«Магия футбола»: что за рубежом пишут о ЧМ-2018

16 июня, накануне первого матча действующего чемпиона мира сборной Германии на мундиале-2018 против команды Мексики, в центре Москвы произошло неприятное происшествие. Таксист наехал на группу людей, среди которых оказались две фанатки латиноамериканской сборной. Девушки получили небольшие повреждения.

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Испанская газета Marca выпустила статью с заголовком «Шок: таксист сбил людей в центре Москвы».

«Восемь человек, среди которых — две мексиканки, получили травмы после наезда такси рядом с Красной площадью, которая в данный момент заполнена фанатами, прибывшими в Россию на чемпионат мира. Изначально поступила информация, что повреждения несерьезны, однако после осмотра оказалось, что состояние одной женщины вызывает определенные опасения.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) 16 de junio de 2018

ДТП произошло на улице Ильинка — смежной с Красной площадью.

Такси забралось на тротуар и начало сбивать многочисленных пешеходов, проехав так не менее 30 метров.

Водитель машины — 28-летний мужчина из республики Киргизия, население которое в большинстве своем проповедует ислам, — подчеркнул автор статьи. — Он попытался скрыться с места происшествия, но виновника остановила толпа людей, наблюдавшая за инцидентом».

В статье Marca также упоминается, что ДТП произошло рядом со зданием, где находится штаб-квартира фанатов сборной Мексики на время чемпионата мира,

работники которой занимаются продвижением культуры и гастрономии этой латиноамериканской страны.

Напомним, проверка показала, что водитель не был пьян, а сам он объяснил свой наезд на тротуар тем, что не спал до этого 20 часов. На сайте Государственного управления МВД России по Москве уже опубликовано видео допроса подозреваемого.

«У меня данные все проверяли. Все было хорошо. Я никогда не нарушал правила дорожного движения в России. С документами тоже все в порядке. На работе все уважали. В Москве я работал месяц, а в тот день я был за рулем 20 часов. Перед этим поспал часа два-три, — признался таксист. — Сам не знаю, почему выехал на тротуар.

Хотел тормоз нажать, пропустить человека, а нажал газ. Начал убегать от людей, потому что думал, что меня убьют».

В английском издании Mirror подробно осветили ситуацию с побегом, даже прикрепив фото этого момента.

«Мужчина в футболке сборной Мексики яростно пытался проникнуть в такси, однако водитель выскочил и побежал прочь по улице.

Разбросанные сомбреро остались лежать на земле, венчая сцену развороченной улицы после шокирующего инцидента», —

говорится в тексте статьи.

east2west news

При этом автор цитирует свидетелей происшествия: «Таксист вылетел из машины, однако прохожие схватили его. Он кричал: «Это был не я!»

Однако Mirror отметила, что «ничто не указывает на то, что это было что-то большее, чем несчастный случай».

К счастью, в этот неспокойный день можно было найти и положительные упоминания о России.

В испанской газете AS вышел репортаж о том, как в нашей стране почитают легендарного вратаря Льва Яшина — единственного голкипера в истории, который завоевал «Золотой мяч».

«Фигура Льва Яшина представлена во многих деталях мундиаля. Официальный плакат турнира демонстрирует один из его исторических сейвов. Всегда одетый в черное, всегда успевающий за самыми сложными мячами, — Яшина вспоминают на чемпионате мира с ностальгией.

В Москве есть несколько статуй и монументов в память о вратаре. Самым запоминающимся и впечатляющим является его могила на Вагановском кладбище. В эти дни поток людей устремился в этот «храм», который стал последним прибежищем не только для Яшина, но и для других знаменитых спортсменов Москвы.

Прямо сейчас несколько фанатов «Спартака» с уважением глядят на место упокоения легендарного голкипера столичного «Динамо».

А на стадионе бело-голубых, прямо внутри арены, возвышается железная скульптура Яшина. Также около «Лужников» можно обнаружить еще одну статую вратаря, с которой в эти дни постоянно кто-нибудь фотографируется — мексиканцы, перуанцы…» — пишет журналист AS Ариц Габилондо.

Этот же автор съездил в Троице-Сергиеву лавру, чтобы рассказать, как российские монахи наблюдают за футболом: «В лавре нет телевизоров, там вообще слабо связаны с внешним миром, однако они находят способы наблюдать за мундиалем на мобильных телефонах. Это магия футбола. Что-то столь непохожее на религиозную веру захлестнуло все внутри лавры, так что монахам приходится менять некоторые привычки».

«Нам нравится футбол, но из-за наших правил и отсутствия телевизоров мы не можем смотреть матчи. Нужно выходить из ситуации. Некоторые из нас собираются, чтобы посмотреть игры на Youtube с мобильного. Также мы следим за испанским чемпионатом, знаем Криштиану Роналду и Лионеля Месси», — приводит AS слова священника Антона.

Хотелось бы, чтобы подобных репортажей о том, как наша страна живет мундиалем, было гораздо больше, чем неприятных новостей о таксистах.

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