Плей-офф или провал: решается судьба чемпионов мира. LIVE

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пошутил, что готов выступать за женскую команду и отправиться с ней на чемпионат мира.
«У Станислава Черчесова была шутка о том, что сборная взяла меня в аренду. Сейчас, как я слышал, и женская сборная хочет взять меня в аренду. Так что, девочки, готовьтесь, на чемпионат мира с вами поеду. Думаю, пройду отбор в команду. Я футболист таранного типа, протараню там всех», — заявил Дзюба.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что сотрудники брюссельской штаб-квартиры смотрят матчи чемпионата мира по футболу в России после работы в резиденции альянса. «Мы недавно переехали в новое здание штаб-квартиры альянса, где сейчас работают свыше 4 тыс. человек. Как оказалось, это отличное место, чтобы посмотреть хорошую игру. После рабочего дня наш персонал смотрит трансляцию чемпионата мира на широком экране», — заявил Столтенберг.
Сегодня в матчах группового этапа сойдутся Бельгия — Тунис, Южная Корея — Мексика и Германия — Швеция.
Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» продолжает следить за событиями чемпионата мира — 2018 в России. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция десятого игрового дня мирового первенства.