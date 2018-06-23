«Почему вы такие загадочные?»: что интересует иностранцев

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
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01
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15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 0:0 1 тайм
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.3 X–3.2 П2–2.3
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.95
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.4 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.05 X–3.35 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.55 X–3.15 П2–2.9
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.75 X–4.2 П2–1.5
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.65 X–3.6 П2–5.9
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.2 X–3.25 П2–2.3
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:02:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ШвецияШвеция
–:–
0:01:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:10:0
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
1:20:1–:–
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–3:05:2
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПанамаПанама
0:3–:–
–:–
1
0
0
1
0-3
0
4
ТунисТунис
2:51:2–:–
2
0
0
2
3-7
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
и
г
и
г
1
Ромелу Лукаку
2
4
2
Криштиану Роналду
2
4
3
Денис Черышев
2
3
4
Диего Коста
2
3
5
Гарри Кейн
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Эден Азар
2
2
10
Лука Модрич
2
2
11
Майл Единак
2
2
12
Миши Батшуайи
1
1
13
Хуан Кинтеро
1
1
14
М'Байе Ньянг
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Дилан Бронн
2
1
19
Анте Ребич
2
1
20
Ирвин Лосано
2
1
21
Серхио Агуэро
2
1
22
Юссуф Поульсен
2
1
23
Килиан Мбаппе
2
1
24
Дрис Мертенс
2
1
25
Вахби Хазри
2
1
26
Альфред Финнбогасон
2
1
27
Неймар
2
1
28
Александар Коларов
2
1
29
Александр Головин
2
1
30
Александр Митрович
2
1
31
Гранит Джака
2
1
32
Иван Ракитич
2
1
33
Кристиан Эриксен
2
1
34
Луис Суарес
2
1
35
Сон Хын Мин
2
1
36
Стивен Цубер
2
1
37
Хавьер Эрнандес
2
1
38
Хосе Мария Хименес
2
1
39
Шердан Шакири
2
1
40
Юрий Газинский
2
1
41
Синдзи Кагава
1
1
42
Андреас Гранквист
1
1
43
Мохамед Салах
1
1
44
Карлос Вела
2
1
45
Фержани Сасси
2
1
46
Антуан Гризманн
2
1
«Почему вы такие загадочные?»: что интересует иностранцев

Как иностранные болельщики знакомятся с историей России

Болельщики чемпионата мира по футболу активно знакомятся с культурой и традициями России. Корреспондент «Газеты.Ru» прошелся по музеям Санкт-Петербурга, чтобы узнать, какие события и личности из истории нашей страны волнуют иностранцев в первую очередь.

В городах России продолжаются матчи чемпионата мира по футболу. Если игроки трудятся в режиме нон-стоп, между турами проводя тренировки на своих базах, то болельщикам приходится ломать голову над тем, как скоротать время в чужой стране. Досуг каждый выбирает себе по вкусу и кошельку. Одни не вылезают из баров, дегустируя знаменитые на всю планету русские напитки, другие издеваются над доверчивыми россиянками, обманом заставляя их произносить непристойности на незнакомом языке.

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Но есть и третьи — те, кто помимо походов на футбол надеются пополнить свои знания о загадочной России. Их не так уж и мало. Корреспондент «Газеты.Ru» прошелся по музеям Санкт-Петербурга и встретил там людей со всех концов света. Книги для отзывов пестрят сейчас записями на иностранных языках. Было интересно полистать тетрадки. Лишь один посетитель из-за рубежа остался разочарован своих культ-походом.

«Мне не интересно», — жестко, но честно написал некий аноним.

Остальные хвалили экспозиции, но жаловались на недоступность информации на своих языках. Мексиканцы и колумбийцы хотели читать надписи к экспонатам на испанском, тунисцы — на французском, датчане на датском. До такого уровня сервиса у нас пока еще не доросли. Но раз народ возмущается языковым барьером, значит, российские музеи не оставили никого равнодушным. Людям понравилось. Уже хорошо.

В музее политической истории России, что располагается в особняке знаменитой балерины Матильды Кшесинской, автор этих строк побеседовал с болельщиком из Туниса по имени Тахир. Молодой человек долго осматривал зал, посвященный событиям второй половины 1980 — начала 1990-х годов. Тахир оказался любителем российской истории. Специально построил логистику своего путешествия так, чтобы до матча своей сборной с бельгийцами обязательно посетить Питер, пройтись по музеям и памятным местам.

