«Россия запросто может выиграть чемпионат мира»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
14
15
16
17
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18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–7.5 X–4 П2–1.5
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.25 X–3 П2–3.65
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–4.15 X–3.4 П2–2.05
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1–1.22 X–6.5 П2–12.5
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.1 X–3.25 П2–2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.45 П2–6.85
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.75 П2–7.75
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.5 X–4.4 П2–1.42
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.05 X–3.3 П2–3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.85 П2–6.35
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–8.5 П2–21
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–17 X–6.3 П2–1.2
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.21 X–6 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.55 X–3.25 П2–2.15
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6 X–3.8 П2–1.6
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
ЕгипетЕгипет
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
УругвайУругвай
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
«Россия запросто может выиграть чемпионат мира»

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

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Президент московского «Локомотива» Илья Геркус, экс-футболист «Спартака» и сборной Аргентины Фернандо Кавенаги, ведущий спортивный журналист Польши Себастьян Сташевский, а также председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» поделились эмоциями от разгромной победы национальной команды России над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира.

По просьбе корреспондентов «Газеты.Ru» игру россиян с саудовцами прокомментировал президент «Локомотива» Илья Геркус. На взгляд функционера, лучшим игроком матча следовало признать Александра Головина, а не Дениса Черышева.

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— Наши сыграли замечательно, — констатировал Геркус. — От матча остались незабываемые впечатления. Думаю, все со мной согласны. Мы крайне редко выигрываем на чемпионате мира. А чтобы 5:0... Такого не было очень давно, еще со времен СССР. То есть сегодня мы присутствовали на историческом матче. Надо ценить то, что получили. Особый день!

— А предыдущую победу сборной России на ЧМ — 2:0 с Тунисом в 2002 году — помните?

— Уже с трудом, если честно. Детали забываются.

— Определяющие моменты матча с Саудовской Аравией, на ваш взгляд?

— Во-первых, все ребята очень хотели играть, причем играть качественно, успешно. Во-вторых, поддержка была поистине замечательной.

Это именно тот случай, когда все сложилось воедино. Прекрасно!

— Автора голевого дубля Дениса Черышева признали лучшим игроком матча. Согласны?

— Мне показалось, лучшим все-таки был Александр Головин. Он проявил себя настоящим мотором команды. Был ее сердцем. Отдал бы номинацию ему, если бы голосовал. Считаю, Головин был просто бесподобен.

— Братья Алексей и Антон Миранчуки из вашего «Локо» весь матч просидели на скамейке запасных. Разочаровало вас это решение Станислава Черчесова?

— Это значит, что у сборной еще есть резервы, реальное усиление, причем серьезное. Ребята выйдут в одном из следующих матчей и еще принесут пользу общему делу.

— Еще буквально вчера вокруг российской команды был не самый позитивный эмоциональный фон, мягко говоря...

— Зато теперь все максимально позитивно.

Мы выиграли в матче открытия чемпионата мира со счетом 5:0. Это результат, о котором даже мечтать не приходилось.

Так что теперь должны радоваться и праздновать. Надеяться, верить и любить сборную.

— И все же: это Россия оказалась так хороша, или Саудовская Аравия — слаба?

— Давайте не рассматривать дело под таким углом. Зачем всюду искать негатив? У нас замечательная сборная. Еще раз призываю всех наслаждаться моментом!

В толпе зрителей, выходивших со стадиона после матча, обнаружился бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги, который в середине 2000-х стал самым дорогостоящим приобретением чемпионата России с трансферной стоимостью €11,5 млн.

— Я забил один из самых красивых голов в истории вашей Премьер-лиги именно на этом стадионе? – переспросил аргентинец. — Как же, помню. Были времена... На самом деле «Лужники» порядком изменились. Как и Россия в целом. Но мне приятно сюда возвращаться. Тем более, фаны «Спартака» все еще меня помнят.

Что до игры, то мне понравилась сборная России. Даже показалось, что сыграла не на всю мощь, приберегла запал для будущих сражений.

Выделять кого-то мне бы не хотелось. Скажу банальность, но россияне были сильны именно командой. Причем во всех линиях.

Развернутый разбор встречи сделал для «Газеты.Ru» председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев. После сверхкрупной победы политик настроен решительно. На его взгляд, Россия может — ни много ни мало — выиграть чемпионат мира.

— Саудовская Аравия предстала цепкой командой. Мне показалось, соперники выкладывались по полной. Однако наши ребята, как говорится, поймали игру. После первого гола почувствовали себя увереннее. Брак в их игре значитально снизился. Индивидуальное мастерство, конечно, хромает. Это очевидно. Но выигрывать можно не только за счет личных действий. Это команда России и продемонстрировала.

Хорошие комбинации, отдача и психологическая уверенность — вот слагаемые сегодняшнего результата. Станислав Черчесов нашел необходимые слова. Они позволили настроить ребят на победу.

— Наставник неожиданно включил в основу Юрия Газинского — и тот забил. Вас это удивило?

— Надо всегда обращаться к высказыванию Владимира Жириновского: в любой ситуации бороться до конца. Возьмем Черышева. Полузащитник мог весь чемпионат просидеть в запасе, но травма Алана Дзагоева вывела его на первые роли. И, пожалуйста, — два гола. Считаю, Газинский сейчас тоже на своем месте. Это наработка главного тренера. Не надо ругать Черчесова! Даже в случае неудачи... У него свое видение и колоссальный опыт. Лучше главного тренера никто в предмете не разбирается. Он ежедневно видит игроков, знает их состояние.

Все ничьи и проигрыши в контрольных матчах были тактическими ходами. Чтобы «усыпить» соперников.

— Кто еще вам понравился?

— Дзагоев. До повреждения он выглядел очень солидно. Еще раз отмечу Газинского. Забил гол и хорошо бегал. А вот Юрию Жиркову не хватает скорости. Это заметно. Но чувство игры, видение поля, точный пас по-прежнему при нем.

— Говорят, Дзагоев выбыл очень надолго...

— Без него сложно придется. Хотя замена есть, как выснилось.

— Какой вам теперь видится турнирная стратегия российской сборной?

— Только победа, и никаких ничьих! Всех рвать! Играть в открытый футбол. Никаких танцев от обороны нам не надо. Наши поймали кураж. Да и с «физикой» все в порядке. Были отдельные провалы, но в целом все достойно. Россия запросто может выиграть чемпионат мира.

Ведущий спортивный журналист Польши Себастьян Сташевский по окончании первого матча мундиаля-2018 в свою очередь рассказал о дружбе с Черчесовым, ранее работавшим в варшавской «Легии».

«Черчесов работал в варшавской «Легии», поэтому он мой очень хороший друг. На чемпионате мира — 2018 из-за травм не смогли сыграть важные футболисты сборной России. И я думаю, что Черчесов сделал все для того, чтобы команда забивала. А пять мячей — это очень хорошо. Стоит отметить, как удачно сработали его замены», — заявил журналист «Газете.Ru».

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