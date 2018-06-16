Низкая явка: соперники России никому не нужны

Второй игровой день чемпионата мира по футболу — 2018 открылся матчем между сборными Египта и Уругвая. Встреча состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась минимальной победой команды из Южной Америки. Автором единственного гола стал уругвайский защитник Хосе Мария Хименес, который после прекрасной подачи Карлоса Санчеса со штрафного на 89-й минуте игры точным ударом головы отправил мяч в сетку ворот.

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1:0 — победа Уругвая, который сравнялся по очкам со сборной России в группе А.

Встреча между египтянами и уругвайцами вызывала интерес сразу по нескольким причинам. Во-первых, это главные конкуренты российской команды в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира. Во-вторых, это россыпь звезд мирового футбола, среди которых нападающий «Барселоны» Луис Суарес и форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани, а также египетский «фараон» из «Ливерпуля» Мохамед Салах. Последний, кстати, вопреки положительным прогнозам врачей из стана национальной сборной Египта, на поле все-таки не появился и провел весь матч на скамейке запасных. В-третьих, встреча проходила на самом необычном стадионе ЧМ-2018.

А ведь говорили, что дорогие билеты… Стадион в Екатеринбурге визуально не заполнен даже на 50%. А там Суарес и ко pic.twitter.com/VjxVfM7c4C — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 15 июня 2018 г.

Именно «Екатеринбург Арена» стала по итогам встречи наиболее обсуждаемым объектом. А точнее — ее посещаемость.

При вместимости в 33 061 зрителя на матче, по официальным данным, присутствовали 27 015 человек. При этом на саму игру было реализовано 32 278 билетов. На вопрос о том, почему более пяти тысяч мест на стадионе оказались пустыми, в Международной федерации футбола (ФИФА) пообещали инициировать расследование.

«Тот факт, что количество зрителей отличается от количества распределенных билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе от неявки зрителей в день матча), которые в настоящее время изучаются ФИФА», — сообщили в пресс-службе организации.

В причинах неявки большого количества владельцев заветных квитков на матч чемпионата мира намерены разобраться и представители оргкомитета турнира.

«Мы разберемся и расскажем всем, в чем дело. Действительно, у нас количество проданных билетов отличается от той цифры, которая была на стадионе. Люди, видимо, предпочли не пойти на футбол, мы не знаем пока, в чем дело. Это обычная история, просто здесь идет речь о большом количестве билетов, что нас удивило», — цитирует генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина ТАСС.

По информации СМИ, билеты на места, которые оказались пустыми, были реализованы среди партнеров и спонсоров ФИФА.

По заполняемости в Ебурге: народ все билеты купил. Свободные места - это места партнеров/спонсоров FIFA. Вот почему они пустые - не понятно. #FIFA2018 #чм2018 #ЕгипетУругвай — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 15 июня 2018 г.

В оргкомитете чемпионата мира — 2018 эту информацию прокомментировать отказались, отметив, что данная ситуация является «странной».

К слову, саму систему предоставления билетов первой категории (самые дорогие билеты на места с лучшим расположением на стадионе. — «Газета.Ru») подвергли критике. Так, известный телекомментатор Андрей Голованов призвал ФИФА отказаться от идеи выделения билетов своим партнерам и спонсорам.

«По-человечески, наверное, от такой практики предоставления билетов партнерам ФИФА стоит отойти. Но что думает федерация — это знает господин Джанни Инфантино (президент ФИФА. — «Газета.Ru»).

Конечно, это неправильно, когда пустуют огромные сектора, началось это не с Инфантино — это было еще при Жоао Авеланже, Йозефе Блаттере. Это не украшает атмосферу чемпионата мира», —

подчеркнул Голованов.

По словам комментатора, проблема низкой посещаемости на матчах мирового первенства в связи с отказом членов ФИФА идти на футбол имеет долговременный характер.

«Руководство ФИФА преследует одну цель — получить максимальную прибыть. Я работал на чемпионатах мира с 1998 по 2010 годы, и такие же проблемы повторяются из турнира в турнир — так же, как и на чемпионатах Европы. Почему-то друзья ФИФА не приходят на матчи, мне сложно это объяснить», — добавил Голованов, отметив, что, в отличие от партнеров и спонсоров Международной федерации футбола, болельщики из России проявляют повышенный интерес к главному спортивному событию этого лета.

«Екатеринбург Арене» предстоит принять еще три матча групповой стадии: Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

Сборная России сыграет 19 июня в Санкт-Петербурге с командой Египта, а 25 июня встретится в Самаре с Уругваем.

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