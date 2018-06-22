«Где тесты?»: британцы ищут в победах России допинг

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
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8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.2 X–6 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.8
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.1 П2–2.95
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.3 X–5.3 П2–10.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.7 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.43 X–4.75 П2–8.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.5 X–3.2 П2–2.2
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.35 П2–2.2
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.65 X–3.1 П2–2.85
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.55 X–3.4 П2–2.7
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.5 X–4.3 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–2.9 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:–3:02:0
2
2
0
0
5-0
6
2
ИсландияИсландия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
АргентинаАргентина
0:31:1
–:–
2
0
1
1
1-4
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Лука Модрич
2
2
8
Майл Единак
2
2
9
Хуан Кинтеро
1
1
10
Ирвин Лосано
1
1
11
М'Байе Ньянг
1
1
12
Дрис Мертенс
1
1
13
Юйа Осако
1
1
14
Альфред Финнбогасон
1
1
15
Александар Коларов
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Стивен Цубер
1
1
18
Филиппе Коутиньо
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Серхио Агуэро
2
1
22
Юссуф Поульсен
2
1
23
Килиан Мбаппе
2
1
24
Александр Головин
2
1
25
Иван Ракитич
2
1
26
Кристиан Эриксен
2
1
27
Луис Суарес
2
1
28
Хосе Мария Хименес
2
1
29
Юрий Газинский
2
1
30
Синдзи Кагава
1
1
31
Андреас Гранквист
1
1
32
Мохамед Салах
1
1
33
Фержани Сасси
1
1
34
Антуан Гризманн
2
1
«Где тесты?»: британцы ищут в победах России допинг

Как аргентинца лишили права посещать матчи ЧМ из-за россиянки

Аргентинского болельщика наказали за оскорбление россиянки отстранением от матчей чемпионата мира — 2018, итальянцы пожаловались на недостаток пива в Москве, а британцы потребовали ФИФА выдать информацию о допинг-тестах российских футболистов после блестящего старта команды на мундиале — «Газета.Ru» рассказывает, что пишут о ЧМ-2018 за рубежом.

В триумфе России ищут допинг

Чемпионат мира на данный момент является источником национальной гордости для миллионов россиян. Отечественная сборная выдала лучший старт на чемпионатах мира среди стран-хозяек мундиаля, забив восемь мячей (лучший результат турнира прямо сейчас) и пропустив всего один.

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Ранее такое блестящее начало удавалось только команде Италии аж в 1934 году: тогда «скуадра адзурра» тоже одержала две победы и отправила в ворота соперников восемь мячей — правда, сама пропустила два, а значит, все же уступает подопечным Станислава Черчесова.

На этот факт даже обратил внимание в своем твиттере бывший футболист сборной Англии, а ныне — телевизионный эксперт Гарри Линекер.

Такие успехи россиян отметили и в британском издании The Telegraph, правда, довольно своеобразно: журналисты отправили запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу допинг-проб отечественных игроков. Федерация отказала англичанам в получении такой информации, и

газета выпустила статью под заголовком «ФИФА отказывается раскрывать количество допинг-тестов, сданных россиянами после великолепного старта на чемпионате мира».

В материале была приведена статистика по расстоянию, которое преодолели игроки различных сборных за 90 минут (правда, не указано, какого матча). На первых трех строчках оказались Александр Головин, Александр Самедов и Юрий Газинский, пробежавшие по 11 с лишним километров, что не является какими-то сверхъестественными показателями для футбола.

Примерно столько же пробежали Тони Кроос и Кристиан Эриксен, однако в случае со сборными Германии и Дании это, видимо, считается нормой.

«ФИФА также отказалась раскрывать, сдавали ли российские футболисты какие-либо допинг-тесты, кроме послематчевых, несмотря на запрос одного из самых высокопоставленных представителей антидопинговых организаций мира — главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который заявил, что Россия должна проходить жесткие проверки, чтобы публика могла убедиться в честности проведения мундиаля, — подчеркивается в статье.

— Тайгарт — человек, который вывел на чистую воду Лэнса Армстронга, подчеркнул: «Экстраординарное выступление требует дополнительных допинг-тестов».

В ФИФА ответили: «Пожалуйста, поймите, мы не можем комментировать допинг-тестирование во время соревнований».

Справедливости ради, ближе к концу статьи The Telegraph отмечает, что могут быть и другие причины великолепного выступления россиян, помимо допинга.

«Есть множество других объяснений, почему игроки пробегают так много и так быстро. Например, тот факт, что они выступают дома и адреналин выбрасывается в большем количестве, чем у других. Страна ждет, что футболисты отдадут себя полностью, а они в ответ стараются компенсировать старанием недостаток технического мастерства», — предположили британские журналисты.

Латиноамериканцы борются за честь россиянок

Пока англичане разбираются с допингом, в Латинской Америке заняты более пикантными вещами: в Бразилии и Аргентине применяют санкции к фанатам, которые позволили себе непристойные шутки в отношении россиянок.

Так, два болельщика пентакампеонов Фелипе Уилсон (сотрудник авиакомпании) и Эдуарду Нуниша (лейтенант полиции) засняли на видео, как они кричат на португальском в адрес местной девушки фразу «Русские розовые вагины»,

а потом заставляют ее саму выговаривать эти слова.

Согласно информации UOL, Уилсон уже был уволен с работы, а что ждет его товарища-полицейского, пока неизвестно, хотя его тоже обещали наказать.

Такая же история произошла с аргентинским болельщиком Фернандо Пенови, который попросил не владеющую испанским языком россиянку произнести несколько неприличных фраз. Поклонник «альбиселесте» на свою голову выложил видео в соцсети, и вскоре о его шалости узнала вся страна.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич осудила непристойное поведение в своем твиттере.

«Сексизм и недостаток уважения. Российские власти отреагировали на нашу просьбу, и Фернандо Пенови — аргентинец, который использовал юную русскую девушку для того, чтобы говорить похабные вещи, — не сможет посещать стадионы чемпионата мира», — написала функционер.

Итальянцам не хватает пива

Журналисты известного итальянского издания La Gazzetta dello Sport забили тревогу из-за того, что возле московских «Лужников» и «Открытия Арены» (которая на время чемпионата мира называется просто «Спартак») кончается алкоголь.

«Запасы пива в истощении: оно снимает нервозность» — глубокомысленно отметили акулы пера в заголовке материала.

«Алкоголь течет рекой — фанаты (неважно, какой национальности) скупают его в больших масштабах. Организаторы чемпионата мира рискуют не удовлетворить запросы многих болельщиков. Кажется, что на стадионах и в близлежащих барах предпочитают пить только и исключительно пиво», — пишет La Gazzetta dello Sport.

«Пиво у нас закончилось, никто не берет ничего другого», — повторяют бессильные официанты», — подметили любознательные итальянцы.

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