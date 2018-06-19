Бой года: Гассиев и Усик встретятся в Москве

Он все-таки состоится. Одно из главных событий года в мировом боксе — поединок между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком — пройдет 21 июля в Москве.

Спортсмены будут сражаться в рамках финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг. Бой примет столичный спортивный комплекс «Олимпийский».

Событие на специальной пресс-конференции проанонсировал генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.

Реклама

«Суперсерия будет в Москве 21 июля, это будет старт Международного дня бокса. Будет два боя — Инна Сагайдаковская против Сесилии Брекхус, Гассиев против Усика за Кубок Мохаммеда Али (трофей, вручаемый победителю Всемирной суперсерии бокса – «Газета.Ru»)», — приводит слова Кремлева ТАСС.

Также глава ФБР отметил, что решение провести поединок в российской столице выбрано не из-за гражданства одного из бойцов.

«Это не из-за того, что Мурат россиянин, суперсерия — один из главных боксерских турниров. Нам было важно, чтобы площадка была в России»,

— продолжил Кремелев.

Спортивный комплекс «Олимпийский» во время поединка сможет вместить больше 30 тысяч фанатов. Однако у организаторов встречи изначально были более грандиозные планы.

«Мы хотели устроить поединок в «Лужниках», собрать 70 000 болельщиков, но из-за футбола это пока невозможно.

Надеюсь, что-нибудь подобное нам удастся в будущем году. Не обязательно в Москве — есть и Санкт-Петербург с роскошной ареной! Но конкретно предстоящий бой все-таки пройдет в «Олимпийском», — отметил генеральный секретарь ФБР.

Кроме того, Кремлев подчеркнул, что никаких провокаций из-за того, что в бою будут участвовать россиянин и украинец, ожидать не приходится.

«Провокации? Даже намека на это не будет. Мы проведем шоу круче, чем было в 3 февраля Сочи (Гассиев в 12 раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Суперсерии — «Газета.Ru»).

Считаю, что бокс у нас любят больше, чем футбол»,

— заключил Кремлев.

Изначально бой был назначен на 11 мая и должен был пройти в Джидде — городе в западной части Саудовской Аравии. Однако в ходе подготовки возникло немало трудностей при оформлении визы как для участников бойцовского вечера WBSS, так и для их фанатов. Но главной причиной переноса поединка стала травма украинца.

При этом не все фанаты положительно отнеслись к идее провести бой в Москве.

%«Естественно, я полностью за Мурата, но нужно было на нейтральной территории биться. Победа для него будет в два раза тише, проигрыш — в два раза громче»,

— написал один любителей бокса в твиттере.

Любопытно, что сам Усик спокойно относится к проведению поединка в российской столице.

«Я не буду возражать, если бой пройдет в Москве. Однозначно. Думаю, и моя команда не будет возражать, потому что мы спортсмены, мы выходим на ринг боксировать. Ну, а где это будет, это уже решают промоутеры, менеджеры. С ними об этом надо договариваться, но никак не со мной. Мне нужно только сказать, где и когда это будет. Там я и буду драться», — начал спортсмен.

«В Украине с этим какая-то темная ситуация. Был издан закон, согласно которому украинские спортсмены не имеют права принимать участие в соревнованиях, проходящих на российской территории. На данный момент все выглядит так, словно этот закон то ли отменили, то ли его вообще так и не приняли. Я точно не знаю.

Так что я могу только повторить: мне все равно, где боксировать. Мне нужен этот бой. Мне нужен Кубок. Мне нужны пояса»,

— цитирует Усика «Матч ТВ».

Статусности предстоящему поединку добавляет тот факт, что ни 31-летний украинец, ни 24-летний россиянин еще ни разу не проигрывали на профессиональном ринге.

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 из них — нокаутом).

В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 — нокаутом).

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА , а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».