Карнавал футбола: Бразилия идет на выход

Бразилия — Коста-Рика (Санкт-Петербург, 15.00 мск)

Очередной игровой день чемпионата мира по футболу начнется в Санкт-Петербурге. На газон одноименного стадиона выйдут сборные Бразилии и Коста-Рики.

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Для самой титулованной команды планеты мундиаль начался сложно. В первом туре чемпионата мира бразильцы встречались с национальной командой Швейцарии. Фавориты поединка ожидаемо повели после блистательного гола нападающего «Барселоны» Филиппе Коутиньо, однако усилиями Стивена Цубера европейская команда сумела сравнять счет и больше не позволила себе пропустить.

Для пентакампеонов, которые привыкли к победам на чемпионате мира, такое начало очередного похода за золотом стало шоком.

Сборная Коста-Рики вполне ожидаемо в первом туре проиграла Сербии. Европейский коллектив испытывал определенные трудности в первом тайме, однако после того, как открыл счет, грамотно отошел в оборону и не позволил сопернику создать хоть что-то в атаке.

Этот момент был показательным. Костариканцы — та команда, которая блестяще играет без мяча и может наказать соперника в контратаке. Но в позиционном наступлении у сборной из Центральной Америки зачастую возникают проблемы.

В матче с Бразилией, который начнется в 15.00 по московскому времени, Коста-Рике будет важно как можно дольше не пропускать.

Пентакампеоны постараются реабилитироваться в глазах болельщиков за обидную ничью в первом туре и наверняка будут с первых минут атаковать. Здесь и кроется шанс Коста-Рики, которая может получить возможность поймать чрезмерно увлеченного нападением соперника.

Поражение лишит центральноамериканскую команду шансов на выход в плей-офф. Но и Бразилию неудача может поставить в неудобное положение, подобное тому, в которое попала Аргентина после своего проигрыша Хорватии.

Дополнительные переживания у болельщиков сборной Бразилии вызывают некоторые проблемы со здоровьем Неймара, но, похоже, он от них уже избавился, так что пентакампеоны должны предстать в своем сильнейшем составе.

Нигерия — Исландия (Волгоград, 18.00)

Сборная Исландии в матче группы D встретится с командой Нигерии. Островитяне произвели настоящий фурор в первом туре, сыграв с Аргентиной вничью со счетом 1:1.

Теперь вице-чемпионы мира после поражения от «викингов» оказались в очень непростой ситуации, а исландцы получили реальный шанс на выход в плей-офф.

Прижата к стенке и сборная Нигерия. В первом туре африканская команда безвольно уступила Хорватии со счетом 0:2.

Для того, чтобы бороться за место в 1/8 финала, побеждать нужно обеим командам, поэтому встреча, которая пройдет в Волгограде, обещает стать очень интересной.

Первый матч показал, что «суперорлы» имеют несколько разрозненный коллектив, а вот исландцы выглядят как единое целое. Чего только стоит игра их вратаря Ханнеса Халлдорссона.

Аргентинцы нанесли восемь ударов в створ островитян, но забить смогли лишь однажды. Более того, Халлдорссон отбил пенальти после удара самого Лионеля Месси.

Футболист, которого многие издания признали лучшим вратарем первого тура чемпионата мира, выступает за скромный датский клуб «Раннерс», причем зарабатывает на жизнь он не только игрой в мяч.

Халлдорссон является режиссером нескольких короткометражных фильмов и видеоклипов, в том числе и на песню Греты Салоуме и Йоунси «Never forget», представлявшую Исландию на Евровидении-2012.

Сербия — Швейцария (Калининград, 21.00)

Для Сербии это будет матч года — в таком ключе, по крайней мере, выражались все без исключения игроки и тренеры сборной после победы над Коста-Рикой в первом матче (1:0). Подопечные Младена Крстаича не питают иллюзий по поводу успешного результата в игре третьего тура с бразильцами, поэтому намерены побеждать более сопоставимых по классу швейцарцев.

В самой Сербии признают, что в ряде позиций соперники их превосходят. Тем не менее готовятся навязать яростное сопротивление.

«Считаю Швейцарию очень хорошей командой, — говорил после встречи с костариканцами защитник Душко Тошич. — Нам будет сложно, однако ничего невозможного нет. Мы, сербы, всегда стремимся к победе».

В отличие от соседей-хорватов, изгнавших Николу Калинича за отказ выходить на замену в матче с нигерийцами, в сербском коллективе сохраняется позитивная атмосфера. Игроки объединены общей идеей, а мотивации на первом за восемь лет ЧМ у них хоть отбавляй. Текущий мундиаль, скорее всего, станет последним для глыб команды Александара Коларова и Бранислава Ивановича. Нынешний и бывший капитаны, понятно, мечтают продвинуться в России-2018 как можно дальше.

Дополнительную интригу схватке придает тот факт, что сборной Швейцарии руководит специалист сербского происхождения Владимир Петкович. Он имеет гражданство обеих стран, но никогда не работал в Сербии.

«Сербы сейчас на ходу и хорошо играют, — подчеркнул наставник. — В пятницу они выставят качественный состав, и мы увидим результат подготовки соперника. Пока мы с командой не настолько детально анализировали игру сербов, хотя некоторые моменты в их игре нами отмечены».

Главный тренер Сербии Крстаич выразил уверенность в том, что симпатии российских болельщиков окажутся на стороне его команды. Ранее по интернету гуляло видео, на котором сербские футболисты болеют за Россию в матче с Египтом.

«Мы свою игру и свой стиль менять не будем, — констатировал Крстаич. — Могу вам гарантировать, что мои игроки будут действовать на высоком уровне, они готовы достаточно агрессивно выступать и доминировать, но мы будем играть честно».

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