Ничья сойдет: какой результат нужен России с Египтом

Хозяева мундиаля в первом туре разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и гордо красуются в лидерах группы А. Египет проиграл Уругваю (0:1) и идет только на третьем месте. Но радоваться пока рано, все-таки россияне играли с аутсайдером, а их сегодняшний соперник — с лидером.

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Если Россия проиграет

Начнем с самого печального расклада, о котором в случае с нашей сборной никак нельзя забывать. Если сборная России проигрывает, то Египет наберет три очка, но это не гарантирует «фараонам» место выше команды Станислава Черчесова в турнирной таблице группы А. Все дело в том, что при равенстве баллов на чемпионате мира учитываются не личные встречи, а разница мячей во всех матчах квартета.

Таким образом, чтобы обойти Россию в турнирной таблице, Египту необходимо победить с разницей как минимум в четыре гола,

потому что при преимуществе североафриканцев в три гола у команд будет одинаковая разница, но у россиян все равно окажется больше забитых мячей за два матча — это следующий дополнительный показатель, который расставляет команды в таблице.

Но радоваться рано. Если Египет одолеет дружину Черчесова, допустим, со счетом 2:1, и не обгонит хозяев в таблице, ничего хорошего это нам сулить не будет.

В последнем туре на пути россиян встанет крепкий Уругвай, а «фараонам» будут противостоять несчастные саудовцы. На 99 процентов южноамериканская команда обыграет аутсайдеров группы в матче, который 20 июня примет Ростов-на-Дону.

Таким образом, согласно нашему раскладу, к последнему туру у уругвайцев будет шесть очков, Россия и Египет наберут по три. Североафриканской дружине будет явно легче с потерявшими мотивацию «азиатскими бразильцами», нежели россиянам с двукратными чемпионами мира.

Получается, что в случае поражения Египту россиянам будет необходимо обыгрывать Уругвай, либо надеяться на чудо от Саудовской Аравии.

Расклад не очень радужный. Ноль очков за сегодня осложнит положение команды Черчесова, а шансы на выход из группы будут в районе 20-30 процентов.

Если Россия сыграет вничью

Тут все гораздо радостнее. Если хозяева мундиаля сыграют вничью с Египтом, им будет достаточно повторить этот результат в поединке с Уругваем, который к последнему туру наверняка уже обеспечит себе попадание в 1/8 финала.

Да что там, нам можно будет даже проиграть Уругваю. Главное, чтобы «фараоны», которые параллельно будут рубиться с саудовцами, не обогнали подопечных Станислава Черчесова по разнице забитых мячей.

И сделать это египтянам будет — ой, как сложно. Необходимо достичь разницу в семь мячей. То есть если Россия проиграет Уругваю со счетом 0:3, команде Мохамеда Салаха надо будет обыграть Саудовскую Аравию 4:0.

Для того, чтобы североафриканцев устроило поражение России с любым счетом, «азиатские бразильцы» должны быть обыграны ими как минимум 6:0. Не много ли разгромов для гордой Саудовской Аравии?

В случае если по общему числу мячей Египет обойдет Россию, «фараонам» надо будет ликвидировать гандикап не из семи, а из шести голов. Но здесь — как ни крути — в ворота саудовцев придется забить пять.

Вот такой расклад. Маловероятная ничья Уругвая с азиатской командой лишь увеличит соблазн южноамериканцев сыграть на этот же результат с Россией в последнем туре, чтобы обе команды спокойно вышли в плей-офф. Если каким-то космическим образом Уругвай проиграет Саудовской Аравии, ситуация в группе запутается до предела, но нам все равно будет достаточно ничей.

Таким образом, ничья в матче с Египтом гарантирует сборной России место в плей-офф на 90-95 процентов.

Если Россия победит

Тут все просто: выходим на улицу, скандируем: «Россия!» и гуляем всю ночь — впервые в своей истории главная команда страны сыграет в плей-офф чемпионата мира.

Да, математически еще не выйдет. Придется подождать следующего дня и убедиться, что Уругвай не проиграет саудовцам. Но и в этом невероятном случае мы будет в плей-офф на 99 процентов. Спасибо разнице мячей.

В случае победы над Египтом поединок с южноамериканцами превратиться в пустую формальность, а Черчесов сможет позволить себе даже самые дикие эксперименты: например выпустить Владимира Габулова в стартовом составе или поставить Сергея Игнашевича на позицию центрального нападающего.

Да, будет борьба за первое место, но так ли оно важно? В параллельной группе главными претендентами на выход в плей-офф являются Португалия и Испания. Последние явно сильнее. Однако очный поединок команд завершился вничью, и кто выйдет победителем группы В — пока загадка. Согласитесь, будет обидно занять первое место в квартете и все равно в 1/8 финала сыграть с испанцами.

Еще один важный момент: если сборная России выиграет группу, она проведет поединок плей-офф 30 июня в Сочи, если выйдет со второго места — сыграет 1 июля в московских «Лужниках».

Но отбросим мечты в стороны и сконцентрируемся на Египте. Команде нужна наша поддержка. Как никогда.

Матч Россия — Египет пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Встреча начнется в 21.00. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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