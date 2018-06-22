Лео, живи: как кумир ЦСКА спас имидж Месси

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.33 X–5 П2–9.8
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.5 X–3.65 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.48 X–4.6 П2–7.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.4 X–3.2 П2–2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–3.4 П2–2.5
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–5.9 X–4.4 П2–1.52
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–2.95 X–3.4 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.75 X–4.15 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.62 X–3.7 П2–6
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4 X–3.25 П2–2
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Лука Модрич
2
2
10
Майл Единак
2
2
11
Хуан Кинтеро
1
1
12
Ирвин Лосано
1
1
13
М'Байе Ньянг
1
1
14
Дрис Мертенс
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Анте Ребич
2
1
19
Серхио Агуэро
2
1
20
Юссуф Поульсен
2
1
21
Килиан Мбаппе
2
1
22
Альфред Финнбогасон
2
1
23
Неймар
2
1
24
Александар Коларов
2
1
25
Александр Головин
2
1
26
Александр Митрович
2
1
27
Гранит Джака
2
1
28
Иван Ракитич
2
1
29
Кристиан Эриксен
2
1
30
Луис Суарес
2
1
31
Стивен Цубер
2
1
32
Хосе Мария Хименес
2
1
33
Шердан Шакири
2
1
34
Юрий Газинский
2
1
35
Синдзи Кагава
1
1
36
Андреас Гранквист
1
1
37
Мохамед Салах
1
1
38
Фержани Сасси
1
1
39
Антуан Гризманн
2
1
Лео, живи: как кумир ЦСКА спас имидж Месси

Шакири стал лучшим игроком матча Сербия – Швейцария

Вымученная виктория Бразилии, помощь Лео Месси от Ахмеда Мусы и чудесное возвращение Швейцарии на фоне трагедии сербов — «Газета.Ru» представляет обзор очередного игрового дня чемпионата мира по футболу в России.

Бразилия — Коста-Рика — 2:0

Стартовав на чемпионате мира в России с бесславной ничьей против абсолютно беспомощных (как казалось) швейцарцев, бразильцы оставили от своего дебюта негативные, но при этом неоднозначные впечатления. С одной стороны, все понимали, что одним из главных претендентов на трофей негоже терять очки в первом же матче из-за собственной расслабленности, с другой — в глаза бросалось, что против «крестоносцев» пентакампеоны играли примерно на 10-15 процентов от максимальных возможностей, тогда как потенциал у команды феноменален.

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На этом фоне встреча с минимально проигравшей на старте Сербии Коста-Рикой виделась для подопечных Тите манной небесной — легкий разгром, и вот уже о Неймаре и компании вновь говорят только хорошее.

В реальности же события на стадионе «Санкт-Петербург» сложились несколько иначе — не реализовав пару отличных моментов, бразильцы под давлением не самый идеальной, но очень старательной обороны по схеме «в разрушении играют все» начали откровенно паниковать, что выливалось в глупые ошибки фаворитов в завершении.

Особенно ярко это проявлялось в игре Неймара — 222-миллионный вингер падал едва ли не в каждом эпизоде, когда рядом был кто-то из защитников, а у него самого находился мяч, в результате чего рефери вскоре попросту перестал обращать на это внимание.

Впрочем, на 78-й минуте, когда за выход пятикратных чемпионов мира из группы уже и правда стало страшно, лидер «ПСЖ», казалось, добился своего — убрав опекуна вблизи ворот Кейлора Наваса и почувствовав его руку на собственной футболке, Неймар с криком завалился на газон и услышал заветный свисток о пенальти. Однако радость бразильцев оказалось преждевременной: обратившись к помощи системы VAR, судья изменил свое решение, вероятно, возмутившись излишней картинностью падения нападающего.

И все-таки Бразилия каким-то чудом дожала уже уверовавших в ничью костариканцев: на первой добавленной минуте Роберто Фирмино мастерски выиграл «воздух» в чужой штрафной, сделав скидку на Габриеля Жезуса, а тот в свою очередь переправил снаряд на Коутиньо, и футболист «Барселоны» прокинул снаряд между ног Навасу. Для андердогов это взятие ворот стало настоящим шоком — несмотря на то что финальный свисток был дан лишь на 98-й минуте, подопечные Оскара Рамирес не сподобились не просто на хотя бы один момент у ворот Алисона Бекера, но еще и пропустили второй.

