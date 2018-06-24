Смерть на футболе: мексиканцев расстреляли во время матча

23 июня в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес, который расположен в штате Чиуауа, произошло массовое убийство во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между национальными сборными Южной Кореи и Мексики.

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По информации портала Universal, инцидент случился в одном из частных домов города. Семеро любителей футбола собрались, чтобы посмотреть игру и поддержать свою команду.

Для этого они расположились рядом с экраном телевизора, предварительно обустроив комнату всеми удобствами для просмотра футбольного матча.

Во время игры в жилище ворвались вооруженные лица, приехавшие на фургоне, и открыли огонь на поражение.

Шесть из них скончались на месте, один получил многочисленные ранения и был экстренно госпитализирован.

На данный момент пострадавший находится под присмотром врачей.

Соседи услышали звуки выстрелов и вызвали полицию. Однако преступники до сих пор не были найдены.

Отмечается, что чуть позднее в Сьюдад-Хуаресе произошел еще один эпизод с нападением на граждан и массовым убийством. В одной из парикмахерских города группа неизвестных атаковала пятерых человек.

Все они скончались. Трое из них оказались сотрудниками салона, остальные двое — клиентами.

Сьюдад-Хуарес является одним из наименее благополучных городов Мексики. В период с 2007 по 2011 год в нем было зафиксировано в среднем 3,1 тыс. убийств за год.

По данному показателю город был признан одним из самых криминальных и опасных для жизни городов мира.

В этом же году в Сьюдад-Хуаресе только в мае было зафиксировано 124 случая преднамеренного убийства и еще 116 — в июне.

Примечательно, что штат, в котором расположен город, также является криминальным. На территории Чиуауа действует несколько организованных преступных группировок, которые ведут борьбу за контроль над поставками наркотиков из Мексики в США.

Отмечается, что власти страны в связи с этим провели ряд реформ, которые помогли существенно исправить положение.

Матч между сборными Южной Кореи и Мексики состоялся на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершился победой латиноамериканской команды со счетом 2:1.

На 24-й минуте встрече корейский защитник Чан Хюн Су сыграл рукой в своей штрафной площади при попытке прервать передачу капитана мексиканцев Андреса Гуардадо. В результате главный арбитр матча Милорад Мажич назначил пенальти в ворота Южной Кореи, который реализовал Карлос Вела.

Удвоил преимущество сборной Мексики нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес, также известный как Чичарито.

Окончательный счет в матче установил корейский форвард Сон Хын Мин. Игрок английского «Тоттенхэм Хотспур» отправил мяч в сетку ворот Гильермо Очоа ударом в дальний угол.

По итогам второго тура сборная Мексики практически обеспечила себе выход в плей-офф. В активе подопечных Хуана Карлоса Осорио шесть очков. В первом матче групповой стадии мексиканцы добились минимальной победы над сборной Германии со счетом 1:0.

После двух игр команда Мексики является единоличным лидером группы F. В следующем туре латиноамериканцы сыграют со сборной Швеции, которая ранее обыграла корейцев и потерпела поражение в матче с командой Германии.

Третий матч между Мексикой и Швецией состоится 27 июня на «Екатеринбург Арене».

Ранее на чемпионате мира в России произошел еще один случай, связанный с нападением на болельщиков.

Инцидент случился в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде после матча между сборными Аргентины и Хорватии, когда группа латиноамериканских фанатов избила одного хорвата.

Сам матч завершился разгромной победой хорватов со счетом 3:0. По итогам инцидента Международная федерация футбола наказала Ассоциацию футбола Аргентины и Хорватский футбольный союз за нарушение порядка фанатами, оштрафовав их на $10 тысяч.

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