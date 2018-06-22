Лео, живи: как кумир ЦСКА спас имидж Месси

Бразилия — Коста-Рика — 2:0

Стартовав на чемпионате мира в России с бесславной ничьей против абсолютно беспомощных (как казалось) швейцарцев, бразильцы оставили от своего дебюта негативные, но при этом неоднозначные впечатления. С одной стороны, все понимали, что одним из главных претендентов на трофей негоже терять очки в первом же матче из-за собственной расслабленности, с другой — в глаза бросалось, что против «крестоносцев» пентакампеоны играли примерно на 10-15 процентов от максимальных возможностей, тогда как потенциал у команды феноменален.

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На этом фоне встреча с минимально проигравшей на старте Сербии Коста-Рикой виделась для подопечных Тите манной небесной — легкий разгром, и вот уже о Неймаре и компании вновь говорят только хорошее.

В реальности же события на стадионе «Санкт-Петербург» сложились несколько иначе — не реализовав пару отличных моментов, бразильцы под давлением не самый идеальной, но очень старательной обороны по схеме «в разрушении играют все» начали откровенно паниковать, что выливалось в глупые ошибки фаворитов в завершении.

Особенно ярко это проявлялось в игре Неймара — 222-миллионный вингер падал едва ли не в каждом эпизоде, когда рядом был кто-то из защитников, а у него самого находился мяч, в результате чего рефери вскоре попросту перестал обращать на это внимание.

Впрочем, на 78-й минуте, когда за выход пятикратных чемпионов мира из группы уже и правда стало страшно, лидер «ПСЖ», казалось, добился своего — убрав опекуна вблизи ворот Кейлора Наваса и почувствовав его руку на собственной футболке, Неймар с криком завалился на газон и услышал заветный свисток о пенальти. Однако радость бразильцев оказалось преждевременной: обратившись к помощи системы VAR, судья изменил свое решение, вероятно, возмутившись излишней картинностью падения нападающего.

И все-таки Бразилия каким-то чудом дожала уже уверовавших в ничью костариканцев: на первой добавленной минуте Роберто Фирмино мастерски выиграл «воздух» в чужой штрафной, сделав скидку на Габриеля Жезуса, а тот в свою очередь переправил снаряд на Коутиньо, и футболист «Барселоны» прокинул снаряд между ног Навасу. Для андердогов это взятие ворот стало настоящим шоком — несмотря на то что финальный свисток был дан лишь на 98-й минуте, подопечные Оскара Рамирес не сподобились не просто на хотя бы один момент у ворот Алисона Бекера, но еще и пропустили второй.

Отличился за мгновения до окончания встречи Неймар, затем в слезах рухнувший на газон, будучи не в силах сдерживать эмоции — позора бразильцы все-таки избежали.

Нигерия — Исландия — 2:0

Для Исландии и Нигерии первый тур сложился по-разному: если европейцы во многом сенсационно вырвали ничью в матче с Аргентиной Лионеля Месси, то африканцы без шансов уступили хорватам, показав себя одной из слабейших команд чемпионата. Учитывая события четверга (фиаско «альбиселесте» от «шашечных» со счетом 0:3, телепортировавшее чемпионов на край пропасти), исход поединка в Волгограде фактически решал судьбу подопечных Хорхе Сампаоли — виктория исландцев на 99 процентов отправляла бы южноамериканцев домой уже по итогам групповой стадии.

Однако нигерийцы во главе с Ахмедом Мусой, известным российским болельщикам по многолетним выступлениям за московский ЦСКА, были явно против преждевременного прощания Месси с его, вероятно, последним мундиалем — если в первом тайме была зафиксирована закономерная безголевая ничья, то уже после перерыва «суперорлы» попросту уничтожили своих визави, забив им всего дважды, лишь чудом (учитывая количество моментов) не добившись разгромной победы.

Главным героем встречи, как можно догадаться, стал именно Муса — на счету сверхскоростного форварда дубль, внезапно выведший коллектив на второе место в группе.

Стоит отметить, что в концовке поединка у Исландии появился реальный шанс на спасение: делать минимальной разницу был обязан лидер сборной Гилфи Тор Сигурдссон, отправившийся исполнять пенальти. Однако опытный полузащитник неожиданно ужасно исполнил удар с «точки» — мяч после его удара улетел куда-то в сторону верхних ярусов.

В итоге перед последним туром ситуация в группе просто фантастическая — уже обеспечившие себе плей-офф хорваты будут играть с исландцами, в активе которых лишь одно очко (но шансы на выход есть и у них, например, в случае ничьей в противоположной встрече и собственной победе), тогда как Нигерия и Аргентина сразятся за выход в 1/8 финала в очной битве.

Любопытно, что минимальной виктории Месси и компании может не хватить — слишком уж плохая разница забитых и пропущенных ныне у команды. Впрочем, памятуя о фиаско «альбиселесте» на старте ЧМ-2018, впору думать не о какой-то разгромной победе над нигерийцами, а хотя бы просто над достойным футболом — с этим у Аргентины сейчас, говорят, все очень плохо.

Сербия — Швейцария — 1:2

В заключительном матче пятницы, проходившем в Калининграде, встречались сербы и швейцарцы — и в случае победы подопечные Младена Крстаича гарантировали бы себе плей-офф. Чувствуя близость исторического достижения (из группы на ЧМ сборная не выбиралась никогда), Сербия вышла на встречу с максимально боевым настроем, с первых же минут вдавив принципиальных визави в штрафную, что уже вскоре материализовалось в гол — на пятой минуте счет был открыл Александром Митровичем, классно замкнувшим верховой пас Душана Тадича.

Подобный футбол продолжался в поединке вплоть до перерыва: сербы не оставляли ни шанса замкнутым в себе «крестоносцам», имея множество возможностей как минимум удвоить преимущество, но совершенно ими не пользовались.

Как оказалось, зря — на вторую половину вышла уже совсем не та Швейцария.

Трансформация команды Владимира Петковича и правда получилась фантастической — если три первых тайма на турнире сборная была, говоря простым языком, «ни о чем», то на решающие для себя 45 минут сумела собраться с силами, чем буквально шокировала соперников. Уже скоро на табло горел равный счет (отличился из-за пределов штрафной Гранит Джака), и сербы, понимая, что в целом их устроит и ничья, были вынуждены осесть в обороне, надеясь на везение и проблемы швейцарцев в реализации.

В итоге решил все эпизод, случившийся уже на 90-й минуте — лидер «крестоносцев» Шердан Шакири идеально убежал в контратаку и переиграл в ближнем бою Владимира Стойковича, принеся тем самым своей команде волевую победу и фактически гарантировав ей плей-офф (в заключительном туре швейцарцам нужно будет просто не проиграть Коста-Рике). Что касается сербов, то их откровенно жалко — находясь в шаге от исторического попадания в 1/8 финала, коллектив поставил себя в незавидное положение, ведь теперь для осуществления мечты команде нужно обыгрывать Бразилию.

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