Грядка, топот и пенальти: перуанцы наводнили Саранск

Сборной Перу не было на чемпионатах мира 36 лет. Чудесный отбор в Россию-2018 явился для потомков великой цивилизации инков историческим праздником.

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Перу — страна бедная, но большая. По площади — третья в Южной Америке после Бразилии и Аргентины. Так что среди 31 млн жителей нашлись несколько десятков тысяч тех, кому отправиться на другой конец света получилось, может быть, и накладно, но не смертельно.

Как выяснилось по матчу Перу с Данией, перуанцы — весьма неприхотливые ребята. Они не гнушались коротать время на вокзалах, их не смущал колорит российских поездов. Скорее, наоборот. Заморские гости остались довольны транспортным сервисом нашей страны. О чем спешили поделиться: наследники инков – народ открытый.

Среди гостей встречались как пенсионеры в инвалидных колясках, так и младенцы. Саранский вояж сулил перуанцам уникальную возможность вплотную познакомиться с российским бытом. Ведь не Москва же представляет собой срез жизни нашей страны. Нет, тут нужна глубинка. И столица Мордовии — как раз то, что надо.

Она динамично развивается, цветет и хорошеет. При этом город неумолимо наступает на деревню. Урбанизация, и от нее никуда не деться.

Самые любознательные заодно могли пополнить свои тайники уникальными (по южноамериканским меркам) познаниями о коренных культурах мокша и эрзя. Бабушки в национальных костюмах с песнями, деды с баянами. Посетителям кафе и ресторанов предлагалось также освоить несколько выражений по-мокшански или эрзянски. Хороших, разумеется.

Не все жители маленького российского города к чемпионату мира успели выучить английский язык. Могли поговорить с иностранными болельщиками лишь немногие кассиры и официанты. А в одном из заведений гостям из других стран помогал осуществлять заказы бойкий паренек, у которого на бейджике гордо красовалась выведенная синей ручкой надпись Translator.

Возможные транспортные проблемы в Саранске решили радикально. Местные власти перекрыли дороги практически во всем городе. Во всяком случае, путь от железнодорожного вокзала до стадиона и фан-зоны был свободен от автомобилей.

Почти все дороги Саранска сегодня пешеходные pic.twitter.com/zsVStRAjLL — Лесик Константин (@kostyalesik) 16 июня 2018 г.

Несмотря на это, перуанский болельщик умудрился угодить под машину. Фанат перебегал дорогу в неположенном месте, когда попал под колеса проезжавшего автомобиля.

Южноамериканец отказался от предложенной медицинской помощи и самостоятельно покинул место происшествия. В ДТП болельщик получил ушиб бедра.

Большинство болельщиков доматчевое время проводили в специальной фан-зоне, где на огромном экране крутили все матчи чемпионата. В поединке конкурентов по группе — Франции и Австралии перуанцы поддерживали команду из страны-континента. Гол «трехцветных» радостно встретила лишь одна девушка в футболке чемпионов мира — 1998.

Гол Франции отмечает одинокая болельщица "трёхцветных" pic.twitter.com/8VLzvhJKDE — Лесик Константин (@kostyalesik) 16 июня 2018 г.

Мячу Австралии толпа радуется больше pic.twitter.com/xurM0AxLUH — Лесик Константин (@kostyalesik) 16 июня 2018 г.

Сборные Перу и Дании отличаются своей красно-белой расцветкой. А стадион в Саранске напоминает «Открытие Арену». В связи с этим поединок группы С сильно напоминал домашний матч московского «Спартака».

Как будто приехал на матч "Спартака" pic.twitter.com/ykozuWF3AD — Лесик Константин (@kostyalesik) 16 июня 2018 г.

Новостройки около стадиона в Саранске выглядели несколько пустынно. Зато по ним точно видно, что чемпионат мира заметно преобразил скромный городок.

Новый район около стадиона создаёт ощущение пустынности pic.twitter.com/V8qvQmXYiQ — Лесик Константин (@kostyalesik) 16 июня 2018 г.

Дополняла картину огромная грядка, которая была вырыта буквально в ста метрах от стадиона.

Огромная грядка около стадиона pic.twitter.com/r21cMDJnTE — Лесик Константин (@kostyalesik) 16 июня 2018 г.

Однако она не испортила общего впечатления. В целом Саранск можно назвать светлым, ярким и чистым городком. Да, возможно, английские коллеги правы в том, что в столица Мордовии не пестрит обилием клубов и пабов, но для главного развлечения — чемпионата — есть фан-зона и стадион. А остальное — дело вкуса.

Эта игра — пока что самая шумная на мундиале. Здесь без вопросов. Перуанцы не пришли на «Мордовия Арену» отбывать номер. Им по нраву было петь и плясать. А еще – громко топать, от чего стадион буквально трясся. В общем, трибуны позитивно сходили с ума. Футбол шел им под стать. Может, не самый изобретательный, зато искренний, как говаривал Эдуард Малофеев. Страсти хватало с лихвой, желания тоже.

Самый примечательный момент первой половины приключился перед самым перерывом. Причем сначала судья из Гамбии Бакари Гассама не стал назначать пенальти, хотя падение перуанца в штрафной явно тянуло на нарушение.

Впрочем, посовещавшись с ассистентами, рефери отправился смотреть видеозапись. И указал-таки на «точку»! К ужасу фанатов, Кристиан Куэва запульнул мяч намного выше перекладины.

Команды ушли отдыхать. После перерыва пришла «ответка» от Дании. Юссуф «Юрари» Поульсен не оплошал, свой шанс использовал, технично пробив мимо вратаря Педро Галлесе. Этому подвигу аплодировала небольшая группа датчан численностью человек в 200.

ЧП подействовало на перуанцев как укус пчелы на бульдога. Подопечные Рикардо Гареки рассвирепели, принявшись создавать моменты. Но им отчаянно не везло. Так, чемпион России в составе «Локомотива» Джефферсон Фарфан не забивал даже тогда, когда партнеры выкатывали ему мяч на убойную позицию. Однажды «простили» и датчане. Однако транжирство перуанцев – это что-то.

Им не удалось хотя бы сравнять счет, причем датчане не особо «умирали» сзади. 0:1 — сборная Перу с поражения начинает свою сагу на ЧМ в XXI веке.

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