ЧМ-2018. Нижний Новгород встречает Месси. LIVE

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- 168477 просмотров Онлайн-трансляция шестого игрового дня чемпионата мира — 2018
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт вывихнул плечо во время пробежки.
Инцидент произошел на базе в Репине под Санкт-Петербургом.
Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро не удивится, если Иран обыграет Португалию на групповом этапе чемпионата мира по футболу в России.
«Я уверен, что для Португалии это будет очень сложный матч. Всем надо зарабатывать очки, в этом и величие чемпионата мира. Это будет турнир, на котором будет забито много мячей. Легких матчей здесь не будет», — заявил Йерро.
Сегодня состоятся три матча второго тура группового этапа мундиаля.
В 15:00 Австралия сыграет с Данией в Саранске, после них французы сразятся с перуанцами в Екатеринбурге, а уже в 21:00 Лионель Месси выйдет на стадион в «Нижнем Новгороде», где ему будут противостоять хорваты.
Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» продолжает следить за событиями чемпионата мира — 2018 в России. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция восьмого игрового дня мирового первенства.