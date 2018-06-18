Братушки, Чапаев и допинг-контроль: как Самара и Саранск встретили ЧМ

«Недобор» европейцев

Что бросается в глаза, в Саранск и Самару приехало не так много европейцев. Совсем не так много, как представителей других континентов. Сложно назвать однозначную причину — то ли политика сделала свое дело, или же вояж на ЧМ банально дорог для тамошних ценителей футбола.

Но факт остается фактом: несколько сотен датчан на трибунах «Мордовия Арены» утонули в безбрежном перуанском море.

А в Самаре было мало сербов. Зато костариканцы попадались на каждом углу.

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Тех же гостей из Сербии, кто все-таки нашел возможность добраться на волжские берега, встречали как дорогих гостей. Россиянам очень хотелось выпить с братушками, — что они и делали, оккупировав фан-зону и близлежащие бары. Гостей щедро поили, а заодно просвещали на самые разные темы — от политики до женщин. Вряд ли кто-то еще удостоится такого приема от отечественных болельщиков. В какой-то момент посиделки перетекли в скандирование лозунгов: «Косово – это Сербия», а «Сербы и русские — братья навек».

Назад, в СССР

В Самаре для организации площадки с коллективным просмотром матчей выбрали исключительно удачное место. Площадь Куйбышева официально признана самой большой в Европе. Колорита добавлял гигантский памятник упомянутому борцу за советскую власть. Это вам не банальный Ленин!

Вниз по улице — знаменитая набережная Волги с полосой пляжей. Здесь же памятник Чапаеву с конями и красноармейцами.

Василий Иваныч с побратимами pic.twitter.com/38CzCjrZUJ — Киса и Ося (@titojiv) 18 июня 2018 г.

Пожалуй, в Самаре более всего чувствуется эпоха СССР со всеми вытекающими. Порой здесь даже кажется, что новые времена еще не наступили. Дороги с ямами и выбоинами. «Дикие» заросли у пятиэтажек.

В центре города есть улицы с древними, вросшими в землю домами. Или избушками — страшно представить, что здесь до сих пор живут люди!

За покосившимися крышами высятся башни новостроек. Примерно так выглядела Москва 1960-х — во времена бурной застройки. Самара сегодня — живое воплощение наступления города на деревню.

Напротив, Саранск неожиданно поразил своей «европейскостью». По крайней мере, в той части города, что была отдана под нужды ЧМ, — все чистенько, уютно, солидно. Дома выкрашены, газоны подстрижены. Даже полицейские неожиданно вежливы.

Саранск в порядке pic.twitter.com/t11sfvslj9 — Киса и Ося (@titojiv) 18 июня 2018 г.

Истязание Ивановича

Любопытный эпизод, оставшийся за кадром. Сборная Сербии после победы (первой на ЧМ за восемь лет!) над Коста-Рикой не появлялась в микст-зоне 2 часа 20 минут. Наверное, это рекорд мундиалей. Репортеры начали расходиться, уже не надеясь дождаться Александара Коларова и его партнеров. Оставшиеся ломали голову: неужто наставник Младен Крстаич устроил разнос подопечным после выигранного матча?!

Объяснение оказалось прозаичным. Как рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» ассистент главного тренера Милан Обрадович, команда терпеливо ждала с допинг-контроля Бранислава Ивановича. Не хотели покидать стадион без товарища.

А возрастной защитник настолько вымотался в беспрерывных забегах по бровке, что никак не мог сдать анализ.

Традиционно коммуникабельный серб даже вежливо отказался общаться с журналистами. Показал ладонями сердечко: всех люблю, но изнурен забором пробы, поймите.

К слову, в этой сборной сразу трое сносно говорят по-русски. Помимо зенитовца Ивановича и экс-«железнодорожника» Обрадовича — еще оставшийся в воскресенье в запасе Милан Родич, выступавший в Самаре за «Крылья Советов».

За россиян пока не стыдно

Даже самые отъявленные пессимисты, за несколько месяцев до старта ЧМ ловившие новости о проблемах с аренами в Самаре и Калининграде, пока едва ли могут к чему-то серьезно придраться. Россия не опозорилась ни в организации матчей, ни в приеме гостей.

А жители страны оказались весьма благожелательны к иностранцам. Народ был рад возможности на других посмотреть и себя показать — желательно, с лучшей стороны. Уже известны примеры бескорыстной взаимовыручки.

Иностранца обманул таксист – возмущенные поступком горожане довозят бедолагу задаром. «Кинули» с жильем – сердобольные екатеринбуржцы узнали и пригласили к себе.

Внимательные российские болельщики быстро разоблачили хитрецов в одном из московских кафе. Там специально для гостей столицы подготовили меню на английском языке – и «прикрутили» к блюдам удвоенные ценники, в то время как в русском варианте остались нормальные. Это место попало в черный список для посещения. А сколького мы пока не знаем!

Нынешний чемпионат мира, как и любой другой, едва ли обойдется без скандалов -— слишком уж высоки ставки как на поле, так и за его пределами. Но что уже ясно, в массе своей люди в России буквально расцвели во время чемпионата. Видимо, иногда, чтобы лучше узнать ближнего, надо вместе с ним пройти мундиаль.

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