«Меня потрясает богатая событиями история вашего государства, — признался Тахир. И тут же сразил наповал знаниями: — Как у вас говорят, от Рюрика до Юрика?»

Англоязычный тунисец, козыряющий поговоркой времен Андропова, — это покруче перуанцев с пельменями в Саранске и аргентинцев с пивом в Орехово-Зуево.

Естественно, было интересно узнать, как сложилось необычное увлечение футбольного фаната.

«Читал книги, — емко объяснил он. — Россия — это великие войны, это взлеты и падения. Весело тут у вас жили! Почему я приехал в Петербург, хотя наши здесь не играют? Ну, Питер — особый город. Двести лет здесь кипели главные события. Петр I, дворцовые перевороты, революции...»

Отдельно Тахир остановился на тематике зала, где происходила наша беседа.

«Горбачев, перестройка, гласность! — обрадованно выпалил собеседник. — Мне важны знания по становлению демократии в России. Прекрасно понимаю: тот период был сложным и, может, даже болезненным, но очень важным для будущего».

На этих словах Тахир замолчал и всмотрелся в фото манифестации примерно 1990-го года. Советские граждане шли под знаменами с призывами перемен, один из митингующих играл на баяне. Композиция произвела на гостя Северной столицы сильное впечатление.

«Вы знаете, этот чемпионат — уникальная возможность разрушить вековые мифы о России, — сказал Тахир. — Ведь несмотря на доступность интернета, большинство по-прежнему живет в плену стереотипов — потому что и не хотят их ломать, им так удобнее. Я вот сам много читаю и смотрю кино, но до недавних пор был уверен: в России мрачно, серо, по улицам бродят злые люди. Такой фон создавался там, где я рос. А что в итоге? Страна пестрит яркими красками, все нарядно и празднично. Люди — просто удивительные, они улыбаются, всегда готовы помочь по любому вопросу. У меня уже такое было: объясняли, как пройти на Московский вокзал, где выгоднее снять деньги.

Уровень развитости инфраструктуры, сервиса здесь на порядок выше, чем принято считать. Думаю, россияне отличаются от большинства европейцев.

Вот те точно холодные и безразличные. Чем мне нравятся россияне, так это темпераментом. У них много эмоций — совсем как у нас! Что творилось на Невском проспекте после победы России над Египтом?! Это фантастика, гамма чувств и переживаний! Я понял, что россияне умеют веселиться».

Другого иностранца, Тома из Канады, привлек небольшой, но атмосферный зал — здесь тоже рассказывалось о демократии, а также о выборах эпохи девяностых. Заморский гость, болеющий на ЧМ-2018 за Мексику, сначала принял корреспондента «Газеты.Ru» за шведа: объяснил, что, по его мнению, скандинавы выглядят именно так.

Том почти что с восхищением изучал агитационные листы в поддержку Ельцина. Остановился у плаката, призывающего голосовать за пару Рыжков — Громов на выборах президента РСФСР-1991. Автор заметки не отказал себе в удовольствии рассказать о том, что впоследствии несостоявшийся вице-президент страны внес вклад в развитие профессионального футбола в Подмосковье уже как губернатор региона.

«Почему я сюда пришел? Пытаюсь понять, почему россияне такие загадочные и непредсказуемые. Мне кажется, у вас был шанс сблизиться с Западом, но вы решили пойти другим путем. Правильно ли это? Ну, уж точно не мне судить», — заявил канадец.

Молодой мексиканской паре больше всего понравилось в зале Гражданской войны. Парень принялся одобрительно кивать головой и что-то приговаривать, когда обнаружил портрет председателя Реввоенсовета Льва Троцкого.

Попавший в опалу вождь, как известно, последние годы жизни провел именно в Мексике, в Койоакане, где в 1940 году принял смерть от руки законспирированного агента НКВД Рамона Меркадера.

«Леон — настоящая легенда, в его честь называли улицы и детей, — рассказал мексиканский болельщик. — Многие люди обратились к идеям марксизма благодаря ему. Смотрел ли я сериал «Демон революции»? А что, есть такой? Не знал, но теперь обязательно посмотрю!»

По иронии, китайских любителей футбола более всего заинтересовали экспонаты, связанные с главным антагонистом Троцкого — Сталиным. Но разузнать причину любопытства не удалось: английского языка эти посетители, увы, не знали.

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