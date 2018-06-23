«Почему вы такие загадочные?»: что интересует иностранцев

В городах России продолжаются матчи чемпионата мира по футболу. Если игроки трудятся в режиме нон-стоп, между турами проводя тренировки на своих базах, то болельщикам приходится ломать голову над тем, как скоротать время в чужой стране. Досуг каждый выбирает себе по вкусу и кошельку. Одни не вылезают из баров, дегустируя знаменитые на всю планету русские напитки, другие издеваются над доверчивыми россиянками, обманом заставляя их произносить непристойности на незнакомом языке.

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Но есть и третьи — те, кто помимо походов на футбол надеются пополнить свои знания о загадочной России. Их не так уж и мало. Корреспондент «Газеты.Ru» прошелся по музеям Санкт-Петербурга и встретил там людей со всех концов света. Книги для отзывов пестрят сейчас записями на иностранных языках. Было интересно полистать тетрадки. Лишь один посетитель из-за рубежа остался разочарован своих культ-походом.

«Мне не интересно», — жестко, но честно написал некий аноним.

Остальные хвалили экспозиции, но жаловались на недоступность информации на своих языках. Мексиканцы и колумбийцы хотели читать надписи к экспонатам на испанском, тунисцы — на французском, датчане на датском. До такого уровня сервиса у нас пока еще не доросли. Но раз народ возмущается языковым барьером, значит, российские музеи не оставили никого равнодушным. Людям понравилось. Уже хорошо.

В музее политической истории России, что располагается в особняке знаменитой балерины Матильды Кшесинской, автор этих строк побеседовал с болельщиком из Туниса по имени Тахир. Молодой человек долго осматривал зал, посвященный событиям второй половины 1980 — начала 1990-х годов. Тахир оказался любителем российской истории. Специально построил логистику своего путешествия так, чтобы до матча своей сборной с бельгийцами обязательно посетить Питер, пройтись по музеям и памятным местам.

«Меня потрясает богатая событиями история вашего государства, — признался Тахир. И тут же сразил наповал знаниями: — Как у вас говорят, от Рюрика до Юрика?»

Англоязычный тунисец, козыряющий поговоркой времен Андропова, — это покруче перуанцев с пельменями в Саранске и аргентинцев с пивом в Орехово-Зуево.

Естественно, было интересно узнать, как сложилось необычное увлечение футбольного фаната.

«Читал книги, — емко объяснил он. — Россия — это великие войны, это взлеты и падения. Весело тут у вас жили! Почему я приехал в Петербург, хотя наши здесь не играют? Ну, Питер — особый город. Двести лет здесь кипели главные события. Петр I, дворцовые перевороты, революции...»

Отдельно Тахир остановился на тематике зала, где происходила наша беседа.

«Горбачев, перестройка, гласность! — обрадованно выпалил собеседник. — Мне важны знания по становлению демократии в России. Прекрасно понимаю: тот период был сложным и, может, даже болезненным, но очень важным для будущего».

На этих словах Тахир замолчал и всмотрелся в фото манифестации примерно 1990-го года. Советские граждане шли под знаменами с призывами перемен, один из митингующих играл на баяне. Композиция произвела на гостя Северной столицы сильное впечатление.

«Вы знаете, этот чемпионат — уникальная возможность разрушить вековые мифы о России, — сказал Тахир. — Ведь несмотря на доступность интернета, большинство по-прежнему живет в плену стереотипов — потому что и не хотят их ломать, им так удобнее. Я вот сам много читаю и смотрю кино, но до недавних пор был уверен: в России мрачно, серо, по улицам бродят злые люди. Такой фон создавался там, где я рос. А что в итоге? Страна пестрит яркими красками, все нарядно и празднично. Люди — просто удивительные, они улыбаются, всегда готовы помочь по любому вопросу. У меня уже такое было: объясняли, как пройти на Московский вокзал, где выгоднее снять деньги.

Уровень развитости инфраструктуры, сервиса здесь на порядок выше, чем принято считать. Думаю, россияне отличаются от большинства европейцев.

Вот те точно холодные и безразличные. Чем мне нравятся россияне, так это темпераментом. У них много эмоций — совсем как у нас! Что творилось на Невском проспекте после победы России над Египтом?! Это фантастика, гамма чувств и переживаний! Я понял, что россияне умеют веселиться».

Другого иностранца, Тома из Канады, привлек небольшой, но атмосферный зал — здесь тоже рассказывалось о демократии, а также о выборах эпохи девяностых. Заморский гость, болеющий на ЧМ-2018 за Мексику, сначала принял корреспондента «Газеты.Ru» за шведа: объяснил, что, по его мнению, скандинавы выглядят именно так.

Том почти что с восхищением изучал агитационные листы в поддержку Ельцина. Остановился у плаката, призывающего голосовать за пару Рыжков — Громов на выборах президента РСФСР-1991. Автор заметки не отказал себе в удовольствии рассказать о том, что впоследствии несостоявшийся вице-президент страны внес вклад в развитие профессионального футбола в Подмосковье уже как губернатор региона.

«Почему я сюда пришел? Пытаюсь понять, почему россияне такие загадочные и непредсказуемые. Мне кажется, у вас был шанс сблизиться с Западом, но вы решили пойти другим путем. Правильно ли это? Ну, уж точно не мне судить», — заявил канадец.

Молодой мексиканской паре больше всего понравилось в зале Гражданской войны. Парень принялся одобрительно кивать головой и что-то приговаривать, когда обнаружил портрет председателя Реввоенсовета Льва Троцкого.

Попавший в опалу вождь, как известно, последние годы жизни провел именно в Мексике, в Койоакане, где в 1940 году принял смерть от руки законспирированного агента НКВД Рамона Меркадера.

«Леон — настоящая легенда, в его честь называли улицы и детей, — рассказал мексиканский болельщик. — Многие люди обратились к идеям марксизма благодаря ему. Смотрел ли я сериал «Демон революции»? А что, есть такой? Не знал, но теперь обязательно посмотрю!»

По иронии, китайских любителей футбола более всего заинтересовали экспонаты, связанные с главным антагонистом Троцкого — Сталиным. Но разузнать причину любопытства не удалось: английского языка эти посетители, увы, не знали.

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