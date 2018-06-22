«Где тесты?»: британцы ищут в победах России допинг

В триумфе России ищут допинг

Чемпионат мира на данный момент является источником национальной гордости для миллионов россиян. Отечественная сборная выдала лучший старт на чемпионатах мира среди стран-хозяек мундиаля, забив восемь мячей (лучший результат турнира прямо сейчас) и пропустив всего один.

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Ранее такое блестящее начало удавалось только команде Италии аж в 1934 году: тогда «скуадра адзурра» тоже одержала две победы и отправила в ворота соперников восемь мячей — правда, сама пропустила два, а значит, все же уступает подопечным Станислава Черчесова.

На этот факт даже обратил внимание в своем твиттере бывший футболист сборной Англии, а ныне — телевизионный эксперт Гарри Линекер.

Такие успехи россиян отметили и в британском издании The Telegraph, правда, довольно своеобразно: журналисты отправили запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу допинг-проб отечественных игроков. Федерация отказала англичанам в получении такой информации, и

газета выпустила статью под заголовком «ФИФА отказывается раскрывать количество допинг-тестов, сданных россиянами после великолепного старта на чемпионате мира».

В материале была приведена статистика по расстоянию, которое преодолели игроки различных сборных за 90 минут (правда, не указано, какого матча). На первых трех строчках оказались Александр Головин, Александр Самедов и Юрий Газинский, пробежавшие по 11 с лишним километров, что не является какими-то сверхъестественными показателями для футбола.

Sexista e irrespetuoso. Despuйs de que las autoridades rusas dieran lugar a nuestro pedido, Fernando Penovi, el argentino que usу a una joven rusa para decir obscenidades, no podrб ingresar a los estadios. Se suma a los 3000 que quedaron fuera del #MundialRusia2018. pic.twitter.com/CTTgZ0RDSR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 21 de junio de 2018

Примерно столько же пробежали Тони Кроос и Кристиан Эриксен, однако в случае со сборными Германии и Дании это, видимо, считается нормой.

«ФИФА также отказалась раскрывать, сдавали ли российские футболисты какие-либо допинг-тесты, кроме послематчевых, несмотря на запрос одного из самых высокопоставленных представителей антидопинговых организаций мира — главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который заявил, что Россия должна проходить жесткие проверки, чтобы публика могла убедиться в честности проведения мундиаля, — подчеркивается в статье.

— Тайгарт — человек, который вывел на чистую воду Лэнса Армстронга, подчеркнул: «Экстраординарное выступление требует дополнительных допинг-тестов».

В ФИФА ответили: «Пожалуйста, поймите, мы не можем комментировать допинг-тестирование во время соревнований».

Справедливости ради, ближе к концу статьи The Telegraph отмечает, что могут быть и другие причины великолепного выступления россиян, помимо допинга.

«Есть множество других объяснений, почему игроки пробегают так много и так быстро. Например, тот факт, что они выступают дома и адреналин выбрасывается в большем количестве, чем у других. Страна ждет, что футболисты отдадут себя полностью, а они в ответ стараются компенсировать старанием недостаток технического мастерства», — предположили британские журналисты.

Латиноамериканцы борются за честь россиянок

Пока англичане разбираются с допингом, в Латинской Америке заняты более пикантными вещами: в Бразилии и Аргентине применяют санкции к фанатам, которые позволили себе непристойные шутки в отношении россиянок.

Так, два болельщика пентакампеонов Фелипе Уилсон (сотрудник авиакомпании) и Эдуарду Нуниша (лейтенант полиции) засняли на видео, как они кричат на португальском в адрес местной девушки фразу «Русские розовые вагины»,

а потом заставляют ее саму выговаривать эти слова.

Согласно информации UOL, Уилсон уже был уволен с работы, а что ждет его товарища-полицейского, пока неизвестно, хотя его тоже обещали наказать.

Такая же история произошла с аргентинским болельщиком Фернандо Пенови, который попросил не владеющую испанским языком россиянку произнести несколько неприличных фраз. Поклонник «альбиселесте» на свою голову выложил видео в соцсети, и вскоре о его шалости узнала вся страна.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич осудила непристойное поведение в своем твиттере.

«Сексизм и недостаток уважения. Российские власти отреагировали на нашу просьбу, и Фернандо Пенови — аргентинец, который использовал юную русскую девушку для того, чтобы говорить похабные вещи, — не сможет посещать стадионы чемпионата мира», — написала функционер.

Sexista e irrespetuoso. Despuйs de que las autoridades rusas dieran lugar a nuestro pedido, Fernando Penovi, el argentino que usу a una joven rusa para decir obscenidades, no podrб ingresar a los estadios. Se suma a los 3000 que quedaron fuera del #MundialRusia2018. pic.twitter.com/CTTgZ0RDSR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 21 de junio de 2018

Итальянцам не хватает пива

Журналисты известного итальянского издания La Gazzetta dello Sport забили тревогу из-за того, что возле московских «Лужников» и «Открытия Арены» (которая на время чемпионата мира называется просто «Спартак») кончается алкоголь.

«Запасы пива в истощении: оно снимает нервозность» — глубокомысленно отметили акулы пера в заголовке материала.

«Алкоголь течет рекой — фанаты (неважно, какой национальности) скупают его в больших масштабах. Организаторы чемпионата мира рискуют не удовлетворить запросы многих болельщиков. Кажется, что на стадионах и в близлежащих барах предпочитают пить только и исключительно пиво», — пишет La Gazzetta dello Sport.

«Пиво у нас закончилось, никто не берет ничего другого», — повторяют бессильные официанты», — подметили любознательные итальянцы.

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