Грядка, топот и пенальти: перуанцы наводнили Саранск

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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01
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14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.8 X–3.3 П2–1.85
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.85 П2–9.3
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.7 X–4.8 П2–1.43
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.6
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.85 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–9 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7 П2–1.16
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.6 П2–4.6
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.3 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6.8 X–3.85 П2–1.55
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Альфред Финнбогасон
1
1
6
Александр Головин
1
1
7
Поль Погба
1
1
8
Серхио Агуэро
1
1
9
Хосе Игнасио Начо
1
1
10
Хосе Мария Хименес
1
1
11
Юрий Газинский
1
1
12
Юссуф Поульсен
1
1
13
Антуан Гризманн
1
1
14
Лука Модрич
1
1
15
Майл Единак
1
1
Грядка, топот и пенальти: перуанцы наводнили Саранск

Сборная Дании обыграла Перу в Саранске на ЧМ-2018

,
40 тысяч перуанцев приехали в Саранск: фанаты пели, прыгали и приносили доход местным предпринимателям. Вот только игра сборной их разочаровала. Южноамериканцы неожиданно проиграли Дании. «Газета.Ru» рассказывает об антураже матча в столице Мордовии.

Сборной Перу не было на чемпионатах мира 36 лет. Чудесный отбор в Россию-2018 явился для потомков великой цивилизации инков историческим праздником.

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Перу — страна бедная, но большая. По площади — третья в Южной Америке после Бразилии и Аргентины. Так что среди 31 млн жителей нашлись несколько десятков тысяч тех, кому отправиться на другой конец света получилось, может быть, и накладно, но не смертельно.

Как выяснилось по матчу Перу с Данией, перуанцы — весьма неприхотливые ребята. Они не гнушались коротать время на вокзалах, их не смущал колорит российских поездов. Скорее, наоборот. Заморские гости остались довольны транспортным сервисом нашей страны. О чем спешили поделиться: наследники инков – народ открытый.

Среди гостей встречались как пенсионеры в инвалидных колясках, так и младенцы. Саранский вояж сулил перуанцам уникальную возможность вплотную познакомиться с российским бытом. Ведь не Москва же представляет собой срез жизни нашей страны. Нет, тут нужна глубинка. И столица Мордовии — как раз то, что надо.

Она динамично развивается, цветет и хорошеет. При этом город неумолимо наступает на деревню. Урбанизация, и от нее никуда не деться.

Самые любознательные заодно могли пополнить свои тайники уникальными (по южноамериканским меркам) познаниями о коренных культурах мокша и эрзя. Бабушки в национальных костюмах с песнями, деды с баянами. Посетителям кафе и ресторанов предлагалось также освоить несколько выражений по-мокшански или эрзянски. Хороших, разумеется.

Не все жители маленького российского города к чемпионату мира успели выучить английский язык. Могли поговорить с иностранными болельщиками лишь немногие кассиры и официанты. А в одном из заведений гостям из других стран помогал осуществлять заказы бойкий паренек, у которого на бейджике гордо красовалась выведенная синей ручкой надпись Translator.

Возможные транспортные проблемы в Саранске решили радикально. Местные власти перекрыли дороги практически во всем городе. Во всяком случае, путь от железнодорожного вокзала до стадиона и фан-зоны был свободен от автомобилей.

Несмотря на это, перуанский болельщик умудрился угодить под машину. Фанат перебегал дорогу в неположенном месте, когда попал под колеса проезжавшего автомобиля.

Южноамериканец отказался от предложенной медицинской помощи и самостоятельно покинул место происшествия. В ДТП болельщик получил ушиб бедра.

Большинство болельщиков доматчевое время проводили в специальной фан-зоне, где на огромном экране крутили все матчи чемпионата. В поединке конкурентов по группе — Франции и Австралии перуанцы поддерживали команду из страны-континента. Гол «трехцветных» радостно встретила лишь одна девушка в футболке чемпионов мира — 1998.

Сборные Перу и Дании отличаются своей красно-белой расцветкой. А стадион в Саранске напоминает «Открытие Арену». В связи с этим поединок группы С сильно напоминал домашний матч московского «Спартака».

Новостройки около стадиона в Саранске выглядели несколько пустынно. Зато по ним точно видно, что чемпионат мира заметно преобразил скромный городок.

Дополняла картину огромная грядка, которая была вырыта буквально в ста метрах от стадиона.

Однако она не испортила общего впечатления. В целом Саранск можно назвать светлым, ярким и чистым городком. Да, возможно, английские коллеги правы в том, что в столица Мордовии не пестрит обилием клубов и пабов, но для главного развлечения — чемпионата — есть фан-зона и стадион. А остальное — дело вкуса.

Эта игра — пока что самая шумная на мундиале. Здесь без вопросов. Перуанцы не пришли на «Мордовия Арену» отбывать номер. Им по нраву было петь и плясать. А еще – громко топать, от чего стадион буквально трясся. В общем, трибуны позитивно сходили с ума. Футбол шел им под стать. Может, не самый изобретательный, зато искренний, как говаривал Эдуард Малофеев. Страсти хватало с лихвой, желания тоже.

Самый примечательный момент первой половины приключился перед самым перерывом. Причем сначала судья из Гамбии Бакари Гассама не стал назначать пенальти, хотя падение перуанца в штрафной явно тянуло на нарушение.

Впрочем, посовещавшись с ассистентами, рефери отправился смотреть видеозапись. И указал-таки на «точку»! К ужасу фанатов, Кристиан Куэва запульнул мяч намного выше перекладины.

Команды ушли отдыхать. После перерыва пришла «ответка» от Дании. Юссуф «Юрари» Поульсен не оплошал, свой шанс использовал, технично пробив мимо вратаря Педро Галлесе. Этому подвигу аплодировала небольшая группа датчан численностью человек в 200.

ЧП подействовало на перуанцев как укус пчелы на бульдога. Подопечные Рикардо Гареки рассвирепели, принявшись создавать моменты. Но им отчаянно не везло. Так, чемпион России в составе «Локомотива» Джефферсон Фарфан не забивал даже тогда, когда партнеры выкатывали ему мяч на убойную позицию. Однажды «простили» и датчане. Однако транжирство перуанцев – это что-то.

Им не удалось хотя бы сравнять счет, причем датчане не особо «умирали» сзади. 0:1 — сборная Перу с поражения начинает свою сагу на ЧМ в XXI веке.

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