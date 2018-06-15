«Сплин» и Аршавин: 7 лучших матчей сборной России

Курсы валют$ 63.19 (+0.628) 73.28 (+1.022)
Москва: +15°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 2:1 перерыв
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1–1.23 X–6.7 П2–10.5
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.1 X–3.25 П2–2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.42 X–5 П2–8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.5 X–4.4 П2–1.42
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.6
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.85 П2–6.35
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.13 X–9 П2–18
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–19 X–7 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.21 X–6 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.55 X–3.25 П2–2.15
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6.8 X–3.85 П2–1.55
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
1
ПортугалияПортугалия
–:–
2:1–:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИспанияИспания
–:–1:2
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Денис Черышев
1
2
2
Артём Дзюба
1
1
3
Александр Головин
1
1
4
Хосе Мария Хименес
1
1
5
Юрий Газинский
1
1
«Сплин» и Аршавин: 7 лучших матчей сборной России

7 лучших матчей футбольной сборной России в истории

Разгромная победа сборной России в первом матче чемпионата мира по футболу дала повод вспомнить лучшие матчи главной команды страны. «Газета.Ru» выбрала семерку самых крутых поединков в истории отечественного коллектива.

7 место. ЧМ-2018. Групповой этап. Россия — Саудовская Аравия — 5:0

Да, соперник был откровенно слаб. Однако этот матч все же должен занять место в истории российского футбола. Во-первых, это был дебютный поединок команды на домашнем чемпионате мира, во-вторых, сборная находилась под огромным давлением перед стартом турнира, и, в-третьих, коллектив Станислава Черчесова не побеждал почти девять месяцев, что отнимало у фанатов веру в лучшее.

Реклама

Однако точный удар Юрия Газинского в начале первого тайма заставил многомиллионную армию болельщиков спокойно выдохнуть. Два мяча Дениса Черышев, голы Артема Дзюбы и Александра Головина принесли в страну ощущение праздника. Да, впереди еще сложные поединки с Египтом и Уругваем, но повод для радости у нас, безусловно, есть. Все-таки это всего лишь третья победа России в истории чемпионатов мира.

6 место. ЧМ-1994. Групповой этап. Россия — Камерун — 6:1

Удивительно, но две победы из трех сборной России на чемпионатах мира завершались разгромом соперника в пять мячей.

Первый в истории сборной России мундиаль начался с двух поражений от сильных оппонентов — Бразилии (0:2), которая потом выиграла золото, и завоевавшей по итогам турнира бронзу Швеции (1:3).

Серьезным конкурентом был и Камерун, добывший со скандинавской сборной ничью (2:2).

Однако та встреча на форуме в США завершилась полным разгромом африканцев — 6:1.

Более того, впервые в своей истории у сборной России один футболист забил пять мячей в одном матче. Олег Саленко поставил рекорд чемпионата мира и стал лучшим бомбардиром того мундиаля.

Эта победа вселила в болельщиков надежду — Россия могла выйти в 1/8 финала с третьего места, однако звезды не сошлись, сборные из других групп сыграли не так, как нужно было нам.

5 место. Евро-2008. Групповой этап. Россия — Швеция — 2:0

Это был матч за выход из группы. Обе команды обыграли Грецию, но проиграли Испании. За скандинавскую сборную выступал один из самых звездных на тот момент игроков планеты Златан Ибрагимович.

Однако коллектив под руководством Гуса Хиддинка просто уничтожил своего соперника. Решающую роль тогда сыграл нападающий Андрей Аршавин, который пропускал два первых матча Евро из-за дисквалификации.

Андрей стал автором второго гола национальной команды, первый мяч на счету нападающего Романа Павлюченко. Любопытно, что шведы почти ничего не смогли создать у наших ворот. В концовке матча россияне играли настолько лучше, что возникало ощущение будто мировой гранд противостоит явному аутсайдеру.

