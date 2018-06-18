Европейский триумф: фавориты мучаются, но побеждают

Швеция — Южная Корея — 1:0

Пятый игровой день чемпионата мира по футболу начинался с противостояния Швеции и Южной Кореи в рамках группы F. Игра проходила в Нижнем Новгороде.

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Европейская сборная подходила к матчу в статусе фаворите. На своей дороге к чемпионату мира «тре крунур» обыграли Нидерланды и Италию, не пустив именитые команды в Россию.

Встреча начались со шведских атак, однако в первом тайме азиатской команде удалось сдержать своих соперников. Игровой отрезок завершился со счетом 0:0.

Во втором тайме скандинавы добавили. Вероятно, шведам помогла поддержка фанатов, которых на нижегородском стадионе было большинство.

Гол «тре крунур» принесли футболисты российского «Краснодара». Виктор Классон заработал пенальти, а Андреас Гранквист его реализовал. Мяч был забит на 65-й минуте.

Грамотно оборонявшись шведы сумели сохранить преимущество до финального свистка. Встреча завершилась со счетом 1:0. Скандинавская команда прервала печальную серию, выиграв стартовый поединок чемпионата мира впервые с 1958 года.

Реализовавший пенальти шведский капитан Гранквист был признан лучшим игроком матча.

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён на послематчевой пресс-конференции заявил о том, что его команде создавал неудобства высокий рост игроков соперника.

«Мне кажется, что в первом тайме все проходило достаточно хорошо. Шведы ростом выше нас, это давило на наших игроков, наверное, вратарю соперника из-за этого приходилось скучать. Из 32 команд на чемпионате они самые высокие или одни из самых высоких по росту. Это реальная угроза для их противников», — цитирует южнокорейского тренера ТАСС.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отметил, что опасался из-за того, что его команда не забила до перерыва.

«Первые 10 минут корейцы владели преимуществом, но потом всё пошло по нашему плану. Мы готовы физически хорошо, старались играть флангами. Немного напугало, что не забили до перерыва. Но, к счастью, был пенальти, и я рад, что мои ребята так сыграли.

У меня есть претензии к видеосудье, потому что в ситуации с пенальти смотреть было нечего, все было ясно», — отметил Андерссон.

Бельгия — Панама — 3:0

Во втором матче дня Бельгия принимала Панаму на стадионе в Сочи. Фаворит поединка был очевиден — встречались теневые претенденты на золотые медали чемпионата мира и дебютант мундиаля.

«Красные дьяволы» начали матч с атак. Бельгийцы раз за разом осаждали ворота соперника, однако успеха это не приносило. В итоге панамцам удалось не пропустить в первой половине игры.

Однако с началом второго тайма фавориты нашли бреши в обороне соперника. Вингер «Наполи» Дрис Мертнес блестящим ударом с угла штрафной положил мяч в ворота соперника.

Центральноамериканская команда пошла в атаку и пропустила еще дважды. Дубль оформил нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Встреча завершилась со счетом 3:0, а Лукаку получил приз лучшему игроку матча.

Главный тренер проигравшей команды Эрнан Гомес отметил, что его коллектив, несмотря на поражение, рад оказаться на чемпионате мира.

«Этот первый матч был очень сложным для сборной Панамы, потому что соперник сделал все, чтобы осложнить нам работу. Они не оставили нам никаких пустот, у них потрясающие игроки, но нам иногда удавалось набрать необходимую скорость, хотя мы не могли завершить атаки так, как нам хотелось.

Конечно, это очень эмоциональный день для нас, я необыкновенно счастлив и взволнован. Думаю, что наши ребята в любом случае очень счастливы, вся наша страна радуется этому хорошему опыту, все сложилось не так плохо», — сказал Гомес.

Главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес заявил о том, что стремление к идеальной игре иногда приводило его футболистов к ошибкам.

«Простых игр нет, панамцы по ходу матча стали действовать эффективно, и мы не всегда знали, как правильно с этим справляться, это нас взволновало. Нужно играть в футбол и радоваться ему, а мы очень хотели быть идеальными, но из-за этого порой теряли мяч.

Думаю, потом мы поняли, что у нас получается хорошо обороняться, мы отражали все атаки, стали больше контролировать себя, хорошо сработал вратарь Тибо Куртуа. Во втором тайме мы ожидали немного большего, замечательный первый гол Мертенса помог нам собраться и стал моральным ударом для другой команды, я горжусь своими футболистами», — заявил наставник «красных дьволов».

Англия – Тунис – 2:1

В последнем матче игрового дня на стадионе в Волгограде встречались Англия и Тунис. «Три льва» сразу же пошли в наступление и довольно легко открыли счет.

Гарри Кейн распечатал ворота соперника уже на 11-й минуте, оказавшись самым расторопным на добивании.

Англия продолжала давить, Тунис отбивался с трудом. Но все перевернул эпизод, случившийся на 35-й минуте игры. Кайл Уолкер сфолил в своей штрафной. Судья без раздумий назначил пенальти. Фержани Сасси с 11-ти метров был точен.

Сравняв счет, «карфагенские орлы» окопались около своих ворот. Англичане безрезультатно штурмовали владения противника на протяжении почти целого часа.

Свою команду спас Кейн, который в добавленное ко второму тайму время головой поразил воротам соперника после скидки Гарри Магуайра. 2:1 — Англия вырвала победу.

Главный тренер сборной Туниса Набил Маалул, несмотря на поражение, нашел в себе силы похвалить Россию за организацию турнира.

«Что касается стадиона, то это было великолепно — и арена, и поле. То же касается и общей организации, а также организации безопасности. Я, например, был на предыдущем чемпионате мира и думаю, что нынешний турнир можно считать одним из лучших в истории», — сказал Маалул.

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