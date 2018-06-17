«Немцы отведали наш перец»: Мексика унизила чемпионов мира

«Германия скоро отведает нашего национального перца!» — такими криками (разумеется, на испанском языке) была заполнена вся площадь перед выходом из метро Спортивная и станции МЦК «Лужники». С интервалом в три минуты с обеих сторон в пространство вливалось все больше загорелых фанатов с ослепительной латиноамериканской улыбкой и костюмами один безумнее другого.

Здесь были и красно-желтые пчелы…

… и полуголые индейцы с пышным павлиньим хвостом на голове.

Помимо пожеланий отведать фигурального перца («Ясное дело, тут мы имеем в виду совсем другое», — пояснял мне бородатый Хуан Хосе в разноцветном сомбреро, с которого отваливалась половина украшений), мексиканцы ревели какую-то абсолютную несуразицу, вроде «А ла био, а ла бао, Мексика, ра-ра-ра!»

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«Это мы кричим для поднятия духа. Ничего, кроме Мексики, здесь не имеет ни малейшего смысла», — с ироничной улыбкой признавал Хуан Хосе.

Пока мы пытались разговориться про чемпионат мира, соотечественники Хуана уже переходили с «А ла био, а ла бао» на ритмичное скандирование: «Мексика, Мексика!»

В мерцающем цвете ламп тоннеля выглядело это более чем воинственно.

Что касается вежливых немцев, то они предматчевую борьбу проиграли с разгромным счетом. Желтые шляпы с черно-красными перьями были, пожалуй, самым экзотическим украшением, которое удалось заметить на подходе к стадиону.

«Чистю-ю-ю-юли! Чистю-ю-ю-юли!» — хором скандировали мексиканские фанаты, одновременно с протяжным звуком указывая рукой на проходящих мимо поклонников Бундестим.

Те лишь растерянно улыбаясь, явно не понимая, чего от них хотят. Было похоже, что закоренелые футбольные фанаты встретились с культурными туристами.

«Мы живем футболом. Много денег у нас нет, но мы все равно тратим большие суммы на путешествия и билеты, — вздыхал Хуан Хосе. — Чтобы добраться до Москвы, нужно лететь около 20 часов с пересадкой где-нибудь в Европе — в той же Германии, либо в Латвии, в Риге. Команда у нас не очень сильная, я реалист.

Думаю, если мы выйдем из группы, это уже будет большой удачей. Но когда мы так собираемся вместе перед матчем и поем, мы пробуждаем в себе надежду».

Петь мексиканцы и вправду очень любят. Они то и дело сбивались в кучки, чтобы хором исполнить пару кричалок, а возле проходов на территорию стадиона даже выступал небольшой ансамбль со скрипками и трубой. При активной поддержке зрителей музыканты исполняли мексиканские народные песни.

Как только композиция заканчивалась, артисты тут же получали множество заказов на новые песни: болельщики наперебой выкрикивали любимые названия.

«Это будто голосование на MTV», — шутили в толпе.

Немцы же нигде не собирались, ничего не скандировали и вообще казались людьми, которые прибыли в «Лужники» из праздного любопытства.

Большинство из них были пожилого возраста. По количеству поклонники бундестим также уступили своим визави — по крайней мере, визуально их было раз в пять меньше, чем мексиканцев, хотя лететь из Германии в Москву не больше трех часов.

По латиноамериканцам нельзя было сказать, что их хоть что-то беспокоит. Впрочем, прибывшие на «Лужники» немцы тоже выглядели довольно безмятежно, хоть и не так энергично праздновали наступление футбольного праздника.

Мужчина с надписью «Luzer» (как оказалось, это не шутка, а в самом деле его фамилия — Лютцер) показывал большой палец и на ломаном английском уверял, что Москва его очень впечатлила.

При этом на его руке красовался шарф футбольного клуба «Гамбург», который в этом сезоне занял в Бундеслиге 17-е место из 18-ти и с треском вылетел во второй дивизион. Однако преданный фанат решил наудачу взять атрибутику своей команды на чемпионат мира. Его спутник, который оказался русским, давно переехавшим в Германию, подтвердил, что Лютцер действительно в восторге от России, однако словами выразить все чувства не может.

На все вопросы русский немец отвечал отрывисто, словно бравый сержант. «Да», «Нет», «Здорово».

Хотелось, чтобы в него вселился Хуан Хосе с его откровенностью. Впрочем, немец заверил, что обязательно поболел бы за Россию, если бы на нее было возможно достать билеты. Однако гигантский ажиотаж не позволил ему этого сделать, так что приходится ходить на Германию.

