Ничья сойдет: какой результат нужен России с Египтом

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.7 X–3.5 П2–5.7
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.1 П2–3.35
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.2 П2–3.9
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.65 X–3.7 П2–5.7
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.14 X–8 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7.9 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.5 X–4.3 П2–6.5
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.15 X–7.4 П2–21.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.25 X–5.8 П2–12
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
1
1
7
Ирвин Лосано
1
1
8
Дрис Мертенс
1
1
9
Альфред Финнбогасон
1
1
10
Александар Коларов
1
1
11
Александр Головин
1
1
12
Серхио Агуэро
1
1
13
Стивен Цубер
1
1
14
Филиппе Коутиньо
1
1
15
Хосе Игнасио Начо
1
1
16
Хосе Мария Хименес
1
1
17
Юрий Газинский
1
1
18
Юссуф Поульсен
1
1
19
Антуан Гризманн
1
1
20
Андреас Гранквист
1
1
21
Лука Модрич
1
1
22
Майл Единак
1
1
23
Фержани Сасси
1
1
Ничья сойдет: какой результат нужен России с Египтом

Форвард Египта Салах сообщил о готовности к матчу с Россией на ЧМ-2018

Победа выведет сборную России в 1/8 финала, ничья оставит огромные шансы на удачный исход, а поражение осложнит жизнь до предела — «Газета.Ru» рассказывает о том, что принесет подопечным Станислава Черчесова любой из трех возможных исходов матча с Египтом во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Хозяева мундиаля в первом туре разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и гордо красуются в лидерах группы А. Египет проиграл Уругваю (0:1) и идет только на третьем месте. Но радоваться пока рано, все-таки россияне играли с аутсайдером, а их сегодняшний соперник — с лидером.

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Если Россия проиграет

Начнем с самого печального расклада, о котором в случае с нашей сборной никак нельзя забывать. Если сборная России проигрывает, то Египет наберет три очка, но это не гарантирует «фараонам» место выше команды Станислава Черчесова в турнирной таблице группы А. Все дело в том, что при равенстве баллов на чемпионате мира учитываются не личные встречи, а разница мячей во всех матчах квартета.

Таким образом, чтобы обойти Россию в турнирной таблице, Египту необходимо победить с разницей как минимум в четыре гола,

потому что при преимуществе североафриканцев в три гола у команд будет одинаковая разница, но у россиян все равно окажется больше забитых мячей за два матча — это следующий дополнительный показатель, который расставляет команды в таблице.

Но радоваться рано. Если Египет одолеет дружину Черчесова, допустим, со счетом 2:1, и не обгонит хозяев в таблице, ничего хорошего это нам сулить не будет.

В последнем туре на пути россиян встанет крепкий Уругвай, а «фараонам» будут противостоять несчастные саудовцы. На 99 процентов южноамериканская команда обыграет аутсайдеров группы в матче, который 20 июня примет Ростов-на-Дону.

Таким образом, согласно нашему раскладу, к последнему туру у уругвайцев будет шесть очков, Россия и Египет наберут по три. Североафриканской дружине будет явно легче с потерявшими мотивацию «азиатскими бразильцами», нежели россиянам с двукратными чемпионами мира.

Получается, что в случае поражения Египту россиянам будет необходимо обыгрывать Уругвай, либо надеяться на чудо от Саудовской Аравии.

Расклад не очень радужный. Ноль очков за сегодня осложнит положение команды Черчесова, а шансы на выход из группы будут в районе 20-30 процентов.

Если Россия сыграет вничью

Тут все гораздо радостнее. Если хозяева мундиаля сыграют вничью с Египтом, им будет достаточно повторить этот результат в поединке с Уругваем, который к последнему туру наверняка уже обеспечит себе попадание в 1/8 финала.

Да что там, нам можно будет даже проиграть Уругваю. Главное, чтобы «фараоны», которые параллельно будут рубиться с саудовцами, не обогнали подопечных Станислава Черчесова по разнице забитых мячей.

И сделать это египтянам будет — ой, как сложно. Необходимо достичь разницу в семь мячей. То есть если Россия проиграет Уругваю со счетом 0:3, команде Мохамеда Салаха надо будет обыграть Саудовскую Аравию 4:0.

Для того, чтобы североафриканцев устроило поражение России с любым счетом, «азиатские бразильцы» должны быть обыграны ими как минимум 6:0. Не много ли разгромов для гордой Саудовской Аравии?

В случае если по общему числу мячей Египет обойдет Россию, «фараонам» надо будет ликвидировать гандикап не из семи, а из шести голов. Но здесь — как ни крути — в ворота саудовцев придется забить пять.

Вот такой расклад. Маловероятная ничья Уругвая с азиатской командой лишь увеличит соблазн южноамериканцев сыграть на этот же результат с Россией в последнем туре, чтобы обе команды спокойно вышли в плей-офф. Если каким-то космическим образом Уругвай проиграет Саудовской Аравии, ситуация в группе запутается до предела, но нам все равно будет достаточно ничей.

Таким образом, ничья в матче с Египтом гарантирует сборной России место в плей-офф на 90-95 процентов.

Если Россия победит

Тут все просто: выходим на улицу, скандируем: «Россия!» и гуляем всю ночь — впервые в своей истории главная команда страны сыграет в плей-офф чемпионата мира.

Да, математически еще не выйдет. Придется подождать следующего дня и убедиться, что Уругвай не проиграет саудовцам. Но и в этом невероятном случае мы будет в плей-офф на 99 процентов. Спасибо разнице мячей.

В случае победы над Египтом поединок с южноамериканцами превратиться в пустую формальность, а Черчесов сможет позволить себе даже самые дикие эксперименты: например выпустить Владимира Габулова в стартовом составе или поставить Сергея Игнашевича на позицию центрального нападающего.

Да, будет борьба за первое место, но так ли оно важно? В параллельной группе главными претендентами на выход в плей-офф являются Португалия и Испания. Последние явно сильнее. Однако очный поединок команд завершился вничью, и кто выйдет победителем группы В — пока загадка. Согласитесь, будет обидно занять первое место в квартете и все равно в 1/8 финала сыграть с испанцами.

Еще один важный момент: если сборная России выиграет группу, она проведет поединок плей-офф 30 июня в Сочи, если выйдет со второго места — сыграет 1 июля в московских «Лужниках».

Но отбросим мечты в стороны и сконцентрируемся на Египте. Команде нужна наша поддержка. Как никогда.

Матч Россия — Египет пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Встреча начнется в 21.00. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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