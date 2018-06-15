Футбольный мир обсуждает жест Путина. LIVE

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Испанские СМИ назвали «концертом» игру Александром Головина в матче с Саудовской Аравией.
«Головин устроил игровой концерт во вчерашнем матче. Он сражался со всеми, забил отличный гол и отдал две результативные передачи, став настоящей звездой встречи», — написано в материале на официальном сайте Mundo Deportivo.
Российский игрок оставил неизгладимое впечатление от своей игры.
Центральные защитники сборной Бельгии Венсан Компани и Томас Вермален пропустили вторую тренировку национальной команды в рамках чемпионата мира — 2018.
Первая игра команды уже 18 июня, неужели футболистов придется заменить?!
Футболисты сборной Сербии, между прочим, надеются на поддержку болельщиков сборной России.
«Мы, конечно, смотрели игру и переживали за российскую команду. Надеюсь, какая-то часть российских болельщиков будет болеть за нас», — сказал ассистент главного тренера сборной Сербии по футболу Милан Обрадович в интервью ТАСС.
17 июня сербская сборная проведет свой первый матч на турнире против Коста-Рики. Также она в рамках группового этапа сыграет с Бразилией и Швейцарией.
Тем временем британские СМИ отметили сплоченность людей на чемпионате мира в России.
«Одна из вещей, которая действительно бросалась в глаза в России в день открытия чемпионата мира, состояла в том, что футбол неизменно сплачивает людей», — написали Sky News.
В статье отмечается, что самыми активными болельщиками были перуанцы, костариканцы, аргентинцы, бразильцы и мексиканцы.
Президент Боливии Эво Моралес высоко оценил организацию чемпионата мира по футболу в России.
Вчера во время матча открытия чемпионата мира по футболу — 2018 Путин и наследный принц Саудовской Аравии обменивались рукопожатиями, а также президент России разводил руками, когда сборная России забивала очередной мяч.
Эти моменты привлекли огромное внимание болельщиков, даже пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось комментировать эти жесты.
«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — сказал функционер в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Напоминаем, что Россия забила в матче пять безответных мячей.
Однако начнется первая игра дня не так уж и скоро — стартовый свисток в матче с участие Мо Салаха прозвучит лишь в 15.00 мск. А пока что будем знакомить вам с последними актуальными новостями, связанными с предстоящими встречами и чемпионатом мира в целом.
Сегодня в рамках мундиаля в России пройдут сразу три матча: соперники России по группе А Египет и Уругвай сойдутся в Екатеринбурге, Марокко и Иран сыграют в Санкт-Петербурге, а в Сочи под самый вечер состоится суперпоединок между Португалией и Испанией.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции второго игрового дня чемпионата мира по футболу — 2018!