Уже на самом стадионе немцы немного реабилитировались за проваленный предматчевый антураж, взяв своей организованностью: вся трибуна за воротами Нойера принесла с собой флаги Германии, которые очень красиво развивались на ветру — казалось, что это стоит лагерем какое-то войско.

Большое количество флагов Германии выглядит впечатляюще Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 17 Июн 2018 в 8:11 PDT

Однако уже на исполнении гимнов певучесть мексиканцев снова взяла свое: они опять победили, практически заглушив своим пением музыку. Забегая вперед, можно сказать, что в течение всей игры только и были слышны их кричалки да скандирования «Мексика! Мексика!». Немцы ни разу не смогли перекричать своих визави — их просто не было слышно.

Первая атака также осталась за латиноамериканцами, что совершенно неудивительно при такой сумасшедшей поддержке.

Серией несложных пасов они добрались до штрафной соперника, откуда Ирвин Лосано (тот самый, против которого Игорь Акинфеев пытался применить кунг-фу на Кубке Конфедераций) со всей силы пробил, но прямо в ногу защитнику.

После этого последовал угловой, с которого «ацтеки» чуть не протолкнули мяч в ворота, но Мануэль Нойер успел припасть к земле и зафиксировать мяч. Немцы быстро ответили моментом Тимо Вернера, который на скорости влетел в штрафную и с острого угла пытался попасть в дальний угол, однако мяч прошел рядом со штангой.

При этом стоит признать, что мексиканцы — на удивление — больше владели мячом и имели немало опасных подходов к воротам: забивать мог не только Лосано, но и Чичарито, и Мигель Лаюн, который вообще выходил один на один…

Любое продвижение «ацтеков» вперед вызывало единодушный рев стадиона, и немцев даже становилось жалко: у них не было и одной десятой такой поддержки.

При этом на трибунах яростно прыгали фанаты не только в зеленых футболках, но и в ярко-желтых — игру посетило немало бразильцев, которые совершенно искренне болели за Мексику.

Это выглядело особенно удивительно на фоне принципиального соперничества пентакампеонов со сборной Аргентины — казалось, что поклонники «селесао» не очень жалуют собратьев по Латинской Америке. Однако причина столь сильной лояльности к мексиканцам оказалась довольно простой: как объяснил журналист Фабио из Сан-Паулу, бразильцы все еще не простили немцам 1:7 в полуфинале чемпионата мира — 2014. Так что

любое владение мячом в исполнении Бундестим сопровождалось дружным гулом «Лужников» — немцы явно были здесь гостями, несмотря на то что номинально считались хозяевами.

Такая атмосфера и настойчивость Мексики в атаке рано или поздно должны были привести к взятию ворот — и это случилось на 35-й минуте. Ирвин Лосано получил мяч на краю штрафной, сместился в центр и уверенно пробил Нойера — 0:1.

Мексиканцы празднуют абсолютно заслуженный гол! Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 17 Июн 2018 в 8:42 PDT

Во втором тайме немцы оживились и начали проводить одну атаку за другой — конечно, без такой страсти и порывистости, как у мексиканцев, но очень четко и выверенно. Постоянные навесы и прострелы в штрафную изрядно трепали нервы Гильермо Очоа и всех многочисленных фанатов в зеленом.

«Ацтеки» отбивались как могли, но не забывали в ответ создавать свои «жирные» моменты: Чичарито с Карлосом Велой даже вышли два в одного, однако Хавьер Эрнандес не сумел отдать точную передачу на пару метров и стопроцентный момент был упущен.

На 66-й минуте автор забитого мяча Лосано был заменен и сорвал заслуженные аплодисменты, но самые громкие овации все же достались 39-летнему защитнику сборной Мексики Рафаэлю Маркесу. «Дедушка ацтеков» вышел на замену на 73-й минуте, чтобы зацементировать оборону.

С Маркесом в составе (который старше даже Сергея Игнашевича) «зеленые» успешно обороняли свои ворота, однако при этом не прижимались к ним. Очоа едва успевал поймать мяч после опаснейшего удара Тони Крооса, как тут же мощным броском отправлял его обратно в поле — и это на 85-й минуте матча при счете 1:0 в пользу его команды, когда 90% голкиперов предпочли бы припасть к земле и полежать со снарядом.

Они не просто хотели как-то вырвать эту победу — они хотели ее заслужить.

На последних минутах все болельщики уже были на ногах, дожидаясь финального свистка.

Когда судья дал сигнал об окончании встречи, вверх тут же полетел какой-то заготовленный разноцветный песок и даже стаканы с пивом. Поражение действующего чемпиона мира Германии — сенсационный, но при этом абсолютно заслуженный исход этого сумасшедшего футбольного вечера.

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