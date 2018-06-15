«Жаль, что я не с ребятами, но я люблю свою страну»

Футбольная Россия продолжает праздновать победу национальной сборной над Саудовской Аравией в стартовом матче чемпионата мира – 2018. Своими впечатлениями в соцсетях активно делятся и простые болельщики, и действующие спортсмены. Один из ключевых исполнителей команды на Евро-2016 Денис Глушаков, не приглашенный наставником Станиславом Черчесовым для участия в мундиале из-за потери игровой практики в клубе, нашел в себе силы прийти в «Лужники» и поздравить партнеров.

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«С победой, Россия! Вовлекайте жен, детей, друзей, врагов, всех! И болеем за Родину!

Мне жаль, что меня нет рядом с ребятами, но я люблю свою страну и буду поддерживать всегда и во всем!» — написал капитан «Спартака» в инстаграме.

Глушаков посетил матч как простой болельщик, получив за несколько часов до события FAN ID.

Другой отцепленный от заявки в самый последний момент полузащитник – Роман Нойштедтер – не стал обновлять аккаунт после игры, но выложил эпизод с экспертным интервью немецким СМИ. В подписи к видео натурализованный атлет сухо пожелал россиянам удачи, причем сделал это на немецком языке.

В отличие от Глушакова, герои четверга не блистали глубокими текстами – видимо, оставили все силы на поле. Автор голевого дубля Денис Черышев, признанный лучшим игроком матча, расщедрился лишь на пять слов, которые написал по-русски, а не на испанском, как делает обычно.

«Вся слава только тебе, Господи», — пост хавбека очень напоминал послания западных игроков.

Вся Слава только тебе Господи Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90) 14 Июн 2018 в 11:56 PDT

Юрий Газинский, довольно неожиданно включенный Черчесовым в основу и отблагодаривший тренера за доверие первым мячом России на ЧМ, тоже был лаконичен. К своему комментарию он прикрепил предматчевый снимок команды. Увы, один из запечатленных на нем, Алан Дзагоев, травмировался уже в середине первого тайма, и в оставшихся играх не выступит.

«Россия! Всех с Победой! Спасибо за фантастическую поддержку», — записал Газинский, сопроводив послание эмодзи бицепса: смотрите, мол, какие мы сильные.

Эту же иконку выбрал Александр Головин, который поставил точку в матче блестящим выстрелом со штрафного.

«Показали высший уровень!» — утверждается в аккаунте полузащитника.

Единственным из наших голеадоров, кто не обновил соцсети после исторической игры, неожиданно стал Артем Дзюба. Все слова он исчерпал еще до встречи, когда обвинил журналистов в излишнем давлении.

Кудесников мяча самозабвенно поддерживали их вторые половинки. За бороздившего фланг Юрия Жиркова болела супруга Инна, приехавшая в «Лужники» вместе с бывшей женой Андрея Аршавина Юлией Бартновской.

В ложе для особо важных персон собралась целая рота звездных ветеранов: здесь и португалец Луиш Фигу, и бразильцы Роберто Карлос с Кафу, и камерунец Самуэль Это'О, а также испанец Хави и многие-многие другие.

Некоторые шутят по поводу памятника Ленину, установленного у стен стадиона.

«Дождался Ильич, теперь и помирать не страшно», — упражняется в остроте языка народ.

Пианист с мировым именем минут за 45 до стартового свистка буквально несся на трибуну, боясь опоздать к началу. Успел. И по-настоящему горел игрой, ничуть не стесняясь эмоций.

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина радовалась забитым голам не меньше.

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