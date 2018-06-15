«Сплин» и Аршавин: 7 лучших матчей сборной России

7 место. ЧМ-2018. Групповой этап. Россия — Саудовская Аравия — 5:0

Да, соперник был откровенно слаб. Однако этот матч все же должен занять место в истории российского футбола. Во-первых, это был дебютный поединок команды на домашнем чемпионате мира, во-вторых, сборная находилась под огромным давлением перед стартом турнира, и, в-третьих, коллектив Станислава Черчесова не побеждал почти девять месяцев, что отнимало у фанатов веру в лучшее.

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Однако точный удар Юрия Газинского в начале первого тайма заставил многомиллионную армию болельщиков спокойно выдохнуть. Два мяча Дениса Черышев, голы Артема Дзюбы и Александра Головина принесли в страну ощущение праздника. Да, впереди еще сложные поединки с Египтом и Уругваем, но повод для радости у нас, безусловно, есть. Все-таки это всего лишь третья победа России в истории чемпионатов мира.

6 место. ЧМ-1994. Групповой этап. Россия — Камерун — 6:1

Удивительно, но две победы из трех сборной России на чемпионатах мира завершались разгромом соперника в пять мячей.

Первый в истории сборной России мундиаль начался с двух поражений от сильных оппонентов — Бразилии (0:2), которая потом выиграла золото, и завоевавшей по итогам турнира бронзу Швеции (1:3).

Серьезным конкурентом был и Камерун, добывший со скандинавской сборной ничью (2:2).

Однако та встреча на форуме в США завершилась полным разгромом африканцев — 6:1.

Более того, впервые в своей истории у сборной России один футболист забил пять мячей в одном матче. Олег Саленко поставил рекорд чемпионата мира и стал лучшим бомбардиром того мундиаля.

Эта победа вселила в болельщиков надежду — Россия могла выйти в 1/8 финала с третьего места, однако звезды не сошлись, сборные из других групп сыграли не так, как нужно было нам.

5 место. Евро-2008. Групповой этап. Россия — Швеция — 2:0

Это был матч за выход из группы. Обе команды обыграли Грецию, но проиграли Испании. За скандинавскую сборную выступал один из самых звездных на тот момент игроков планеты Златан Ибрагимович.

Однако коллектив под руководством Гуса Хиддинка просто уничтожил своего соперника. Решающую роль тогда сыграл нападающий Андрей Аршавин, который пропускал два первых матча Евро из-за дисквалификации.

Андрей стал автором второго гола национальной команды, первый мяч на счету нападающего Романа Павлюченко. Любопытно, что шведы почти ничего не смогли создать у наших ворот. В концовке матча россияне играли настолько лучше, что возникало ощущение будто мировой гранд противостоит явному аутсайдеру.

4 место. Отборочный матч Евро-2008. Россия — Англия — 2:1

Сказки того чемпионата не было бы без удивительной победы над Англией в переполненных «Лужниках» в отборочном цикле.

В первом тайме соперники полностью переиграли сборную России. Отечественная команда «горела» со счетом 0:1 после великолепного гола Уэйна Руни.

Хиддинк провел важную замену, выпустив на 58-й минуте Романа Павлюченко вместо Александра Кержакова. Англичане стали жаться к своим воротам и были вынуждены сфолить на Константине Зырянове в штрафной.

Павлюченко реализовал 11-метровый, а спустя несколько минут добил мяч в ворота после удара Алексея Березуцкого. 2:1 — встреча перевернулась с ног на голову.

Позже сборная России проиграет Израилю и окажется на волоске от непопадания на Евро, однако хорваты обыграют на выезде несчастных англичан и подарят команде Хиддинка вторую путевку на крупный турнир.

3 место. Евро-2012. Групповой этап. Россия — Чехия — 4:1

Тогда ожидания от сборной России были велики как никогда. Перед турниром команда голландца Дика Адвоката разнесла в пух и прах Италию — 3:0, а в первом матче Евро уничтожила Чехию — 4:1.

Дублем у России тогда отметился Алан Дзагоев, о котором узнала вся Европа. Отечественная команда играючи проходила оборону соперника. Авторами двух других мячей стали Роман Павлюченко и Роман Широков.

Запала россиянам, к сожалению, не хватило. В следующем матче команда упустит победу над Польшей (1:1), а затем проиграет грекам (0:1). По иронии судьбы, с первого места из группы в четвертьфинал выйдет поверженная нами Чехия.

2 место. Отборочный матч Евро-2000. Франция — Россия — 2:3

Шел 1999 год. Сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы — 2000 из рук вон плохо, проиграв три стартовых матча из трех. Команда Анатолия Бышовца поочередно уступила всем конкурентам за выход в финальную часть — Украине (2:3), Франции (2:3) и Исландии (0:1).

Разгромные победы с новым тренером Олегом Романцевым над аутсайдерами группы Арменией (3:0) и Андоррой (6:1) особо ситуацию не улучшили.

Только победа над действующими чемпионами мира на их стадионе могла вернуть в Россию в борьбу.

После первого тайма отечественная сборная закономерно уступала, однако во втором игровом отрезке голы Александра Панова и Валерия Карпина перевернули игру. Панов в том матче оформил дубль и стал главным героем поединка.

Победа над французами нашла свое отражение в российской культуре. Так, в песне «Мое сердце» группы «Сплин» есть строчка со словами героя о себе «французам не забивал», являющаяся явной аллюзией на этот матч.

Однако на Евро россияне так и не пробьются. В решающем матче они упустят в концовке из-за обиднейшей ошибки выронившего из рук в ворота мяч голкипера Александра Филимонова необходимую победу над Украиной. Встреча завершится со счетом 1:1.

1 место. Евро-2008. Четвертьфинал. Россия — Голландия — 3:1

Кадры этого матча до сих пор всплывают в памяти российских фанатов. Голландия набрала девять очков в группе с Италией, Францией и Румынией. Голландия была главным фаворитом того турнира. И мы ее уничтожили.

Россия давила весь матч и заслуженно открыла счет в начале второго тайма усилиями Павлюченко. Голландцы чудом смогли перевести встречу в дополнительное время после гола Руда ван Нистелроя.

Но они сделали этим только хуже самим себе. Следующие 30 минут превратились в российскую феерию.

Сначала Дмитрий Торбинский замкнул чудесную передачу Аршавина, а затем сам Андрей вогнал мяч между ног Эдвину ван дер Сару. Идеальная точка лучшего матча сборной России в истории.

В полуфинале россияне проиграли Испании со счетом 0:3. Но это было не важно. Команда Гуса Хиддинка покинула турнир с бронзой и любовью болельщиков.

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