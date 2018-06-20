Умер борец WWE Биг Ван Вейдер

Звезда лиги рестлинга WWE Биг Ван Вейдер (настоящее имя Леон Аллен Уайт), который сделал себе имя на ринге, а затем в фильмах и телешоу, таких как «Парень познает мир» (Boy Meets World), умер в возрасте 63 лет в США, об этом написал его сын в твиттере.

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«Около месяца назад у моего отца была диагностирована тяжелая форма пневмонии. Он чрезвычайно тяжело боролся с недугом. К сожалению, в понедельник ночью его сердце остановилось», — указал Джесс Уайт в среду 20 июня.

Вейдеру была диагностирована сердечная недостаточность в 2016 году и тогда врачи сказали, что жить ему осталось два года. При этом в апреле нынешнего года спортсмен вроде бы начал приходить в себя после операции на сердце, передает Fox News.

«Мне скорбно слышать о смерти Леона «Бычка» ака Биг Ван Вейдера! Я молюсь сейчас о его семье. Сожалею о вашей потере», — написал в твиттере рестлер Брайан «Дорожный пес» Джеймс.

Лига WWE также выразила соболезнования в связи с кончиной спортсмена.

«Вейдер провел незабываемые бои с такими соперниками, как Стинг и Рон Симмонс, став доминирующим трехкратным чемпионом WCW. В 1996 году Вейдер присоединился к лиге WWE, где он сражался против суперзвезд, таких как Шон Майклз и Гробовщик. WWE выражает свои соболезнования семье, друзьям и поклонникам Уайта», — указывается в некрологе промоушена.

Леон Уайт начинал спортивную карьеру как игрок в американский футбол. Однако в середине 80-х годов он покинул Национальную футбольную лигу (NFL) из-за травм.

Первым контрактом Уайта в рестлинге был договор с All Japan Pro Wrestling, но после рассмотрения контракта, был переведен в New Japan Pro Wrestling в 1987 году. Здесь он впервые стал выходить на ринг с маской (эта маска закрывала верхнюю половину головы и лица). Его гиммик был построен на одноименном воине из японского фольклора.

После матча с Рики Тёсю он был вызван на бой с Иноки, который Вейдер проиграл. Позже Уайт потребовал реванша и выиграл второй матч с Иноки. Это событие привело к беспорядкам, в результате которых была закрыта арена New Japan Pro Wrestling — Sumo Hall. В 1989 году арена вновь открылась, и NJPW вернулись туда 22 февраля.

После победы в финальном матче турнира на восемь человек против Синъя Хасимото, Вейдер был объявлен новым чемпионом IWGP в тяжелом весе. 25 мая, спустя месяц после победы в матче за чемпионство, Вейдер проиграл свой титул «мастеру суплексов», чеченскому рестлеру Салману Хасимикову. Последний потерял чемпионство в матче с давним врагом Леона, Рики Тёсю. 10 августа Вейдер реализовал свой шанс на чемпионство, победив Тёсю и став двукратным чемпионом IWGP в тяжелом весе.

В игре Fatal Fury персонаж Raiden, также известный как «Большой медведь» (англ. Big Bear), сделан по образу Вейдера в Японии. Alexander the Grater из игры Saturday Night Slam Masters одевал в игре маску, очень похожую на маску Вейдера, которую тот носил в ранних 90-х.

Вейдер был доступен как загружаемый контент (DLC) для игры WWE Smackdown vs. RAW 2009 и как разблокируемый персонаж в игре WWE '12. За него можно было также поиграть в WWE '13, а вот уже в следующей игре серии — WWE 2K14 — Вейдер как игровой персонаж отсутствует.

Сын Леона, Джесс Уайт, родился в 1986 году. Уайт-старший начал тренировать Джесса в июле 2009 года, чтобы тот стал профессиональным рестлером в Японии. Поначалу Джесс мог стать футболистом и попасть в Национальную футбольную лигу, но получил травму. В апреле 2011 Джесс заключил контракт с WWE.

Жена Уайта ушла от него в 2007 году после продолжительных запоев Леона. После этого, Уайт бросил пить. Позже перенес операцию на колене. Также Леон пережил кому, которая продолжалась 33 дня, за это время он потерял 51 килограмм.

В апреле нынешнего года скончался итало-американский профессиональный рестлер Бруно Саммартино, который известен, как самый долговременный чемпион в истории WWE. Спортсмен умер в возрасте 82 года, причина смерти не установлена.

Саммартино также был известен самым длительным обладанием титула WWWF Championship в истории рестлинга. В 2013 году он был введен в Зал Славы WWE вместе с американским бодибилдером и актером Арнольдом Шверценеггером.