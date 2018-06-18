Братушки, Чапаев и допинг-контроль: как Самара и Саранск встретили ЧМ

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
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01
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13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:1 1 тайм
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.7 X–3.55 П2–5.5
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.1 П2–3.35
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.15 X–3.2 П2–4
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.65 X–3.7 П2–5.8
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.14 X–8 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–23.5 X–7.8 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.5 X–4.3 П2–6.5
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.15 X–7.4 П2–21.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
ТунисТунис
–:–
1:1–:–
0
0
0
0
0-0
0
3
АнглияАнглия
–:–1:1
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Ромелу Лукаку
1
2
5
Артём Дзюба
1
1
6
Ирвин Лосано
1
1
7
Дрис Мертенс
1
1
8
Альфред Финнбогасон
1
1
9
Александар Коларов
1
1
10
Александр Головин
1
1
11
Серхио Агуэро
1
1
12
Стивен Цубер
1
1
13
Филиппе Коутиньо
1
1
14
Хосе Игнасио Начо
1
1
15
Хосе Мария Хименес
1
1
16
Юрий Газинский
1
1
17
Юссуф Поульсен
1
1
18
Антуан Гризманн
1
1
19
Андреас Гранквист
1
1
20
Лука Модрич
1
1
21
Майл Единак
1
1
Братушки, Чапаев и допинг-контроль: как Самара и Саранск встретили ЧМ

Сборная Сербии обыграла Коста-Рику на ЧМ-2018

Советское прошлое, «недобор» европейских болельщиков и колорит российской провинции – корреспондент «Газеты.Ru» делится впечатлениями от посещения Саранска и Самары, которые приняли первые матчи чемпионата мира — 2018.

«Недобор» европейцев

Что бросается в глаза, в Саранск и Самару приехало не так много европейцев. Совсем не так много, как представителей других континентов. Сложно назвать однозначную причину — то ли политика сделала свое дело, или же вояж на ЧМ банально дорог для тамошних ценителей футбола.

Но факт остается фактом: несколько сотен датчан на трибунах «Мордовия Арены» утонули в безбрежном перуанском море.

А в Самаре было мало сербов. Зато костариканцы попадались на каждом углу.

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Тех же гостей из Сербии, кто все-таки нашел возможность добраться на волжские берега, встречали как дорогих гостей. Россиянам очень хотелось выпить с братушками, — что они и делали, оккупировав фан-зону и близлежащие бары. Гостей щедро поили, а заодно просвещали на самые разные темы — от политики до женщин. Вряд ли кто-то еще удостоится такого приема от отечественных болельщиков. В какой-то момент посиделки перетекли в скандирование лозунгов: «Косово – это Сербия», а «Сербы и русские — братья навек».

Назад, в СССР

В Самаре для организации площадки с коллективным просмотром матчей выбрали исключительно удачное место. Площадь Куйбышева официально признана самой большой в Европе. Колорита добавлял гигантский памятник упомянутому борцу за советскую власть. Это вам не банальный Ленин!

Вниз по улице — знаменитая набережная Волги с полосой пляжей. Здесь же памятник Чапаеву с конями и красноармейцами.

Пожалуй, в Самаре более всего чувствуется эпоха СССР со всеми вытекающими. Порой здесь даже кажется, что новые времена еще не наступили. Дороги с ямами и выбоинами. «Дикие» заросли у пятиэтажек.

В центре города есть улицы с древними, вросшими в землю домами. Или избушками — страшно представить, что здесь до сих пор живут люди!

За покосившимися крышами высятся башни новостроек. Примерно так выглядела Москва 1960-х — во времена бурной застройки. Самара сегодня — живое воплощение наступления города на деревню.

Напротив, Саранск неожиданно поразил своей «европейскостью». По крайней мере, в той части города, что была отдана под нужды ЧМ, — все чистенько, уютно, солидно. Дома выкрашены, газоны подстрижены. Даже полицейские неожиданно вежливы.

Истязание Ивановича

Любопытный эпизод, оставшийся за кадром. Сборная Сербии после победы (первой на ЧМ за восемь лет!) над Коста-Рикой не появлялась в микст-зоне 2 часа 20 минут. Наверное, это рекорд мундиалей. Репортеры начали расходиться, уже не надеясь дождаться Александара Коларова и его партнеров. Оставшиеся ломали голову: неужто наставник Младен Крстаич устроил разнос подопечным после выигранного матча?!

Объяснение оказалось прозаичным. Как рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» ассистент главного тренера Милан Обрадович, команда терпеливо ждала с допинг-контроля Бранислава Ивановича. Не хотели покидать стадион без товарища.

А возрастной защитник настолько вымотался в беспрерывных забегах по бровке, что никак не мог сдать анализ.

Традиционно коммуникабельный серб даже вежливо отказался общаться с журналистами. Показал ладонями сердечко: всех люблю, но изнурен забором пробы, поймите.

К слову, в этой сборной сразу трое сносно говорят по-русски. Помимо зенитовца Ивановича и экс-«железнодорожника» Обрадовича — еще оставшийся в воскресенье в запасе Милан Родич, выступавший в Самаре за «Крылья Советов».

За россиян пока не стыдно

Даже самые отъявленные пессимисты, за несколько месяцев до старта ЧМ ловившие новости о проблемах с аренами в Самаре и Калининграде, пока едва ли могут к чему-то серьезно придраться. Россия не опозорилась ни в организации матчей, ни в приеме гостей.

А жители страны оказались весьма благожелательны к иностранцам. Народ был рад возможности на других посмотреть и себя показать — желательно, с лучшей стороны. Уже известны примеры бескорыстной взаимовыручки.

Иностранца обманул таксист – возмущенные поступком горожане довозят бедолагу задаром. «Кинули» с жильем – сердобольные екатеринбуржцы узнали и пригласили к себе.

Внимательные российские болельщики быстро разоблачили хитрецов в одном из московских кафе. Там специально для гостей столицы подготовили меню на английском языке – и «прикрутили» к блюдам удвоенные ценники, в то время как в русском варианте остались нормальные. Это место попало в черный список для посещения. А сколького мы пока не знаем!

Нынешний чемпионат мира, как и любой другой, едва ли обойдется без скандалов -— слишком уж высоки ставки как на поле, так и за его пределами. Но что уже ясно, в массе своей люди в России буквально расцвели во время чемпионата. Видимо, иногда, чтобы лучше узнать ближнего, надо вместе с ним пройти мундиаль.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».