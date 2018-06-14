«Россия запросто может выиграть чемпионат мира»

По просьбе корреспондентов «Газеты.Ru» игру россиян с саудовцами прокомментировал президент «Локомотива» Илья Геркус. На взгляд функционера, лучшим игроком матча следовало признать Александра Головина, а не Дениса Черышева.

Реклама

— Наши сыграли замечательно, — констатировал Геркус. — От матча остались незабываемые впечатления. Думаю, все со мной согласны. Мы крайне редко выигрываем на чемпионате мира. А чтобы 5:0... Такого не было очень давно, еще со времен СССР. То есть сегодня мы присутствовали на историческом матче. Надо ценить то, что получили. Особый день!

— А предыдущую победу сборной России на ЧМ — 2:0 с Тунисом в 2002 году — помните?

— Уже с трудом, если честно. Детали забываются.

— Определяющие моменты матча с Саудовской Аравией, на ваш взгляд?

— Во-первых, все ребята очень хотели играть, причем играть качественно, успешно. Во-вторых, поддержка была поистине замечательной.

Это именно тот случай, когда все сложилось воедино. Прекрасно!

— Автора голевого дубля Дениса Черышева признали лучшим игроком матча. Согласны?

— Мне показалось, лучшим все-таки был Александр Головин. Он проявил себя настоящим мотором команды. Был ее сердцем. Отдал бы номинацию ему, если бы голосовал. Считаю, Головин был просто бесподобен.

— Братья Алексей и Антон Миранчуки из вашего «Локо» весь матч просидели на скамейке запасных. Разочаровало вас это решение Станислава Черчесова?

— Это значит, что у сборной еще есть резервы, реальное усиление, причем серьезное. Ребята выйдут в одном из следующих матчей и еще принесут пользу общему делу.

— Еще буквально вчера вокруг российской команды был не самый позитивный эмоциональный фон, мягко говоря...

— Зато теперь все максимально позитивно.

Мы выиграли в матче открытия чемпионата мира со счетом 5:0. Это результат, о котором даже мечтать не приходилось.

Так что теперь должны радоваться и праздновать. Надеяться, верить и любить сборную.

— И все же: это Россия оказалась так хороша, или Саудовская Аравия — слаба?

— Давайте не рассматривать дело под таким углом. Зачем всюду искать негатив? У нас замечательная сборная. Еще раз призываю всех наслаждаться моментом!

В толпе зрителей, выходивших со стадиона после матча, обнаружился бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги, который в середине 2000-х стал самым дорогостоящим приобретением чемпионата России с трансферной стоимостью €11,5 млн.

— Я забил один из самых красивых голов в истории вашей Премьер-лиги именно на этом стадионе? – переспросил аргентинец. — Как же, помню. Были времена... На самом деле «Лужники» порядком изменились. Как и Россия в целом. Но мне приятно сюда возвращаться. Тем более, фаны «Спартака» все еще меня помнят.

Что до игры, то мне понравилась сборная России. Даже показалось, что сыграла не на всю мощь, приберегла запал для будущих сражений.

Выделять кого-то мне бы не хотелось. Скажу банальность, но россияне были сильны именно командой. Причем во всех линиях.

Развернутый разбор встречи сделал для «Газеты.Ru» председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев. После сверхкрупной победы политик настроен решительно. На его взгляд, Россия может — ни много ни мало — выиграть чемпионат мира.

— Саудовская Аравия предстала цепкой командой. Мне показалось, соперники выкладывались по полной. Однако наши ребята, как говорится, поймали игру. После первого гола почувствовали себя увереннее. Брак в их игре значитально снизился. Индивидуальное мастерство, конечно, хромает. Это очевидно. Но выигрывать можно не только за счет личных действий. Это команда России и продемонстрировала.

Хорошие комбинации, отдача и психологическая уверенность — вот слагаемые сегодняшнего результата. Станислав Черчесов нашел необходимые слова. Они позволили настроить ребят на победу.

— Наставник неожиданно включил в основу Юрия Газинского — и тот забил. Вас это удивило?

— Надо всегда обращаться к высказыванию Владимира Жириновского: в любой ситуации бороться до конца. Возьмем Черышева. Полузащитник мог весь чемпионат просидеть в запасе, но травма Алана Дзагоева вывела его на первые роли. И, пожалуйста, — два гола. Считаю, Газинский сейчас тоже на своем месте. Это наработка главного тренера. Не надо ругать Черчесова! Даже в случае неудачи... У него свое видение и колоссальный опыт. Лучше главного тренера никто в предмете не разбирается. Он ежедневно видит игроков, знает их состояние.

Все ничьи и проигрыши в контрольных матчах были тактическими ходами. Чтобы «усыпить» соперников.

— Кто еще вам понравился?

— Дзагоев. До повреждения он выглядел очень солидно. Еще раз отмечу Газинского. Забил гол и хорошо бегал. А вот Юрию Жиркову не хватает скорости. Это заметно. Но чувство игры, видение поля, точный пас по-прежнему при нем.

— Говорят, Дзагоев выбыл очень надолго...

— Без него сложно придется. Хотя замена есть, как выснилось.

— Какой вам теперь видится турнирная стратегия российской сборной?

— Только победа, и никаких ничьих! Всех рвать! Играть в открытый футбол. Никаких танцев от обороны нам не надо. Наши поймали кураж. Да и с «физикой» все в порядке. Были отдельные провалы, но в целом все достойно. Россия запросто может выиграть чемпионат мира.

Ведущий спортивный журналист Польши Себастьян Сташевский по окончании первого матча мундиаля-2018 в свою очередь рассказал о дружбе с Черчесовым, ранее работавшим в варшавской «Легии».

«Черчесов работал в варшавской «Легии», поэтому он мой очень хороший друг. На чемпионате мира — 2018 из-за травм не смогли сыграть важные футболисты сборной России. И я думаю, что Черчесов сделал все для того, чтобы команда забивала. А пять мячей — это очень хорошо. Стоит отметить, как удачно сработали его замены», — заявил журналист «Газете.Ru».

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».