Отличился за мгновения до окончания встречи Неймар, затем в слезах рухнувший на газон, будучи не в силах сдерживать эмоции — позора бразильцы все-таки избежали.

Нигерия — Исландия — 2:0

Для Исландии и Нигерии первый тур сложился по-разному: если европейцы во многом сенсационно вырвали ничью в матче с Аргентиной Лионеля Месси, то африканцы без шансов уступили хорватам, показав себя одной из слабейших команд чемпионата. Учитывая события четверга (фиаско «альбиселесте» от «шашечных» со счетом 0:3, телепортировавшее чемпионов на край пропасти), исход поединка в Волгограде фактически решал судьбу подопечных Хорхе Сампаоли — виктория исландцев на 99 процентов отправляла бы южноамериканцев домой уже по итогам групповой стадии.

Однако нигерийцы во главе с Ахмедом Мусой, известным российским болельщикам по многолетним выступлениям за московский ЦСКА, были явно против преждевременного прощания Месси с его, вероятно, последним мундиалем — если в первом тайме была зафиксирована закономерная безголевая ничья, то уже после перерыва «суперорлы» попросту уничтожили своих визави, забив им всего дважды, лишь чудом (учитывая количество моментов) не добившись разгромной победы.

Главным героем встречи, как можно догадаться, стал именно Муса — на счету сверхскоростного форварда дубль, внезапно выведший коллектив на второе место в группе.

Стоит отметить, что в концовке поединка у Исландии появился реальный шанс на спасение: делать минимальной разницу был обязан лидер сборной Гилфи Тор Сигурдссон, отправившийся исполнять пенальти. Однако опытный полузащитник неожиданно ужасно исполнил удар с «точки» — мяч после его удара улетел куда-то в сторону верхних ярусов.

В итоге перед последним туром ситуация в группе просто фантастическая — уже обеспечившие себе плей-офф хорваты будут играть с исландцами, в активе которых лишь одно очко (но шансы на выход есть и у них, например, в случае ничьей в противоположной встрече и собственной победе), тогда как Нигерия и Аргентина сразятся за выход в 1/8 финала в очной битве.

Любопытно, что минимальной виктории Месси и компании может не хватить — слишком уж плохая разница забитых и пропущенных ныне у команды. Впрочем, памятуя о фиаско «альбиселесте» на старте ЧМ-2018, впору думать не о какой-то разгромной победе над нигерийцами, а хотя бы просто над достойным футболом — с этим у Аргентины сейчас, говорят, все очень плохо.

Сербия — Швейцария — 1:2

В заключительном матче пятницы, проходившем в Калининграде, встречались сербы и швейцарцы — и в случае победы подопечные Младена Крстаича гарантировали бы себе плей-офф. Чувствуя близость исторического достижения (из группы на ЧМ сборная не выбиралась никогда), Сербия вышла на встречу с максимально боевым настроем, с первых же минут вдавив принципиальных визави в штрафную, что уже вскоре материализовалось в гол — на пятой минуте счет был открыл Александром Митровичем, классно замкнувшим верховой пас Душана Тадича.

Подобный футбол продолжался в поединке вплоть до перерыва: сербы не оставляли ни шанса замкнутым в себе «крестоносцам», имея множество возможностей как минимум удвоить преимущество, но совершенно ими не пользовались.

Как оказалось, зря — на вторую половину вышла уже совсем не та Швейцария.

Трансформация команды Владимира Петковича и правда получилась фантастической — если три первых тайма на турнире сборная была, говоря простым языком, «ни о чем», то на решающие для себя 45 минут сумела собраться с силами, чем буквально шокировала соперников. Уже скоро на табло горел равный счет (отличился из-за пределов штрафной Гранит Джака), и сербы, понимая, что в целом их устроит и ничья, были вынуждены осесть в обороне, надеясь на везение и проблемы швейцарцев в реализации.

В итоге решил все эпизод, случившийся уже на 90-й минуте — лидер «крестоносцев» Шердан Шакири идеально убежал в контратаку и переиграл в ближнем бою Владимира Стойковича, принеся тем самым своей команде волевую победу и фактически гарантировав ей плей-офф (в заключительном туре швейцарцам нужно будет просто не проиграть Коста-Рике). Что касается сербов, то их откровенно жалко — находясь в шаге от исторического попадания в 1/8 финала, коллектив поставил себя в незавидное положение, ведь теперь для осуществления мечты команде нужно обыгрывать Бразилию.

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