«Россия выйдет в полуфинал ЧМ-2018»

— Матч сборных Сербии и Швейцарии омрачили скандальные выходки футболистов албанского происхождения в составе ваших соперников. Празднуя голы, Гранит Джака и Шердан Шакири показывали руками двуглавого орла – символ албанских националистов, намекая на принадлежность территории Косово, которая по конституции является неотъемлемой частью Сербии. ФИФА уже приступила к расследованию инцидента. Какого наказания ждете вы?

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— Самого жесткого. Очень надеюсь, ФИФА досконально разберется в ситуации, сделает выводы и наложит на указанных игроков штраф. Это просто возмутительно! Своими жестами косовские футболисты оскорбили прежде всего свою новую родину – Швейцарию.

Они представляют ее на чемпионате мира и обязаны вести себя корректно. Полагаю, Швейцарская федерация футбола тоже накажет провинившихся за продвижение национализма и политики в спорте.

Футбол все чаще становится площадкой для декларации лозунгов. Это печально.

— Сербия имела хорошие шансы впервые в истории прорваться в плей-офф, но вместо этого уступила, пропустив на последней минуте. Почему так произошло?

— Сербы действительно хорошо играли в первом тайме и упустили возможность добить соперника вторым голом. Швейцария – очень опытная и добротная команда. Они обычно действуют без провалов, не утихают на протяжении всего матча. Напротив, сборная Сербии в последние 20 минут заметно нервничала. Швейцарцы почувствовали этот момент, и наказали нас.

— Скорее всего, это был последний мундиаль для звездных ветеранов Бранислава Ивановича и Александара Коларова, других возрастных игроков. Что теперь?

— Думаю, у Сербии есть будущее. Пока что успехом является сам факт отбора на чемпионат мира.

Куда больше надежд я связываю со следующим мундиалем, когда костяк нашей сборной составят победители молодежного первенства планеты-2015.

Катар-2022 станет турниром их поколения. Через четыре года мы вправе ожидать лучшего результата.

— Многие сейчас удивлены выступлением российской команды. На фоне результатов контрольных игр ждали провала, — а подопечные Станислава Черчесова вдруг раззабивались и впервые в истории вышли из группы. Как можно объяснить чудесное преображение?

— Сборная России наконец-то начала играть в настоящий футбол. Показывает быструю и, главное, эффективную игру. Считаю, для вашего футбола появилась реальная возможность вернуться на былой уровень.

Я искренне болею за Россию и рассчитываю на ее выход в полуфинал. Да-да, нисколько не преувеличиваю. Мне не кажется это фантастикой.

Высокий результат на чемпионате мира привел бы к росту популярности нашего вида спорта в России. Ребята стали бы еще активнее записываться в секции. Это же важный положительный момент. Верю, что помимо фантастических стадионов и развитой инфраструктуры наследием мундиаля станет и спортивная составляющая.

— Кто из российских игроков произвел на вас наилучшее впечатление?

— Во-первых, конечно, Александр Головин. О нем сегодня много говорят, его хвалят – и, надо сказать, вполне заслуженно. В свои 22 года этот парень созрел для отъезда в большой европейский клуб. Наши лучшие исполнители уезжают в таком же возрасте – после пары-тройки качественных сезонов за «Црвену Звезду» или «Партизан».

Головин – один из лучших в Премьер-лиге, забивал в еврокубках и, кроме того, имеет опыт Евро-2016. Все у него должно получиться.

Во-вторых, любой команде для успешного выступления необходимы опытные игроки. Чтобы было, кому пестовать молодежь, наставлять ее на правильный путь. Выделю своего бывшего партнера по «Спартаку» Александра Самедова. Он словно хорошее вино – с каждым проведенным сезоном становится только лучше.

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