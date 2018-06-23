Танцы под дождем: Бельгия выходит в фавориты ЧМ-2018

Чемпионат близится к экватору. Матч сборных Бельгии и Туниса на московском стадионе «Спартак» стал 29-м из 64-ти. О взятом рубеже автору этих строк зачем-то напомнил улыбчивый волонтер.

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— Это хорошо или плохо? – переспросил корреспондент «Газеты.Ru».

— Это данность, и от нее не уйти. Жаль, что праздник нас покинет и больше никогда не вернется, — в словах собеседника сквозила безнадежная тоска.

Матч в Тушине собрал аншлаг, чего не случалось на некоторых встречах в провинции. На фоне невразумительных пока традиционных грандов бельгийцы рассматриваются в качестве теневых фаворитов. У них классный состав и поставленная игра. Болельщики «Красных дьяволов» еще год назад предрекали своим любимцам как минимум место в финале.

Уверенно ставит на Бельгию даже такой матерый эксперт, как Дидье Дрогба.

Один из лучших форвардов недавнего прошлого категоричен: подопечные Роберто Мартинеса заберут титул, пусть пока о них и не говорят как о главных претендентах.

Но два кряду разгрома – это серьезная заявка. Даже Россия не может похвастать подобным.

Кажется, мало какая игра ЧМ-2018 до сих пор вызывала такой ажиотаж. Выходящих из метро караулили десятки, если не сотни поклонников футбола, отчаянно пытавшихся урвать лишний билетик. Соискатели не были удачливы в своих устремлениях. Но верили в чудо до самого конца.

В остальном атмосфера игры получилась на редкость дружелюбной. Здесь не было и намека на нечто подобное скандалу, вспыхнувшему накануне в Калининграде, где сражались Швейцария и Сербия (2:1). Этнические албанцы в составе швейцарцев провоцировали соперников и трибуны жестами, намекавшими на независимость Косово. Забивая голы, Гранит Джака и Джердан Шакири изображали руками орла – символ албанских националистов. В перепалку с ними пытался вступить автор сербского гола Александар Митрович. Впрочем, конфликт состоялся только на словах.

Главным же событием на «Спартаке» стал тропический ливень, внезапно обрушившийся в начале второго тайма. Стихия напугала болельщиков и немного подпортила газон. Наставник же бельгийцев Мартинес, судя по всему, даже не заметил замену солнца на тучу. Он был так увлечен игрой, что добровольно остался мокнуть у бровки вместо того, чтобы спрятаться под навес.

Игра давалась его футболистам с удивительной легкостью. Только недавно все исходились комплиментами в адрес хорватов — и теперь получили новый объект для восхищения.

Бельгийцы рвали тунисцев, как только хотели, и даже особо не напрягались. Сложилось ощущение: если было бы нужно, Эден Азар и компания забили бы хоть шесть, хоть восемь мячей. При этом их противников не отнести к мальчикам для битья. Тунис неплохо показал себя с англичанами, которым уступил из-за гола на последних секундах.

Однако против Бельгии у Туниса не задалось с самого начала. Уже в дебюте Азар четко реализовал пенальти. Затем штатный забивала «Красных дьяволов» Ромелу Лукаку фактически обеспечил своим партнерам три очка.

И пусть Тунис тут же сократил отставание усилиями уроженца Франции Дилана Бронна, это не сильно огорчило бельгийского короля Филиппа, прибывшего на «Спартак» поболеть за своих подданных.

Единственным местом арены, где тунисцы превзошли своих обидчиков, стали трибуны.

Смуглых парней в традиционных фесках (красных шапках с кисточками) съехалось в Москву намного больше, чем степенных жителей западноевропейского государства.

Они мощно «зажгли» на первых порах, но энтузиазм быстро сошел на нет. Просто превосходство сборной Бельгии образовалось сразу же и выглядело слишком очевидным. Наверное, это была одна из наименее конкурентных игр нынешнего ЧМ. Даже разгромленная Саудовская Аравия доставила хозяевам мундиаля больше проблем.

Российские зрители матча так и не определились, за кого же им болеть. Поэтому в какой-то момент затянули классическое: «Россия, Россия». Бельгийцы и тунисцы, показалось, обалдели от такой «наглости» и принялись недовольно свистеть. Сообща им удалось заглушить активизировавшихся россиян.

В концовке первого тайма Лукаку оформил дубль, а вскоре после возобновления матча решил не отставать от товарища Азар. Брали ворота Фарука Бен-Мустафы они почти в издевательской манере. Поклонники Бельгии в эти моменты буквально стонали от восхищения, тунисцы с досадой плюхались в свои кресла.

Что отличает бельгийцев от очень многих участников форума — добившись солидной разницы в счете, они не сбавили темп и не успокоились, а продолжили действовать в атаку. Обстучав каркас ворот, все же забили пятый мяч, что до сих пор удавалось только россиянам.

Миши Батшауйи замкнул прострел при удивительной расхлябанности тунисской обороны.

В добавленное время Вахби Хазри сделал итоговый счет чуть менее страшным для своих – 2:5. Тунис — очередной участник мундиаля, кому приходится прощаться с мечтами о выходе в плей-офф.

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