Футбольный мир обсуждает жест Путина. LIVE

Футболисты сборной Сербии, между прочим, надеются на поддержку болельщиков сборной России.

«Мы, конечно, смотрели игру и переживали за российскую команду. Надеюсь, какая-то часть российских болельщиков будет болеть за нас», — сказал ассистент главного тренера сборной Сербии по футболу Милан Обрадович в интервью ТАСС.

17 июня сербская сборная проведет свой первый матч на турнире против Коста-Рики. Также она в рамках группового этапа сыграет с Бразилией и Швейцарией.