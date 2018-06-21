ЧМ-2018. Нижний Новгород встречает Месси. LIVE

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро не удивится, если Иран обыграет Португалию на групповом этапе чемпионата мира по футболу в России.

«Я уверен, что для Португалии это будет очень сложный матч. Всем надо зарабатывать очки, в этом и величие чемпионата мира. Это будет турнир, на котором будет забито много мячей. Легких матчей здесь не будет», — заявил Йерро.