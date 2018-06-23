Танцы под дождем: Бельгия выходит в фавориты ЧМ-2018

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
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8
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 0:2 2 тайм
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.52 X–4.5 П2–6.8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.3 X–3.2 П2–2.3
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.95
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.4 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.05 X–3.35 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.75 X–4.2 П2–1.5
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.65 X–3.6 П2–5.9
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.2 X–3.25 П2–2.3
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:02:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
0:20:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–3:05:2
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПанамаПанама
0:3–:–
–:–
1
0
0
1
0-3
0
4
ТунисТунис
2:51:2–:–
2
0
0
2
3-7
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
и
г
и
г
1
Ромелу Лукаку
2
4
2
Криштиану Роналду
2
4
3
Денис Черышев
2
3
4
Диего Коста
2
3
5
Гарри Кейн
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Эден Азар
2
2
10
Лука Модрич
2
2
11
Майл Единак
2
2
12
Миши Батшуайи
1
1
13
Хуан Кинтеро
1
1
14
Ирвин Лосано
1
1
15
М'Байе Ньянг
1
1
16
Юйа Осако
1
1
17
Гжегож Крыховяк
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Дилан Бронн
2
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Серхио Агуэро
2
1
22
Юссуф Поульсен
2
1
23
Килиан Мбаппе
2
1
24
Дрис Мертенс
2
1
25
Вахби Хазри
2
1
26
Альфред Финнбогасон
2
1
27
Неймар
2
1
28
Александар Коларов
2
1
29
Александр Головин
2
1
30
Александр Митрович
2
1
31
Гранит Джака
2
1
32
Иван Ракитич
2
1
33
Кристиан Эриксен
2
1
34
Луис Суарес
2
1
35
Стивен Цубер
2
1
36
Хосе Мария Хименес
2
1
37
Шердан Шакири
2
1
38
Юрий Газинский
2
1
39
Синдзи Кагава
1
1
40
Андреас Гранквист
1
1
41
Мохамед Салах
1
1
42
Фержани Сасси
2
1
43
Антуан Гризманн
2
1
Танцы под дождем: Бельгия выходит в фавориты ЧМ-2018

Азар признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Бельгия — Тунис

Сборная Бельгии легко справилась с командой Туниса в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира. По два мяча забили Эден Азар и Ромелу Лукаку, еще один гол записал на свой счет Миши Батшауйи. За игрой своих подданных с трибуны внимательно наблюдал король Бельгии Филипп.

Чемпионат близится к экватору. Матч сборных Бельгии и Туниса на московском стадионе «Спартак» стал 29-м из 64-ти. О взятом рубеже автору этих строк зачем-то напомнил улыбчивый волонтер.

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— Это хорошо или плохо? – переспросил корреспондент «Газеты.Ru».

— Это данность, и от нее не уйти. Жаль, что праздник нас покинет и больше никогда не вернется, — в словах собеседника сквозила безнадежная тоска.

Матч в Тушине собрал аншлаг, чего не случалось на некоторых встречах в провинции. На фоне невразумительных пока традиционных грандов бельгийцы рассматриваются в качестве теневых фаворитов. У них классный состав и поставленная игра. Болельщики «Красных дьяволов» еще год назад предрекали своим любимцам как минимум место в финале.

Уверенно ставит на Бельгию даже такой матерый эксперт, как Дидье Дрогба.

Один из лучших форвардов недавнего прошлого категоричен: подопечные Роберто Мартинеса заберут титул, пусть пока о них и не говорят как о главных претендентах.

Но два кряду разгрома – это серьезная заявка. Даже Россия не может похвастать подобным.

Кажется, мало какая игра ЧМ-2018 до сих пор вызывала такой ажиотаж. Выходящих из метро караулили десятки, если не сотни поклонников футбола, отчаянно пытавшихся урвать лишний билетик. Соискатели не были удачливы в своих устремлениях. Но верили в чудо до самого конца.

В остальном атмосфера игры получилась на редкость дружелюбной. Здесь не было и намека на нечто подобное скандалу, вспыхнувшему накануне в Калининграде, где сражались Швейцария и Сербия (2:1). Этнические албанцы в составе швейцарцев провоцировали соперников и трибуны жестами, намекавшими на независимость Косово. Забивая голы, Гранит Джака и Джердан Шакири изображали руками орла – символ албанских националистов. В перепалку с ними пытался вступить автор сербского гола Александар Митрович. Впрочем, конфликт состоялся только на словах.

Главным же событием на «Спартаке» стал тропический ливень, внезапно обрушившийся в начале второго тайма. Стихия напугала болельщиков и немного подпортила газон. Наставник же бельгийцев Мартинес, судя по всему, даже не заметил замену солнца на тучу. Он был так увлечен игрой, что добровольно остался мокнуть у бровки вместо того, чтобы спрятаться под навес.

Игра давалась его футболистам с удивительной легкостью. Только недавно все исходились комплиментами в адрес хорватов — и теперь получили новый объект для восхищения.

Бельгийцы рвали тунисцев, как только хотели, и даже особо не напрягались. Сложилось ощущение: если было бы нужно, Эден Азар и компания забили бы хоть шесть, хоть восемь мячей. При этом их противников не отнести к мальчикам для битья. Тунис неплохо показал себя с англичанами, которым уступил из-за гола на последних секундах.

Однако против Бельгии у Туниса не задалось с самого начала. Уже в дебюте Азар четко реализовал пенальти. Затем штатный забивала «Красных дьяволов» Ромелу Лукаку фактически обеспечил своим партнерам три очка.

И пусть Тунис тут же сократил отставание усилиями уроженца Франции Дилана Бронна, это не сильно огорчило бельгийского короля Филиппа, прибывшего на «Спартак» поболеть за своих подданных.

Единственным местом арены, где тунисцы превзошли своих обидчиков, стали трибуны.

Смуглых парней в традиционных фесках (красных шапках с кисточками) съехалось в Москву намного больше, чем степенных жителей западноевропейского государства.

Они мощно «зажгли» на первых порах, но энтузиазм быстро сошел на нет. Просто превосходство сборной Бельгии образовалось сразу же и выглядело слишком очевидным. Наверное, это была одна из наименее конкурентных игр нынешнего ЧМ. Даже разгромленная Саудовская Аравия доставила хозяевам мундиаля больше проблем.

Российские зрители матча так и не определились, за кого же им болеть. Поэтому в какой-то момент затянули классическое: «Россия, Россия». Бельгийцы и тунисцы, показалось, обалдели от такой «наглости» и принялись недовольно свистеть. Сообща им удалось заглушить активизировавшихся россиян.

В концовке первого тайма Лукаку оформил дубль, а вскоре после возобновления матча решил не отставать от товарища Азар. Брали ворота Фарука Бен-Мустафы они почти в издевательской манере. Поклонники Бельгии в эти моменты буквально стонали от восхищения, тунисцы с досадой плюхались в свои кресла.

Что отличает бельгийцев от очень многих участников форума — добившись солидной разницы в счете, они не сбавили темп и не успокоились, а продолжили действовать в атаку. Обстучав каркас ворот, все же забили пятый мяч, что до сих пор удавалось только россиянам.

Миши Батшауйи замкнул прострел при удивительной расхлябанности тунисской обороны.

В добавленное время Вахби Хазри сделал итоговый счет чуть менее страшным для своих – 2:5. Тунис — очередной участник мундиаля, кому приходится прощаться с мечтами о выходе в плей-офф.

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