шикарным обводящим ударом Такаси Инуи после обработки и паса Юто Нагатомо – все было сделано на высшем уровне.

Не менее яркой вышла и вторая половина встречи. Казалось, что мощная и техничная, а также непривычно дисциплинированная для Африки сборная Алиу Сиссе будет иметь преимущество, но японцы были явно острее, причем моментов становилось все больше, чем ближе был конец матча.

Апогеем стал, пожалуй, еще один классный удар Инуи, на этот раз в быстрой атаке с ходу. Такаси запустил мяч с 12-ти метров по красивой дуге мимо голкипера, но приземлился снаряд не в ворота, а в перекладину.

Расплатой за нереализацию стал второй гол встряхнувшихся сенегальцев. Теперь уже Львы Теранги провели лихую атаку, в которой левый защитник Сабали сделал транзитом через ногу М'Байе Ньянга голевой пас правому латералю Муссе Ваге.

И снова Сенегал побежал добивать соперника, создал пару хороших шансов, но вместо своего взятия ворот получил ответку от японцев.

Подопечные Акиры Сисино не сдавались, а выход на замену бывшего игрока ЦСКА Кейсуке Хонды очень усилил их атакующий потенциал. В итоге именно играющий ныне в чемпионате Мексики Хонда и нанес спасший Японию удар после передачи проведшего шикарный матч Инуи, хотя коллективную ошибку допустили голкипер и защитники сборной Сенегала.

2:2 – ничья стала, пожалуй, самым логичным и закономерным исходом этого сумасшедшего матча. Для Японии и Сенегала этот результат одновременно и неплохой, и не самый лучший. В плей-офф никто из них досрочно не выйдет, зато для попадания в 1/8 финала в третьем туре хватит и ничьей.

Польша – Колумбия – 0:3

После ничьей неожиданных лидеров группы неудачники первого тура Польша и Колумбия были приперты к стенке: ничья никого из них не могла устроить в полной мере, а поражение официально лишало шансов на продолжение борьбы в кубковой части чемпионата мира.

На матч жизни и смерти обе команды вышли с запредельным настроем, а команда Адама Навалки еще и с измененной схемой – с тремя центральными защитниками вместо двух. Во многом решение было вынужденным, поскольку с первых минут из-за травмы не был готов играть Камиль Глик.

А вот колумбийский тренер Хосе Пекерман мог в отличие от стартового тура с первых минут рассчитывать на своего плеймейкера Хамеса Родригеса. Опасения вызывало только, как они вместе с другим диспетчером Хуаном Кинтеро уживутся в центральной зоне.

В дебюте опасения казались вполне обоснованными: Польша выдала очень мощный отрезок, придавив соперника и позволив колумбийцам провести первую атаку только на восьмой минуте игры.

Впрочем, южноамериканцы выдержали это давление и быстро выровняли игру. Если бы еще капитан команды Радамель Фалькао на острие атаки не играл бы в первом тайме невпопад с остальной командой, возможно, преимущество Колумбии обозначилось бы на табло раньше.

А так ждать взятия ворот Войцеха Щенсны шумным колумбийским инчас на трибунах пришлось до 40-й минуты, когда их любимцы хитро разыграли угловой, а мягкая подача Хамеса нашла в центре вратарской Йерри Мину. Защитник «Барселоны» перепрыгнул в воздухе польского вратаря, имевшего возможность пользоваться руками и легко открыл счет.

Положение польской сборной стало отчаянным, но команда никак не могла и во втором тайме довести мяч до Роберта Левандовски, грустившего на острие.

А вот Фалькао во второй половине смог заиграть иначе, чем в начале встречи и в итоге стал одним из героев противостояния.

На 70-й минуте форвард «Монако» шикарно запутал рывками и остановками оставшегося последним в обороне опорника Гжегожа Крыховяка, избежал офсайды и выскочил после передачи Кинтеро на рандеву с Щенсны.

Шикарный удар «шведой» в нижний угол взять было просто невозможно, и сомнения в победе Колумбии отпали.

Польша, попробовала что-то изменить, перейдя на четырех защитников и выпустив Глика, но в ее немногочисленных голевых шансах прекрасно себя проявлял колумбийский вратарь Давид Оспина, с первых минут матча игравший с травмой голеностопа.

Ну а на 75-й минуте европейцы неудачно разыграли аут на чужой половине поля, мяч на правом фланге перехватил Хамес Родригес, увидевший рывок Хуана Куадрадо и сделавший ему блестящую передачу мимо защитной линии в центр.

Буллит с центра поля против своего одноклубника по «Ювентусу» полузащитник реализовал без видимых проблем.

3:0 – Колумбия не только выиграла, но и создала разницу мячей, благодаря которой выйдет в плей-офф даже в случае ничьей против Сенегала, если Польша одолеет в последнем туре Японию.

На кого обиделся Салах

Шокирующую новость распространил 24 июня CNN. По информации канала, главная звезда сборной Египта Мохамед Салах решил покинуть расположение сборной Египта и не хочет играть в третьем туре с Саудовской Аравией.

Причиной столь странного решения вингера «Ливерпуля» называется якобы нежелание Салаха быть частью политической игры. Напомним, что накануне Мохамед на приеме у Рамзана Кадырова стал почетным гражданином Чечни.

Макларен и Зеппельт атакуют ФИФА

Очередной атакой на российский спорт от канадского профессора Ричарда Макларена и Зеппельта стала новость о том, что ФИФА якобы знала о том, что проба защитника Руслана Камболова, взятая 18 месяцев назад, дала положительный результат, но была подменена.

По информации немецкого журналиста, ФИФА начала расследовние, но прекратила его, сославшись на отсутствие доказательств.

Канадский профессор заявил при этом, что именно из-за этой истории, а не из-за травмы Камболов был заменен в заявке сборной России на 39-летнего Сергея Игнашевича, ради чемпионата мира вернувшегося в национальную команду.

Впрочем, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло итоги расследования ФИФА и претензий к российскому футболу не имеет.

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