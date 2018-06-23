Догнать «красных дьяволов»: британцы форсируют Панамский канал

Англия — Панама («Нижний Новгород», 15.00 мск)

Откроет очередной игровой день матч группы F. Англия и Панама сойдутся на стадионе «Нижний Новгород».

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Европейская команда в первом туре чемпионата мира встречалась с Тунисом. Англичанам пришлось тяжело. Победа со счетом 2:1 была добыта лишь за несколько минут до финального свистка. Дублем отметился один из самых дорогих игроков планеты — нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Панама — одна из двух команд, которые проводят дебютный мундиаль в своей истории.

Вместе с латиноамериканцами на чемпионатах мира впервые сыграла Исландия.

Первый матч у панамцев не получился — сборная была разгромлена Бельгией со счетом 0:3. Однако, к чести дебютанта, стоит признать, что он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности на протяжении всего первого тайма.

Во втором поединке панамцам проигрывать нельзя. В случае неудачного исхода третий матч превратится для них в пустую формальность.

Англичанам важно победить с разницей в пять мячей.

Только в этом случае команда «трех львов» сможет обойти разбушевавшуюся сборную Бельгии в турнирной таблице и играть на ничью в последнем туре.

Раздел очков в некоторой мере устроит обе команды. Англии, чтобы сохранить шансы на первое место в группе — нужно будет обыграть бельгийцев. А Панама останется с надеждой на попадание в плей-офф. Вдруг команда разгромит в последнем туре немотивированный Тунис, а британцы уступят «красным дьяволам».

Однако любой результат кроме победы англичан в предстоящем матче станет для футбольного мира неожиданностью.

Япония — Сенегал, («Екатеринбург Арена», 18.00)

Кто бы мог подумать, что именно эти две команды будут лидерами группы Н? Самый ровный и непредсказуемый квартет чемпионата мира в первом туре подтвердил свой статус.

Япония проводила дебютный матч против Колумбии. На третьей минуте встречи произошел эпизод, который предопределил итоговый результат. Карлос Санчес сыграл рукой в своей штрафной. Судья удалил футболиста и назначил пенальти.

В итоге азиатской команде удалось добиться победы со счетом 2:1. Решающий мяч на 73-й минуте встречи забил Юйа Осако.

Сенегал стал первой африканской командой, которая выиграла на этом ЧМ.

«Львы Теранги» обыграли крепкую Польшу со счетом 2:1. Причем, оба мяча они забили после грубейших ляпов соперника. Сначала Тьяго Сионек забил в свои ворота, а затем голкипер Войцех Щенсны очень глупо ошибся на выходе.

Матч, который пройдет в Екатеринбурге, может вывести любую из команд в 1/8 финала. Для этого им нужно одержать победу. Ничья оставит высокие шансы на проход в следующий раунд и тем, и другим.

Польша — Колумбия, («Казань Арена», 21.00)

Сборные, которые номинально были фаворитами квартета, неожиданно оказались в числе аутсайдеров. Отступать им больше некуда. Нет сомнений, что в матче, который примет «Казань Арена», оба коллектива будут играть на победу.

Защитник сборной Колумбии Сантьяго Ариас за сутки до поединка отметил, что его команда готова взять три очка и настроена решительно.

«Мы хорошо готовы психологически. Мы понимаем, что нас ждут сложные матчи. Но мы стремимся к своей цели — выходу в плей-офф. После поражения в прошлом матче мы сделали нужные выводы. Все наши мысли теперь о матче с Польшей. Мы полны желания победить», — сказал Ариас.

Кроме того, Сантьяго отметил, что у соперника среди других игроков выделяется нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

«У нашего соперника много сильных футболистов, среди которых выделяется Левандовски.

Но у нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Левандовский хорошо играет, как вверху, так и на первом этаже. Но у нас есть игроки, которые смогут противостоять ему. Просто нельзя отходить от него и давать свободу. Важно держать мяч, тогда у нас будут моменты и шансы забить. Мы изучаем все о сборной Польше. Надеюсь, нам удастся победить», — цитирует Ариаса «Матч ТВ».

Встреча Польша — Колумбия станет последней в рамках второго тура на чемпионате мира. С 25-го июня команды начнут проводить решающие матчи в своих квартетах.

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