Теперь официально: Суарес отправил Россию в плей-офф

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–2 X–3.35 П2–3.95
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.6 X–4 П2–5.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.17 X–6.8 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.15 П2–2.9
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6 X–3.8 П2–1.6
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.37 X–4.85 П2–8.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.5 X–3.2 П2–2.2
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.5 X–3.05 П2–3.1
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.8 X–3.6 П2–1.75
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–4 П2–1.6
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Гжегож Крыховяк
1
1
15
Серхио Агуэро
1
1
16
Стивен Цубер
1
1
17
Филиппе Коутиньо
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Юссуф Поульсен
1
1
20
Александр Головин
2
1
21
Луис Суарес
2
1
22
Хосе Мария Хименес
2
1
23
Юрий Газинский
2
1
24
Антуан Гризманн
1
1
25
Синдзи Кагава
1
1
26
Андреас Гранквист
1
1
27
Лука Модрич
1
1
28
Майл Единак
1
1
29
Мохамед Салах
1
1
30
Фержани Сасси
1
1
Теперь официально: Суарес отправил Россию в плей-офф

Сборная Уругвая победила Саудовскую Аравию и вышла в плей-офф ЧМ-2018‍

Сборная России официально вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Коллектив Станислава Черчесова досрочно оказался в следующем раунде, после того как национальная команда Уругвая обыграла Саудовскую Аравию. «Газета.Ru» рассказывает о матче, который оформил исторический успех главной команды страны.

Народные гуляния по всей стране, радость игроков и взорвавшиеся соцсети — вчера россияне отмечали не исторический выход в плей-офф, а всего лишь победу над сборной Египта.

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Да, все понимали, что хозяева мундиаля на 99 процентов обеспечили себе участие в 1/8 финала. Однако официально это событие должно было произойти сегодня — в Ростове-на-Дону встречались национальные команды Саудовской Аравии и Уругвая.

Для того, чтобы Россия обеспечила себе путевку в плей-офф, южноамериканская сборная должна была не проиграть.

Учитывая огромную разницу в классе, все понимали, что чудо от саудовцев мы увидим вряд ли.

Тем более, что у Уругвая была мотивация побеждать с разгромным счетом. Сборная России настолько много забивала, что в случае ничьи двух лидеров группы в последнем туре, победителем группы становились бы именно хозяева турнира.

Что опередить сборную России по итогам второго тура, Уругваю нужно было обыгрывать соперника как минимум со счетом 7:0.

Однако двукратные чемпионы мира играть в полную силу даже не пытались. Южноамериканцы открыли счет только на 23-й минуте.

Нападающий «Барселоны» ногой Луис Суарес расстрелял пустые ворота соперника после навеса с углового.

Саудовская Аравия огрызалась довольно часто. «Азиатские бразильцы» раз за разом создавали опасные моменты около ворот соперника. Пара защитников из мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес и Диего Годин, как правило, справлялась с не столь именитой атакой саудовцев. Однако в некоторых моментах номинальным хозяевам просто повезло.

Уругвай играл, в лучшем случае, на половину своих возможностей. В концовке матча при счете 1:0 южноамериканцы больше пытались сохранить счет, нежели увеличить разрыв. В итоге минимальный результат продержался до самого конца поединка.

Таким образом, сборная Уругвая набрала шесть очков и вместе со сборной России, у которой столько же баллов, обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

После матча Суарес, который получил приз лучшему игроку встречи, заявил о том, что уругвайцы не экономили силы.

«Мы ни в каком матче мы не можем позволить себе расслабиться. Наша команда всегда старается выиграть. Сегодня игра была очень сложной, на чемпионате мира всегда нелегко выигрывать. Результат нас удивил, но таков мундиаль.

Очевидно, у нас нет ощущения полного удовлетворения. Нам есть, что улучшать, и мы играли не так, как хотелось. Но на чемпионате важно добиться результата, и мы можем гордиться, что в третий раз подряд проходим в следующую стадию», — заявил Суарес.

В следующем туре сборная Уругвая сыграет против России. Встреча пройдет 25 июня в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени. Чтобы занять первое место в группе, южноамериканцам необходимо одержать победу.

Главный тренер «небесно-голубых» Оскар Табарес заявил, что его команда будет стараться вырвать три очка всеми силами.

«В следующем туре нас ждет игра с Россией. Этот поединок нужно будет выигрывать или умереть.

Мы намерены воспользоваться этой возможностью, и постараемся выиграть этот матч, чтобы занять первое место в группе»,

— сказал Табарес.

Параллельно с матчем России и Уругвая будет проходить встреча Саудовской Аравии и Египта. Для двух аутсайдеров группы, которые уже лишились шансов на выход в 1/8 финала, это будет последний шанс набрать очки. Встреча состоится в Волгограде.

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