ЧМ-2018. Уругвай решает судьбу России. LIVE

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- 147676 просмотров Онлайн-трансляция шестого игрового дня чемпионата мира — 2018
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Вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.
Утро начинается не с кофе. Болельщицы сборных России и Мексики отпраздновали первую неделю мундиаля жарким поцелуем.
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов напомнил о сравнении Египта с колхозом. «То есть вопросы по матчу Россия — Египет про колхоз еще имеются?! И кто-то извиняться просил?» — написал специалист на своей официальной странице в твиттере.
Сегодня состоятся матчи Португалия — Марокко (15.00 по московскому времени), Уругвай — Саудовская Аравия (18.00) и Иран — Испания (21.00). «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляции всех поединков.
Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» продолжает следить за событиями чемпионата мира — 2018 в России. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция седьмого игрового дня мирового первенства.