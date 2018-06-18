Игра с огнем: самолет саудовцев загорелся в воздухе

Сборная Саудовской Аравии по футболу попала в неприятную ситуацию по пути из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на игру с национальной командой Уругвая в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018.

Реклама

Во время полета у самолета, на котором находились футболисты, тренерский штаб и персонал азиатской команды, произошло возгорание одного из двигателей.

BREAKING: Saudi Arabia #WorldCup team plane catches fire in mid air - before landing in Rostov https://t.co/c5F6xrsQ9L pic.twitter.com/KAi8158Ydt — Mirror Football (@MirrorFootball) 18 июня 2018 г.

Согласно информации британского издания Mirror, самолет Airbus A319-100, на котором летела сборная Саудовской Аравии, был выпущен 12 лет назад. Он принадлежит авиакомпании «Россия».

В пресс-службе саудовцев уже отчитались о произошедшем и сообщили, что никто из пассажиров авиалайнера не пострадал.

«Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной, на данный момент, направляется к месту своего жительства», — говорится в сообщении на странице Федерация футбола Саудовской Аравии в твиттере.

О состоянии футболистов рассказал и капитан национальной команды Омар Хавсави.

«Я хочу всех заверить, что каждый, кто находился на борту самолета, цел. Мы в безопасности, с нами все хорошо. Это была лишь техническая неисправность»,

— цитирует 32-летнего защитника «Спорт-Экспресс».

О причинах неполадок двигателя уже сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия». Согласно информации, которая имеется у сотрудников компании, в двигатель самолета попала птица.

«При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, по предварительным данным — из-за попадания в него птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях.

На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения причин случившегося. Безопасности пассажиров ничто не угрожало»,

— цитирует «Чемпионат.com» представителя авиакомпании, который подчеркнул, что информация о пожаре на борту самолета не соответствует действительности.

В рамках второго тура групповой стадии азиатская команда сыграет со сборной Уругвая 20 июня на стадионе «Ростов Арена». Начало матча запланировано на 18.00 мск.

Свой первый матч подопечные Хуана Антонио Пицци разгромно проиграли сборной России. Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 5:0 в пользу команды-хозяйки турнира.

У россиян дубль оформил полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев. Еще по одному голу на свой счет записали полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба и Александр Головин, выступающий за московский ЦСКА.

После разгромного поражения СМИ Саудовской Аравии распространили информацию о том, что некоторые футболисты будут наказаны за неудачу.

В частности, назывались имена вратаря национальной команды Абдулла Аль-Маюф, а также защитник Омар Хавсави и нападающий Мохаммад Аль-Сахлави.

Однако вскоре пресс-служба футбольной федерации азиатской сборной выступила с официальным опровержением. В заявлении было указано на то, что телеканал, распространивший данную информацию, ввел зрителей в заблуждение.

Кроме того, руководители Федерации футбола Саудовской Аравии отметили вклад игроков в выход на главное спортивное соревнование лета впервые с 2006 года, а также подчеркнули, что столь крупное поражение является показателем низкого уровня футбола в стране.

На данный момент сборная Саудовской Аравии занимает последнее место в группе А. После первого тура в ее активе ноль набранных очков. Столько же и у национальной команды Египта, которая в свою очередь проиграла Уругваю со счетом 0:1.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».