4 место. Отборочный матч Евро-2008. Россия — Англия — 2:1

Сказки того чемпионата не было бы без удивительной победы над Англией в переполненных «Лужниках» в отборочном цикле.

В первом тайме соперники полностью переиграли сборную России. Отечественная команда «горела» со счетом 0:1 после великолепного гола Уэйна Руни.

Хиддинк провел важную замену, выпустив на 58-й минуте Романа Павлюченко вместо Александра Кержакова. Англичане стали жаться к своим воротам и были вынуждены сфолить на Константине Зырянове в штрафной.

Павлюченко реализовал 11-метровый, а спустя несколько минут добил мяч в ворота после удара Алексея Березуцкого. 2:1 — встреча перевернулась с ног на голову.

Позже сборная России проиграет Израилю и окажется на волоске от непопадания на Евро, однако хорваты обыграют на выезде несчастных англичан и подарят команде Хиддинка вторую путевку на крупный турнир.

3 место. Евро-2012. Групповой этап. Россия — Чехия — 4:1

Тогда ожидания от сборной России были велики как никогда. Перед турниром команда голландца Дика Адвоката разнесла в пух и прах Италию — 3:0, а в первом матче Евро уничтожила Чехию — 4:1.

Дублем у России тогда отметился Алан Дзагоев, о котором узнала вся Европа. Отечественная команда играючи проходила оборону соперника. Авторами двух других мячей стали Роман Павлюченко и Роман Широков.

Запала россиянам, к сожалению, не хватило. В следующем матче команда упустит победу над Польшей (1:1), а затем проиграет грекам (0:1). По иронии судьбы, с первого места из группы в четвертьфинал выйдет поверженная нами Чехия.

2 место. Отборочный матч Евро-2000. Франция — Россия — 2:3

Шел 1999 год. Сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы — 2000 из рук вон плохо, проиграв три стартовых матча из трех. Команда Анатолия Бышовца поочередно уступила всем конкурентам за выход в финальную часть — Украине (2:3), Франции (2:3) и Исландии (0:1).

Разгромные победы с новым тренером Олегом Романцевым над аутсайдерами группы Арменией (3:0) и Андоррой (6:1) особо ситуацию не улучшили.

Только победа над действующими чемпионами мира на их стадионе могла вернуть в Россию в борьбу.

После первого тайма отечественная сборная закономерно уступала, однако во втором игровом отрезке голы Александра Панова и Валерия Карпина перевернули игру. Панов в том матче оформил дубль и стал главным героем поединка.

Победа над французами нашла свое отражение в российской культуре. Так, в песне «Мое сердце» группы «Сплин» есть строчка со словами героя о себе «французам не забивал», являющаяся явной аллюзией на этот матч.

Однако на Евро россияне так и не пробьются. В решающем матче они упустят в концовке из-за обиднейшей ошибки выронившего из рук в ворота мяч голкипера Александра Филимонова необходимую победу над Украиной. Встреча завершится со счетом 1:1.

1 место. Евро-2008. Четвертьфинал. Россия — Голландия — 3:1

Кадры этого матча до сих пор всплывают в памяти российских фанатов. Голландия набрала девять очков в группе с Италией, Францией и Румынией. Голландия была главным фаворитом того турнира. И мы ее уничтожили.

Россия давила весь матч и заслуженно открыла счет в начале второго тайма усилиями Павлюченко. Голландцы чудом смогли перевести встречу в дополнительное время после гола Руда ван Нистелроя.

Но они сделали этим только хуже самим себе. Следующие 30 минут превратились в российскую феерию.

Сначала Дмитрий Торбинский замкнул чудесную передачу Аршавина, а затем сам Андрей вогнал мяч между ног Эдвину ван дер Сару. Идеальная точка лучшего матча сборной России в истории.

В полуфинале россияне проиграли Испании со счетом 0:3. Но это было не важно. Команда Гуса Хиддинка покинула турнир с бронзой и любовью болельщиков.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».