День Головкина: побывал на ЧМ-2018 и договорился с Альваресом

Бой-реванш между чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версиям WBA и WBC Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканцем Саулем Альваресом состоится 15 сентября на площадке способной вместить 20 тыс. зрителей арены в Лас-Вегасе. Переговоры шли очень тяжело. В частности, возникли серьезные разногласия по поводу распределения призового фонда.

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Команда Альвареса предлагала противнику 42,5%, в то время как чемпион мира, понятно, хотел большего.

Конкретные условия соглашения пока не разглашаются. Цифры гонораров для боксеров станут доступны общественности позднее. Сам Головкин в четверг, в день интенсивной работы своих представителей с коллегами из лагеря Альвареса? находился в Москве, где посетил стартовый матч чемпионата мира по футболу – 2018 между сборными России и Саудовской Аравии.

@fifaworldcup Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing) 14 Июн 2018 в 3:48 PDT

Пришлась ли игра по душе казахстанцу, неизвестно. Фотографию со стадиона, выложенную в «Инстаграме», Головкин предпочел не комментировать. На месте событий он встретился с тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Одновременно информировал поклонников о ходе переговоров с Альваресом.

«Все самое интересное еще впереди», — подписал «Трипл Джи» архивное фото с взвешивания перед первым поединком.

В свою очередь, мексиканец сделал пару постов на ту же интересующую всех тему. В отличие от соперника, он уже приступил к тренировкам.

По словам Тома Леффлера, промоутера Головкина, его подопечный жаждал повторного боя, несмотря на сорванное шоу 5 мая. Вместо Альвареса казахстанец сразился с американцем Ванесом Мартиросяном, победив нокаутом.

«Переговоры зашли в тупик, но мы нашли возможность их оживить, — объяснил функционер. –

Мы работали вместе. Я не могу поделиться деталями, но Геннадий удовлетворен условиями договоренности.

Нам потребовался один из наших партнеров, имеющих отношение к бою, и он пришел на помощь. Так мы спасли бой. Мы нашли решение».

Леффлер добавил, что вплоть до последнего момента имевшиеся противоречия казались неразрешимыми. В качестве резервного варианта рассматривалась встреча с британским обладателем титула WBO Билли Джо Сондерсом в конце августа. Возможно, такой бой состоится позднее.

В начале июня Головкин лишился третьего из четырех имевшихся поясов по престижным версиям. IBF решила отобрать свой титул и объявить его вакантным из-за отказа казахстанца от обязательной защиты с официальным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко.

Майский реванш Головкин – Альварес сорвался из-за допинга у мексиканца. Сам нарушитель настаивал на том, что пресловутый кленбутерол попал в его организм вместе с мясом, что моментально стало поводом для шуток и мемов (никто не поверил в такое объяснение). В апреле Атлетическая комиссия штата Невада впаяла Альваресу шестимесячную дисквалификацию. Ее было решено отсчитывать с момента обнаружения запрещенного вещества в допинг-пробе, то есть с 17 февраля 2018 года.

Первый бой Головкина и Альвареса готовился несколько лет и состоялся 16 сентября 2017-го.

Первая встреча получилась достаточно зрелищной, собрала хорошую кассу и удостоилась лестных отзывов в прессе. По ее окончании трое судей насчитали ничью, что категорически не устроило боксеров: каждый заявил о том, что именно он достоин победы. Поэтому медлить с переговорами насчет повторной схватки не стали, дав согласие на реванш прямо там, на ринге.

На одних только билетах тогда удалось выручить более $27 млн. Прибыль же от продажи платных трансляций, по неофициальным данным, превысила $100 млн.

Гарантированный гонорар (без процента от указанных денег) распределился следующим образом: 5 млн для Альвареса, 3 – Головкину. Второй поединок сулит организаторам еще более солидный куш.

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