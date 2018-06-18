Братушки, Чапаев и допинг-контроль: как Самара и Саранск встретили ЧМ

«Недобор» европейцев
Что бросается в глаза, в Саранск и Самару приехало не так много европейцев. Совсем не так много, как представителей других континентов. Сложно назвать однозначную причину — то ли политика сделала свое дело, или же вояж на ЧМ банально дорог для тамошних ценителей футбола.
Но факт остается фактом: несколько сотен датчан на трибунах «Мордовия Арены» утонули в безбрежном перуанском море.
А в Самаре было мало сербов. Зато костариканцы попадались на каждом углу.
Тех же гостей из Сербии, кто все-таки нашел возможность добраться на волжские берега, встречали как дорогих гостей. Россиянам очень хотелось выпить с братушками, — что они и делали, оккупировав фан-зону и близлежащие бары. Гостей щедро поили, а заодно просвещали на самые разные темы — от политики до женщин. Вряд ли кто-то еще удостоится такого приема от отечественных болельщиков. В какой-то момент посиделки перетекли в скандирование лозунгов: «Косово – это Сербия», а «Сербы и русские — братья навек».
Назад, в СССР
В Самаре для организации площадки с коллективным просмотром матчей выбрали исключительно удачное место. Площадь Куйбышева официально признана самой большой в Европе. Колорита добавлял гигантский памятник упомянутому борцу за советскую власть. Это вам не банальный Ленин!
Вниз по улице — знаменитая набережная Волги с полосой пляжей. Здесь же памятник Чапаеву с конями и красноармейцами.
Пожалуй, в Самаре более всего чувствуется эпоха СССР со всеми вытекающими. Порой здесь даже кажется, что новые времена еще не наступили. Дороги с ямами и выбоинами. «Дикие» заросли у пятиэтажек.
В центре города есть улицы с древними, вросшими в землю домами. Или избушками — страшно представить, что здесь до сих пор живут люди!
За покосившимися крышами высятся башни новостроек. Примерно так выглядела Москва 1960-х — во времена бурной застройки. Самара сегодня — живое воплощение наступления города на деревню.
Напротив, Саранск неожиданно поразил своей «европейскостью». По крайней мере, в той части города, что была отдана под нужды ЧМ, — все чистенько, уютно, солидно. Дома выкрашены, газоны подстрижены. Даже полицейские неожиданно вежливы.
Истязание Ивановича
Любопытный эпизод, оставшийся за кадром. Сборная Сербии после победы (первой на ЧМ за восемь лет!) над Коста-Рикой не появлялась в микст-зоне 2 часа 20 минут. Наверное, это рекорд мундиалей. Репортеры начали расходиться, уже не надеясь дождаться Александара Коларова и его партнеров. Оставшиеся ломали голову: неужто наставник Младен Крстаич устроил разнос подопечным после выигранного матча?!
Объяснение оказалось прозаичным. Как рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» ассистент главного тренера Милан Обрадович, команда терпеливо ждала с допинг-контроля Бранислава Ивановича. Не хотели покидать стадион без товарища.
А возрастной защитник настолько вымотался в беспрерывных забегах по бровке, что никак не мог сдать анализ.
Традиционно коммуникабельный серб даже вежливо отказался общаться с журналистами. Показал ладонями сердечко: всех люблю, но изнурен забором пробы, поймите.
К слову, в этой сборной сразу трое сносно говорят по-русски. Помимо зенитовца Ивановича и экс-«железнодорожника» Обрадовича — еще оставшийся в воскресенье в запасе Милан Родич, выступавший в Самаре за «Крылья Советов».
За россиян пока не стыдно
Даже самые отъявленные пессимисты, за несколько месяцев до старта ЧМ ловившие новости о проблемах с аренами в Самаре и Калининграде, пока едва ли могут к чему-то серьезно придраться. Россия не опозорилась ни в организации матчей, ни в приеме гостей.
А жители страны оказались весьма благожелательны к иностранцам. Народ был рад возможности на других посмотреть и себя показать — желательно, с лучшей стороны. Уже известны примеры бескорыстной взаимовыручки.
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