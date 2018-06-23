Бельгийцы рвут, немцы вырывают: разные победы фаворитов

Бельгия — Тунис — 5:2

В первом матче дня сборная Бельгии разгромила команду Туниса в рамках группы G. Встреча прошла в Москве на стадионе Спартак» и завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев. В составе «красных дьяволов» сразу два игрока отметились дублями — Ромелу Лукаку и Эден Азар. Причем форвард «Манчестер Юнайтед» во второй раз подряд покинул полz с двумя забитыми мячами.

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Авторами голов за африканскую сборную стали защитник Дилан Бронн и нападающий Вахби Хазри.

Эта победа принесла сборной Бельгии путевку в 1/8 финала. Тунис же лишился шансов на выход из группы.

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес отметил роль болельщиков в разгромной победе своей команды.

«Сегодня можно немножко попраздновать, вся Бельгия может отдохнуть, у нас не так уж много возможностей для этого. В этом успехе очень важна роль болельщиков, сегодняшняя игра была очень важной, тунисцы хотели победить, и здесь было два варианта: разбивать давление соперников или же проигрывать. Но это не значит, что мы играем идеально, прямо завтра мы начнем подготовку к следующим матчам», — цитирует Мартинеса ТАСС.

Главный тренер национальной команды Туниса Набиль Маалул в свою очередь после финального свистка был достаточно категоричен.

«Для меня 2:5 свидетельствует о том, что мы стали посмешищем, у нас были моменты, но мы были не на высоте с технической точки зрения, совершали ошибки.

При этом специалист отметил, что его команда способна показывать более качественный футбол.

«Мы не разочаровали арабский мир, наших болельщиков. Мы можем показывать более качественный футбол, но нам надо что- то изменить в себе, в процессе подготовки. Думаю, должно прийти еще два новых поколения футболистов, чтобы выйти на новый уровень», — отметил наставник сборной Туниса.

Звание лучшего игрока матча получил Азар. Оформивший дубль футболист заявил, что его команда может выйти в финал чемпионата мира.

«Я думаю, Бельгия — хорошая команда, мы хотели бы выйти в финал чемпионата мира.

Четыре года назад мы проиграли аргентинцам в 1/4 финала, сейчас мы стали сильнее», — заявил Азар.

Южная Корея — Мексика — 1:2

Вторая игра дня проходила на «Ростов-Арене». Южная Корея и Мексика встречались в рамках группы F. Поединок завершился победой латиноамериканской команды со счетом 2:1.

В середине первого тайма Карлос Вела открыл счет, реализовав пенальти. На 66-й минуте Хавьер Эрнандес забил второй мяч сборной Мексики.

В концовке корейцы сократили отставание в счете усилиями Сон Хын Мина, но этого оказалось недостаточно.

Главный тренер проигравший команды Син Тхэ Ен отметил, что его футболисты боролись до последней минуты.

«Наши футболисты провели игру, о которой жалеть не стоит, все выступили как единая команда, до последней минуты. Я им благодарен, что они не сдавались до конца. Мы проиграли две игры, но я надеюсь, что мои игроки уверены в себе, усилятся и лучше сыграют в следующей встрече», — заявил тренер сборной Южной Кореи.

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио заявил, что его команде не стоит расслабляться после двух подряд побед на чемпионате мира.

«Мы не должны почивать на лаврах наших побед, нам надо быть скромными, спокойными, сдержанными,

готовиться к следующему матчу как будто это последняя игра и постараться пройти как можно дальше на этом чемпионате мира. У нас просто прекрасные, исключительные игроки», — отметил Осорио.

Нападающий мексиканцев Ирвинг Лосано заявил, что его команде очень понравилось играть на «Ростов Арене» и футболисты считают ее самым удобным стадионом из тех, на которых им приходилось играть на чемпионате мира.

«Мы играли здесь на двух стадионах (первый поединок против Германии мексиканцы провели на «Лужниках» — «Газета.Ru»), и этот оказался для нас самым приятным и удобным»,

— начал Лосано.

«Во многом такая оценка была сделана из-за того, как нас принимали в Ростове, как за нас болели. Что касается нашего выступления на чемпионате мира, то мы намерены работать дальше и улучшать свой результат», — заключил игрок.

Германия — Швеция – 2:1

В последнем матче дня на сочинском стадионе «Фишт» встречались национальные команды Германии и Швеции. После поражения от сборной Мексики (0:1) в стартовом туре мундиаля действующие чемпионы мира были прижаты к стенке. Немцам необходимо было побеждать, а скандинавов вполне устраивала и ничья.

Но первыми забили именно шведы.

На 32-й минуте Виктор Классон с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Ола Тойвонен принял мяч и в борьбе с Антонио Рюдигером перебросил мяч через Мануэля Нойера, который вышел из ворот — 0:1.

Германия стала атаковать с удвоенной энергией. В начале второго тайма немцам все же удалось сравнять счет. Марко Ройс удачно замкнул прострел в штрафную.

На 95-й минуте Тони Кроос после розыгрыша стандарта мощно пробил по воротам с острого угла. Этот выстрел спас Германию от позора и принес ей долгожданную победу — 2:1.

Ситуация в группе обострилась до предела. Мексика набрала шесть очков, но не гарантировала себе попадание в плей-офф. Если латиноамериканцы в последнем туре проиграют Швеции, а немцы обыграют Корею, то сразу у трех команд будет равное количество баллов и неудачник определится только по дополнительным показателям. А им может стать любая команда.

«Первый тайм получился классный. В начале второй 45-минутки немцы забили ответный мяч, и для нас игра стала более сложной. На самом деле у них было не так много по-настоящему голевых моментов. Не считаю, что мы заслужили поражение, но сложно кого-то винить в этом. Повторюсь, игра вышла чрезвычайно эмоциональной.

Наверное, это самая жестокая концовка матча в моей карьере.

Впрочем, ситуация в группе по-прежнему очень запутанная, у нас есть шансы пройти дальше, — прокомментировал игру с Германией главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

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