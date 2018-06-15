ЧМ в разгаре: Аргентина и Франция заводят фанатов. LIVE

- 607558 просмотров Сборная России стартовала с разгромной победы на ЧМ-2018
- 325368 просмотров Уругвай вырвал на последней минуте победу у Египта на ЧМ-2018
- 232211 просмотров Онлайн-трансляция второго игрового дня ЧМ-2018.
- 164293 просмотра Хет-трик Роналду спас Португалию от поражения в матче с Испанией
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В «Урале» Луиса Суареса и Эдинсон Кавани не будет. «Такие трансферы не в наших силах», — пошутил президент уральского клуба Григорий Иванов после просмотра матча Египет — Уругвай (0:1).
Певица Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду поблагодарили мать за рождение брата. «Будь благословенна мать, которая тебя родила», — написала Авейру на своей странице в инстаграме после того, как форвард оформил хет-трик в матче с Испанией.
Госдеп США пугает американских болельщиков терактами и домогательствами в России. «Крупномасштабные международные события, такие как чемпионат мира, являются очень привлекательной целью для террористов. Несмотря на то, что безопасность на чемпионате мира будет усиленной, террористы могут попытаться атаковать стадионы, фан-зоны, достопримечательности, вокзалы и другие общественные места», — говорится в обращении ведомства. Также американские власти отмечают, что в России болельщики могут подвергнуться домогательствам и вымогательству со стороны сотрудников правоохранительных органов и других должностных лиц.
Защитник сборной Испании Жерар Пике обвинил нападающего команды Португалии Криштиану Роналду в симуляции. «Когда в первом матче на чемпионате мира в твои ворота быстро назначается пенальти и соперник выходит вперед, то итоговые ощущения от игры можно назвать неплохими», — приводит слова игрока Marca. Испания и Португалия разошлись со счетом 3:3 в матче мундиаля. На счету Роналду хет-трик.
Английские болельщики, приехавшие на чемпионат мира — 2018, встали на защиту России. «Мы читали негативные истории про Россию, однако здесь все оказалось не так: пока нас окружают исключительно дружелюбные люди», — приводил слова фаната из Брайтона The Guardian.
Вратарь сборной Испании философски отреагировал на свою ошибку в матче с Португалией. «Чтобы научиться добиваться успеха, вам нужно научиться терпеть неудачу. Мы продолжаем», — написал голкипер в своем твиттере.
Британское издание Daily Mail отметило колоссальный контраст между болельщицами сборных России и Саудовской Аравии. Автор материала заметил, что россиянки пришли на стадион в откровенных топах с национальной символикой, а их лица украшал макияж, когда как поклонницы футбола из Саудовской Аравии были на игре в паранджах, масках и шарфах.
Что не день, то рекорд. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира (33 года, 130 дней).
Голкиперу национальной команды Игорю Акинфееву подарили его портрет после матча открытия чемпионата мира — 2018 с командой Саудовской Аравии (5:0). «Классный рисунок нам прислали! Теперь он отправится автору обратно, но с автографом капитана», — говорится в заявлении сборной в твиттере.
Ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде вы можете на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.
Сегодня состоятся сразу четыре поединка — стартуют группы С и D. В квартете С в 13.00 по московскому времени начнут свою встречу Франция с Австралией, а в 19.00 выйдут на поле Перу и Дания. В группе D в 16.00 начнется противостояние Аргентина — Исландия, а в 22.00 будет дан стартовый свисток в поединке Хорватия — Нигерия.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», приветствуем вас на текстовой трансляции событий третьего дня чемпионата мира по футболу в России.